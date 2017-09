Kelly Clarkson è tornata con il nuovo singolo Love So Soft + un secondo nuovo brano: video ufficiale, testo e traduzione

In data 7 settembre 2017, la cantautrice americana Kelly Clarkson ha rilasciato il nuovo brano battezzato Love So Soft, come primo singolo estratto dall’ottavo album in studio Meaning of Life, il cui rilascio è fissato al prossimo 27 ottobre, ad oltre 2 anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Piece by Piece.

Nel progetto, già disponibile in pre-order, ci saranno 14 canzoni, tra le quali anche “Move You” (brano di cui parleremo prossimamente – ascoltalo), uscito lo stesso giorno della track in oggetto, come pezzo promozionale dell’atteso progetto.

L’inedito è stato scritto da Jesse Shatkin, Priscilla Renea & Maureen “Mozella” McDonald e prodotto da Jesse Shatkin.

Si tratta di un pezzo fresco e allegro, nel quale una visibilmente sovrappeso Kelly, si rivolge ad una persona cercando di sedurla…

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, lanciata direttamente tramite il video ufficiale diretto da Dave Meyers, già all’opera per la Clarkson nel videoclip di “Breakaway” (2004). Nel filmato vediamo la cantante in diversi scenari ed abiti…

Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Kelly Clarkson – Love So Soft traduzione (Download)

[Strofa 1]

Hey

Ogni bacio è una porta

Posso bussare alla tua? Possiamo bussare un po’ di più?

Se il tuo tocco è la chiave

Continua a girare, continua a chiudere (o “bloccare”), continua a eccitarmi (o “girarmi”)

[Pre-Ritornello]

Lasciami entrare

Voglio starti più vicino, farti stare sotto la mia pelle

Se ti faccio entrare

Devi fare attenzione

Lascia che ti dica un’altra volta (hey)

[Ritornello]

Un amore così tenero, non hai avuto nulla di più tenero

Lo spezzi quindi lo compri ed è sicuro che ti costerà

Un amore così tenero che non puoi cancellare

Ti piacerà se lo proverai

Ti ha accalappiato, ora sei immischiato

[Post-Ritornello]

Un amore così tenero, così tenero (così tenero)

Un amore così tenero, così tenero (così tenero)

[Strofa 2]

Se i tui pensieri erano veri

Faremmo tutte le cose che so che vuoi fare

Ma devo, devo sapere (devo sapere)

Mi proteggerai, mi rispetterai se ti farò avvicinare a me?

[Pre-Ritornello]

Lasciami (oh, lasciami) entrare (lasciami entrare, lasciami entrare)

Voglio starti più vicino, farti stare sotto la mia pelle

Se ti lascio (se ti lascio) entrare (lascio entrare, lascio entrare)

Devi fare attenzione

Lascia che ti dica ancora (hey)

[Ritornello]

Un amore così tenero, non hai avuto nulla di più tenero

Lo spezzi quindi lo compri ed è sicuro che ti costerà

Un amore così tenero che non puoi cancellare

Ti piacerà se lo proverai

Ti ha accalappiato, ora sei coinvolto

[Post-Ritornello]

Un amore così tenero, così tenero (così tenero)

Un amore così tenero, così tenero (così tenero)

[Ponte]

Se vuoi questo amore, devi tenertelo stretto

Non lasciartelo mai scappare, baby, lascia che ti dia la vita (ti dia la vita)

Se vuoi questo amore, devi tenertelo stretto

Non lasciartelo mai scappare, baby, lascia che ti dia la vita

[Ritornello]

Un amore così tenero, non hai avuto nulla di più tenero

Lo spezzi quindi lo compri ed è sicuro che ti costerà

Un amore così tenero che non puoi cancellare

Ti piacerà se lo proverai

Ti ha accalappiato, ora sei coinvolto

Se vuoi questo amore (se vuoi), devi tenertelo stretto (se vuoi)

Non lasciartelo scappare, baby, lascia che ti dia la vita

(Amore così tenero) amore così tenero

(Amore così tenero) Oh

Se vuoi questo amore, devi tenertelo stretto

Non lasciartelo scappare, baby

Andiamo amore, forza, andiamo amore

Amore, amore, amore

Amore, amore, amore, amore

Se lo vuoi baby

(Un amore così tenero, così tenero, yeah)

Love So Soft – Kelly Clarkson – Testo

[Verse 1]

Hey

Every kiss is a door

Can I knock on yours? Can we knock a little more?

If your touch is a key

Keep on twisting, keep on locking, keep on turning me

[Pre-chours]

Let me in

I wanna be closer to you, let you under my skin

If I let you in

You gotta be careful with it

Let me tell you again (hey)

[Chorus]

Love so soft, you ain’t had nothing softer

Break it then you buy it and it sure gonna cost you

Love so soft that you can’t rub off

You gon’ love it if you try it

Got you hooked, now you’re caught up

[Post-Chorus]

Love so soft, so soft (so soft)

Love so soft, so soft (so soft)

[Verse 2]

If your thought was the truth

We’d be doing all the kinds of things I know you wanna do

But I need, need to know (need to know)

Will you protect me, respect me if I let you close?

[Pre-chours]

Let (oh, let) me in (let me in, let me in)

I wanna be closer to you, let you under my skin

If I let (if I let) you in (let you in, let you in)

You gotta be careful with it

Let me tell you again (hey)

[Chorus]

Love so soft, you ain’t had nothing softer

Break it then you buy it and it sure gonna cost ya

Love so soft that you can’t rub off

You gon’ love it if you try it

Got you hooked now you’re caught up

[Post-Chorus]

Love so soft, so soft (so soft)

Love so soft, so soft (so soft)

[Bridge]

If you want this love, gotta hold it tight

Never let it go, baby, let it give you life (give you life)

If you want this love, gotta hold it tight

Never let it go, baby, let it give you life

[Chorus]

Love so soft, you ain’t had nothing softer

Break it then you buy it and it sure gonna cost ya (you ain’t had, you ain’t had it)

Love so soft that you can’t rub off

You gon’ love it if you try it

Got you hooked, now you’re caught up

If you want this love (if you want), gotta hold it tight (if you want)

Never let it go, baby, let it give you life

(Love so soft) Love so soft

(Love so soft) Oh

If you want this love, gotta hold it tight

Never let it go, baby

C’mon love, c’mon, c’mon love

Love, love, love

Love, love, love, love

If you want it baby

(Love so soft, so soft, yeah)

















