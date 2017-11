Kehlani: ascolta la nuova canzone Honey (con testo e traduzione)

Lo scorso 3 ottobre, la giovane cantautrice statunitense Kehlani Parrish ha rilasciato un nuovo brano che si intitola Honey.

Si tratta del terzo singolo pubblicato quest’anno, dopo “Good Life” (per la soundtrack di Fast & Furious 8) e prima di Touch.





Presumo che sia Honey che Touch, saranno inclusi nel futuro secondo album in studio, che farà seguito al disco d’esordio SweetSexySavage, uscito a fine gennaio del 2017, che in termini commerciali è andato forte negli Stati Uniti d’America.

La canzone è stata scritta dalla cantante, con la collaborazione di Ambré Perkins & Jean Deaux, mentre la produzione è di Geoffro Cause.

Per ascoltare la track su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Kehlani – Honey traduzione (Download)

[Ritornello]

Mi piacciono le ragazze proprio come il miele; dolce

Un po’ egoista

Mi piacciono le donne come i soldi; verdi

Un po’ gelosa

Perché sono un bel disastro

Un pasticcio colorato, ma sono divertente

Oh, sono una veterana dei cuori spezzati

Con una testa spietata, sì, sono affascinante

[Refrain]

Tutte le belle ragazze nel mondo

Ma io sono in questo spazio con te

Colorato [out the line]

Sono venuta a cercare, il mio fuoco era destino con te

Il dolore sarebbe rimasto con te

Piloto grandi fughe con te

[Strofa]

Conto alla rovescia verso l’orologio, ti ho vista sveglia

Non andartene, o quantomeno mi aspetteresti?

Vado al bar, a passare il tempo con le star

Non ho nemmeno una macchina, ma mi avresti aspettata

[Refrain]

Tutte, tutte, tutte, tutte le belle ragazze nel mondo

Ma io sono in questo spazio con te

Colorato [out the line]

Sono venuta a cercare, il mio fuoco era destino con te

Il mio dolore sarebbe rimasto con te

Fuggire con te

[Ritornello]

Mi piacciono le ragazze proprio come il miele; dolce

Un po’ egoista, huh

Mi piacciono le donne come i soldi; verdi

Un po' gelosa

Oh, sono un bel disastro

Un pasticcio colorato, ma sono divertente

Oh, sono una veterana dei cuori spezzati

Con una testa spietata, sì, sono affascinante, oh, oh

[Ponte]

La-la-la-la-la-la-la

Do-do-do do-do

Do-do-do do-do

Do-do-do do-do

Da-da-da da-da

Do-do-do do-do

[Conclusione]

È amore tutto quello di cui abbiamo bisogno? È amore?

Do-do-do do-do

Sarà la stessa profezia? È amore?

Do-do-do do-do

Do-re-mi-fa-so-la-ti, è amore?

Do-do-do do-do

Amore, do-do-do do-do

Honey – Kehlani – Testo

[Chorus]

I like my girls just like I like my honey; sweet

A little selfish

I like my women like I like my money; green

A little jealous

‘Cause I’m a beautiful wreck

A colorful mess, but I’m funny

Oh, I’m a heartbreak vet

With a stone-cold neck, yeah, I’m charming

[Refrain]

All the pretty girls in the world

But I’m in this space with you

Colored out the line

I came to find, my fire was fate with you

Heartache would stay with you

Fly great escapes with you

[Verse]

I countdown to the clock, saw you awake

Don’t walk away, or would you wait for me?

I go out to the bar, fuck hangin’ with the stars

Don’t even have a car, but you would wait for me

[Refrain]

All, all, all, all the pretty girls in the world

But I’m in this space with you

Colored out the lines

I came to find, my fire was fate with you

My heartache would stay with you

Escape with you

[Chorus]

I like my girls just like I like my honey; sweet

A little selfish, huh

I like my women like I like my money; green

A little jealous

Oh, I’m a beautiful wreck

A colorful mess, but I’m funny

Oh, I’m a heartbreak vet

With a stone-cold neck, I’m so charming, oh, oh

[Bridge]

La-la-la-la-la-la-la

Do-do-do do-do

Do-do-do do-do

Do-do-do do-do

Da-da-da da-da

Do-do-do do-do

[Outro]

Is it love all we need? Is it love?

Do-do-do do-do

To be the same prophecy? Is it love?

Do-do-do do-do

Do-re-mi-fa-so-la-ti, is it love?

Do-do-do do-do

Love, do-do-do do-do

















