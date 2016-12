Kehlani – Distraction: video, testo e traduzione

Distraction è una canzone della cantautrice americana Kehlani, rilasciata il 13 luglio 2016 come secondo singolo estratto dal disco d’esordio SweetSexySavage, che vedrà la luce il prossimo 27 gennaio.

In questo pezzo scritto dall’interprete con la collaborazione di Andrew Wansel Warren Felder, aka Pop & Oak, che hanno anche curato la produzione, Kehlani chiede al suo amante uomo se sia disposto a distrarla dal suo stressante lavoro.





Il colorato video ufficiale è disponibile dallo scorso 22 novembre, è stato diretto da Yashxani e mostra la cantante tra diversi abiti, parrucche e set, cantare per interesse amoroso. Il filmato potrebbe essere visto come un omaggio a “Crush on You” di Lil ‘Kim e alla hit del 1999 delle Destiny’s Child, “Say My Name”.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Distraction – Kehlani – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere ….

[Verso 1]

Fammi un favore, prendimi, portami fuori più tardi

Non preoccuparti di alcun giornale

Perché ho tanto lavoro per notti come questa

La mia vita può essere un po’ pazza, ogni giorno ho a che fare con stron*ate

Ma tesoro penso che forse, potremmo accettare di trovare una soluzione del genere

[Pre-Ritornello]

Ho bisogno che tu (tu, oh) mi dia il tuo tempo (dammi il tuo tempo)

Ho bisogno che tu (tu, oh) non voglia essere mio

[Ritornello]

Sei qui (o “giù”) per essere una distrazione baby?

Ma non mi distrarre, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Si si

Sei qui per essere una distrazione tesoro?

Ma non distrarmi, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

[Verso 2]

Ti chiedo di rispettare ciò che faccio, si, si, si, si

A volte questa mer*a mi porta stress

Quindi ho bisogno che tu stia con me

Per farmi rigare dritto e tenermi sveglia tutta la notte

Possiamo scomparire

Questa vita può stancarti così tanto

Così possiamo rimanere nell’ombra

Solo per noi e cercare di non sbagliare oh (o “cercare di fare la cosa giusta”)

[Pre-Ritornello]

Ho bisogno che tu (tu, oh) mi dia il tuo tempo (dammi il tuo tempo)

Ho bisogno che tu (tu, oh) non voglia essere mio

[Ritornello]

Sei qui per essere una distrazione baby?

Ma non mi distrarre, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Si si

Sei qui per essere una distrazione tesoro?

Ma non distrarmi, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

[Ponte]

Non posso dire di fare il mio meglio

Ma stasera, rischierei tutto

Woah, woah, woah

Sei giù per essere ….

[Ritornello]

Sei qui per essere una distrazione baby?

Ma non mi distrarre, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Si si

Sei qui per essere una distrazione tesoro?

Ma non distrarmi, lascia che ti chieda tesoro

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Una distrazione tesoro?

Vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi essere

Kehlani – Distraction testo

[Intro]

Do you, do you, do you, do you wanna be….

[Verse 1]

Do me a favor, pick me up, take me out later

Don’t worry about no paper

Cause I got much stacked up for nights like this

My life can get crazy, I deal with shit on the daily

But baby I’m thinking maybe, we could agree to work it out like this

[Pre-Chorus]

I need you (you, oh) to give me your time (give me your time)

I need you (you, oh) to not wanna be mine

[Chorus]

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

Yeah, yeah

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

[Verse 2]

I need you to respect it, yeah, yeah, yeah, yeah

Sometimes this shit get me stressing

So I need you with me

To keep me right and keep me up all night

We can get faded

This life can make you so jaded

So we can stay shaded

Just to us and try to get it right oh

[Pre-Chorus]

I need you (you, oh) to give me your time (give me your time)

I need you (you, oh) to not wanna be mine

[Chorus]

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

Yeah, yeah

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

[Bridge]

I can’t say I give my all

But tonight, I’d risk it all

Woah, woah, woah

Are you down to be….

[Chorus]

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

Yeah, yeah

Are you down to be a distraction baby?

But don’t distract me, let me ask you baby

Do you, do you, do you, do you wanna be

A distraction baby?

Do you, do you, do you, do you wanna be

















