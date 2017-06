Katy Perry e l’album 2017 Witness in uscita: info e titoli delle canzoni nel disco

Witness è il titolo del quinto album in studio della pop star statunitense Katy Perry, la cui uscita è fissata al 9 giugno 2017 sia nel classico CD che in download digitale e presumo, anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito. Il disco arriva a oltre 4 anni e mezzo dal fortunato ultimo lavoro Prism.

Domani vedrà quindi la luce uno dei dischi più importanti ed attesi dell’anno, che immagino, i numerosissimi fans della cantautrice americana non vedranno l’ora di avere tra le mani.





Anche se la quinta era discografica della cantante non è iniziata proprio bene, Katy Perry è pur sempre Katy Perry. L’era Witness non è iniziata bene in quanto i primi tre singoli estratti “Chained to the Rhythm”, ma soprattutto “Bon Appétit” e “Swish Swish”, non sono andati molto bene dal punto di vista commerciale, tanto che in molti pensano che Witness si rivelerà un clamoroso flop, come già avvenuto per progetti di altrettanto blasonate colleghe. Tuttavia io non ne sarei proprio certo, anche perché c’è ancora tanto materiale da ascoltare.

Tra i tre citati brani, quello che indubbiamente mi è piaciuto maggiormente, e non solo a me, è il primo, inciso con la collaborazione dell’emergente cantautore giamaicano Skip Marley, che ha primeggiato in Ungheria, in Lettonia, in Messico, in Polonia e negli States (Dance Club Songs (Billboard)) entrando nella top ten in moltissimi paesi (Italia inclusa). Sicuramente etichettare Chained to the Rhythm come un flop sarebbe eccessivo, ma altrettanto indubbiamente mi sarei aspettato risultati migliori conseguiti da questo pezzo, considerando che si trattava della prima canzone inedita rilasciata dalla cantante dopo una lunga pausa. Oltretutto il brano è stato firmato, oltre che dagli interpreti, da autori del calibro di Max Martin e Sia Furler…

Anche Non Appetit non è malaccio, anche se a mio parere sarebbe stata più gradevole senza l’intervento dei Migos. La terza, che vede la collaborazione della rapper Nicki Minaj, ammetto che non mi è piaciuta affatto.

Terminato il capitolo singoli, Witness è ancora tutto da scoprire in quanto propone altre dodici nuove canzoni (senza alcun featuring), alcune delle quali scritte da Sia (ha co-scritto una seconda track battezzata “Hey Hey Hey”) e Max Martin (ha co-scritto ben sei brani) su tutti. In tutte le quindici tracks c’è anche la firma dell’interprete.

Link sponsorizzati









Riguardo la copertina dell’album, la Perry ha affermato “La musica mi ha consentito di viaggiare e questo ha rieducato la mia mente e ha cambiato la mia prospettiva su tante cose, quindi la mia istruzione e la mia coscienza derivano dalla mia voce. ed è così che io assisto a voi e voi assistete a me… è per questo che l’occhio si trova nella mia bocca.

Appena dopo la cover, trovate i titoli dei quindici brani in scaletta.

Tracklist Witness – Katy Perry album (Lo trovi su Amazon nel formato Audio CD e Download Digitale)

Deluxe Edition UK/Giappone – Bonus tracks

16. “Dance with the Devil”

17. “Act My Age”













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi