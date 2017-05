Katy Perry & Nicki Minaj nel nuovo singolo Swish Swish: audio e traduzione del testo

E’ disponibile da oggi il nuovo singolo di Katy Perry, inciso con la collaborazione della rapper Nicki Minaj. Il brano si intitola Swish Swish ed è estratto dal quinto studio album Witness, che vedrà la luce il prossimo 9 giugno. Il disco è stato prodotto da Max Martin, Ali Payami, Shellback, Oscar Holter e Duke Dumont, includerà quindici tracks ed è disponibile il pre-order nel formato digitale.

Nell’atteso progetto, saranno ovviamente incluse due canzoni che i numerosissimi fans della cantautrice statunitense di certo conosceranno: sto ovviamente parlando della bella “Chained To The Rhythm” e di “Bon Appétit”.





Il brano in oggetto è stato scritto dalla stessa Perry con la collaborazione di Duke Dumont, Sarah Hudson e Brittany Hazzard, aka Starrah, mentre la produzione è opera di PJ “Promnite” Sledge, Noah “Mailbox” Passovoy & Duke Dumont.

La popstar americana Katy Perry e la rapper Nicki Minaj collaborano per la prima volta in questo pezzo, nel quale le due artiste si scagliano contro coloro i quali le odiano, ma la canzone parla anche di credere in se stessi.

Per ascoltarla su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole che la compongono.

Katy Perry – Swish Swish traduzione (Download)

[Verso 1: Katy Perry]

Una tigre

Non perdere il sonno

Non hai bisogno di pareri

Da un mollusco o da una pecora

Non venire a cercarmi

No, non oggi

Sei un calcolo

Ho il tuo numero

Perché tu sei un jolly

E io sono una regina killer a bordo campo

E tu bacierai l’anello

Stanne certo

[Pre-Ritornello: Katy Perry]

Quindi, mantieni la calma, tesoro, resterò nei paraggi

Per oltre un minuto, facci l’abitudine

E’ divertente come il mio nome continui ad uscire dalla tua bocca

Perché sto vincendo

Tienili fermi come

[Ritornello: Katy Perry]

Fruscio, fruscio e zacchete

Un altro nel canestro

Non puoi toccarlo

Un altro nella bara

[Verso 2: Katy Perry]

Il tuo gioco è stanco

Dovresti smettere

Sei così carina come

Un vecchio coupon scaduto

E il karma non è un bugiardo

Tiene le ricevute

[Pre-Ritornello: Katy Perry]

Quindi, mantieni la calma, tesoro, resterò nei paraggi

Per oltre un minuto, facci l’abitudine

E’ divertente come il mio nome continui ad uscire dalla tua bocca

Perché sto vincendo

Tienili fermi come

[Ritornello: Katy Perry]

Fruscio, fruscio e zacchete

Un altro nel canestro

Non puoi toccarlo

Un altro nella bara

Fruscio, fruscio e zacchete

Un altro nel canestro

Non puoi toccarlo

Un altro nella bara

Link sponsorizzati









[Verso 3: Nicki Minaj]

Scarpe Ferragamo rosa sul ponte

Stupide liti tra rappers mi fanno fanno fare più soldi

La mia vita è un film, non sono mai fuori dal set

Io e i miei a-Migos (no, non fuori dal set)

Fruscio, fruscio, aww, li ho fatti spaventare

Ma i miei colpi li faranno ballare tipo dubstep

Fruscio, fruscio, aww, i miei nemici sono ossessionati

Perché faccio più soldi, e loro molti meno

Non cercare di tornare indietro, ti disprezzo già

Tutto quel finto amore che stai mostrando, non riesci nemmeno a camuffarti

Scappi? Quando? Nicki si sta abbronzando

Specchio a specchio chi è la stron*a più bella del reame?

Dannazione, amico, questa stron*a è una fan

Muah, muah, la regina generosa bacierà una fan

Addio, me ne sto andando

Dirò ai miei biggz, sì è proprio lui

Una stella è una stella, da ha da ha

Non pensavano che il Dio del fruscio spingesse fino a tanto

Prendi il mio calice da pappone, questa è la mia mer*a da magnaccio capriccioso, baby

Sto solo con le regine, quindi sto facendo questa hit con Katy

[Ritornello: Katy Perry]

Fruscio, fruscio e zacchete

Un altro nel canestro

Non puoi toccarlo

Un altro nella bara

Powered by NuoveCanzoni.com

Swish Swish – Katy Perry feat. Nicki Minaj – Testo

[Verse 1: Katy Perry]

A tiger

Don’t lose no sleep

Don’t need opinions

From a shellfish or a sheep

Don’t you come for me

No, not today

You’re calculated

I got your number

‘Cause you’re a joker

And I’m a courtside killer queen

And you will kiss the ring

You best believe

[Pre-Chorus: Katy Perry]

So keep calm, honey, I’ma stick around

For more than a minute, get used to it

Funny my name keeps comin’ outcho mouth

‘Cause I stay winning

Lay ‘em up like

[Chorus: Katy Perry]

Swish, swish, bish

Another one in the basket

Can’t touch this

Another one in the casket

[Verse 2: Katy Perry]

Your game is tired

You should retire

You’re ‘bout as cute as

An old coupon expired

And karma’s not a liar

She keeps receipts

[Pre-Chorus: Katy Perry]

So keep calm, honey, I’ma stick around

For more than a minute, get used to it

Funny my name keeps comin’ outcho mouth

‘Cause I stay winning

Lay ‘em up like

[Chorus: Katy Perry]

Swish, swish, bish

Another one in the basket

Can’t touch this

Another one in the casket

Swish, swish, bish

Another one in the basket

Can’t touch this

Another one in the casket

[Verse 3: Nicki Minaj]

Pink Ferragamo sliders on deck

Silly rap beefs just get me more checks

My life is a movie, I’m never off set

Me & my a-MIGOS (no, not OFF-SET)

Swish swish, aww I got them upset

But my shooters’ll make ‘em dance like dub step

Swish, swish, aww, my haters is obsessed

‘Cause I make M’s, they get much less

Don’t be tryna double back, I already despise you

All that fake love you showin’, couldn’t even disguise you

Ran? When? Nicki gettin’ tan

Mirror mirror who’s the fairest bitch in all da land?

Damn, man, this bitch is a Stan

Muah, muah, the generous queen will kiss a fan

Ass goodbye, I’ma be riding by

I’ma tell my biggz, yeah dat’s da guy

A star’s a star, da ha da ha

They never thought the swish god would take it this far

Get my pimp cup, this is pimp shit, baby

I only fuck wit Queens, so I’m makin’ hits with Katy

[Chorus: Katy Perry]

Swish, swish, bish

Another one in the basket

Can’t touch this

Another one in the casket

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi