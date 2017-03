I Kasabian e il nuovo singolo You’re In Love With a Psycho: video, testo e traduzione

Si intitola You’re In Love With a Psycho il nuovo singolo dei Kasabian, primo estratto dal sesto studio album For Crying Out Loud, che vedrà la luce il 28 aprile 2017. Il disco è stato scritto e prodotto da Sergio Pizzorno (cantante e chitarrista dei Kasabian) e registrato nel suo studio a Leicester.

Per la cronaca, l’atteso progetto della rock band inglese includerà dodici nuove canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order della versione digitale), mentre l’edizione deluxe racchiuderà in un secondo CD quindici live tracks dal King Power Stadium (qui i titoli e l’eventuale pre-order della versione digitale).

Ma passiamo al brano in oggetto, un simpatico pezzo che segna il ritorno ufficiale del gruppo capitanato da Tom Meighan, una delle band inglesi più amate di tutti i tempi, che verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 24 marzo 2017.

Il punto di forza di You’re In Love With A Psycho, che può essere già considerato un cult brit-pop, è senza ombra di dubbio il ritornello killer, che in parte recita “ti sei innamorata di uno psicopatico”.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al lyric video, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano (sono certo che vi strapperà almeno un sorriso) e le parole in inglese che compongono il brano.

Prima volevo tuttavia annunciarvi, che tra il 19 ed il 23 luglio, i Kasabian si esibiranno nella penisola (Taormina, Roma, Piazzola sul Brenta e Lucca). I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Kasabian – You’re In Love With a Psycho traduzione (Download)

[Verso 1]

Sai che è il posto di cui ho bisogno

Però mi hai fatto camminare in cerchio come un cane al guinzaglio

E i dottori dicono che sono pazzo, che ho 8 km di stupidità

Sono come il sapore dei maccheroni su un bastoncino di pesce

E tu mi hai acceso, tesoro, come l’anguilla elettrica

E sono legato ad Axel Foley, è così che la penso (o “è ciò che provo”)

Come un pompelmo con un trucco magico del figliol prodigo

Sto camminando, sto camminando, sto camminando, cammino così velocemente

[Pre-Ritornello]

Ed è solo che non significa nulla

Abbiamo aspettato troppo tempo

La suoneremo nuovamente

Questa è solo la mia serenata

[Ritornello 1]

Sei innamorata di uno psicopatico

Sei innamorata di uno psicopatico

E non puoi farci nulla

Ti ho fatto correre (o “portato a correre”) tutto intorno

Sei innamorata di uno psicopatico

Sei innamorata di uno psicopatico

E non puoi farci nulla

È non potrai mai farne a meno

[Verso 2]

Chiacchiere senza al Bargain Booze

Recitando Charles Bukowski, non ho nulla da perdere

E mi aspetto che tu mi segua per condividere le mie patatine (o “puntate”, nel senso di giocate)

Ma stai camminando, stai camminando, cammini, cammini così velocemente

[Ponte]

Nessuno ti porterà lì

Rimango qui con lo sguardo perso nel vuoto (o “coi miei pensieri”)

Vado a dormire in un borsone

Non sono mai sveglio, mai triste, triste, triste, triste

[Ritornello 1]

Ehi, Sei innamorata di uno psicopatico

Sei innamorata di uno psicopatico

E non puoi farci nulla

Ti ho fatto correre tutto intorno

Sei innamorata di uno psicopatico

Sei innamorata di uno psicopatico

E non puoi farci nulla

È non potrai mai farne a meno

[Break]

Forse così troveremo una soluzione

Forse così troveremo una soluzione

[?]

[Ritornello 2]

Sei innamorata di uno psicopatico

Sei innamorata di uno psicopatico

E non puoi farci nulla

Ti ho fatto correre tutto intorno

Sei innamorata di uno psicopatico

Il tuo amore è così folle

E non puoi farci nulla

È non potrai mai farne a meno

You’re In Love With a Psycho – Kasabian – Testo

[Verse 1]

You know it’s the place I need

But you got me walking circles like a dog on a lead

And the doctors say I’m crazy, that I’m eight miles thick

I’m like the taste of macaroni on a seafood stick

And you got me switched on, baby, like electric eel

And I’m tight with Axel Foley, that’s just how I feel

Like a grapefruit and a magic trick, the prodigal son

I’m walking, I’m walking, I’m walking, I walk so quick

[Pre-Chorus]

And it just don’t mean a thing

We’ve been waiting far too long

We’ll play it out again

This is just my serenade

[Chorus 1]

You’re in love with a psycho

You’re in love with a psycho

And there’s nothing you can do about it

I got you running all around it

You’re in love with a psycho

You’re in love with a psycho

And there’s nothing you can do about it

You never gonna be without it

[Verse 2]

Jibber jabber at the Bargain Booze

Reciting Charles Bukowski, I got nothing to lose

And I wait for you to follow me to share my chips

But you’re walking, you’re walking, you walk, you walk so quick

[Bridge]

Nobody’s gonna take you there

I stick around for the thousand yard stare

I go to sleep in a duffle bag

I’m never up, never down, down, down, down

[Chorus 1]

Hey, you’re in love with a psycho

You’re in love with a psycho

And there’s nothing you can do about it

I got you running all around it

You’re in love with a psycho

You’re in love with a psycho

And there’s nothing you can do about it

You’re never gonna be with…

[Break]

Maybe this way we’ll find a solution

Maybe this way we’ll find a solution

[?]

[Chorus 2]

You’re in love with a psycho

You’re in love with a psycho

And there’s nothing you can do about it

I got you running all around it

You’re in love with a psycho

Tu amor es muy loco

And there’s nothing you can do about it

You never gonna be without it

















