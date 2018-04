Karol G & Shaggy – “Tu Pum Pum” feat. El Capitaan & Sekuence: guarda il video (testo e traduzione)

Tu Pum Pum è un singolo collaborativo di Karol G e Shaggy feat. El Capitaan & Sekuence, disponibile dal 30 marzo 2018.

Se Shaggy non ha di certo bisogno di presentazioni, la stessa cosa non si può dire per Carolina Giraldo Navarro, in arte Karol G, cantautrice trap e reggaeton colombiana classe 1991, non molto conosciuta dalle nostre parti, almeno per il momento, che ha all’attivo un solo album: Unstoppable (ascolta), pubblicato lo scorso anno.

Questo caliente pezzo, il cui titolo omaggia chiaramente Tu Pum Pum di El General, è principalmente incentrato su provocatori balletti sexy, quelli in cui il lato b è indiscusso seducente protagonista.

Per vedere il video ufficiale diretto da Salomón Simhon cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese e spagnolo che compongono questo pezzo.

[Karol G] Ho sentito dire che sta per finire DJ non fermare la musica che la notte è lunga e non ci fermeremo (mai) Guarda come va alla grande la festa, tutti ballano senza problemi, se non ne sei capace, no non dispiacerti, chiama il generale per imparare a muovere i fianchi, Shaggy!

[Shaggy] Ora dico fallo cadere dico fallo cadere, su e giù nel caso in cui ti mancasse fallo cadere lentamente se balli e non puoi scuoterlo questo è un no no, un no non mi piace quando balli, quando balli come forza! alzalo e muoviti, muovi la tua bolla come vieni su come fai a finire nei guai come forza, facciamo coppia e un doppio like

[Karol G] Ragazzaccia originale Vedo come tutti mi seguono Non faccio nulla per strada, io sono complicata Questo flow non si compra, si sente, si vive Di a un ragazzo ciao Karol G non è facile

Testo Tu Pum Pum

I ain´playin´witchu

[Karol G]

Watch Me Whine, Watch Me Whine, Watch Me Whine

Ya watch me

[Pre-coro]

Gal let them know, say you body good you star your own show

Up and down show what you can do, bring it up top, then

You drop it down low whine for me so

[Coro] [x5]

Tu pum pum mami mami, let me love you so

(yea,yea)

[Karol G]

Original Bad Girl

Veo como Todos me siguen

No dejo nada en la calle La tienen dificil

Este flow no se compra se siente,se vive

Tell a boy bye Karol G no esta easy

Estamos en el whine up, baby suéltalo

Y si lo ves que te mira, menealo

Tu pum pum a ese ritmo

Ven bátelo, dale bátelo

[Shaggy]

Now me say drop it me say drop it me say drop it drop it low low just in case you miss it have her drop it inna slow-mo if you’re in the dance and can´t whine thats a no no, a no no love it when you bubble, when you bubble like come on, cock it up and jiggle, move your bubble like come on way how you a gwan you be in trouble like come on, make we pair up and make a double like

[Pre-coro]

Gal let them know, say you body good you star your own show

Up and down show what you can do, bring it up top, then

You drop it down low whine for me so

[Coro] [x5]

Tu pum pum mami mami, let me love you so

(yea) (haaaaaa)

[Karol G]

Escuche decir que va a terminar DJ no me pare la música que la noche es larga y no vamos a parar (Never That)

Mira como la fiesta se pone buena,Todo el mundo baila sin problema, si no sabes hacerlo, no no sientas pena llama al general a que te enseñe a mover la cadera,Shaggy!

[Shaggy]

Way how you a bubble gal the way how you a whine just the way you bubble how you bubble on time Mr. lover deya rocking you all the while girl you fine, girl you fine

[Shaggy & Karol G]

Whine it whine it whine it slowly, whine it whine it whine and show me whine it whine it whine slowly and show me

[Pre-coro]

Gal let them know, say you body good you star your own show

Up and down show what you can do, bring it up top, then

You drop it down low whine for me so

[Coro] [x5]

Tu pum pum mami mami, let me love you so x5 (mami mami mamiiii)

[Karol G]

Watch Me Whine, Watch Me Whine, Watch Me Whine

Ya watch me

[Pre-coro]

Gal let them know, say you body good you star your own show

Up and down show what you can do, bring it up top, then

You drop it down low whine for me so

[Coro] [x5]

Tu pum pum mami mami, let me love you so

Watch Me Whine, Watch Me Whine, Watch Me Whine

Ya watch me