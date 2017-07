Karmin Shiff & William Solo nel nuovo singolo E’ tutto un Trash (Può Accompagnare Solo): video ufficiale e testo

E’ tutto un Trash (Può Accompagnare Solo) è il nuovo singolo di Karmin Shiff e William Solo, disponibile dal 3 luglio 2017.

Il nuovo brano è stato scritto dallo stesso Karmin Shiff con la collaborazione di Nicola Fasano, che l’ha anche prodotto con il duo Miami Rockets.

Si tratta di una comedy track che unisce la comunity di webstars più’ importante d’Italia con una fanbase totale di 88 milioni tra followers & subscrivers.

Francesco Facchinetti, Gigi L’altro, Il Mistico, Il Professor del pelo, Max Felicitas, Omar “Ciamoncino”, Paolo Noise, Riccardo Mortelliti (IntrashTtenimento 2.0), Saluta Andonio, Vincenzo Rizzo (Figli del caos) e ovviamente Karmin Shiff, i Miami Rockets e William Solo, conosciuto per la celebre frase “Puo’ Accompagnare Solo”, sono i protagonisti di questo pezzo che raccoglie e unisce il meglio e il peggio della musica dance anni ’90.

E’ tutto un trash è in radio dal 10 luglio e si candida ufficialmente come tormentone dell’estate 2017.

Il video ufficiale è stato diretto da Marco KK Rossi ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Karmin Shiff – E’ tutto un trash testo (Download)

[Intro:]

Bella raga, sto tornando mer*e

con questo super pezzo in autostrada

130, mi vado a schiantare, si vola!

Può accompagnare solo.

[Ritornello:]

Io non ci sto dentro

Può accompagnare solo

Corro nudo in centro

Può accompagnare solo

Ti blocco e non mi pento

Può accompagnare solo

Etciù!

Salute Andonio

È tutto un Trash!

[Strofa 1:]

Faccio lavare un Alvaro Soler

tu firma gli autografi in pinapple pen

vinco Sanremo Francesco Gabbani

la scimmia che balla ma in Dolce e Gabbana

Trump Trump Day, Usa Trump Trum Day

canto bla bla sopra la blabla car

con Gigi D’Alessio che con Gigi Dag

se non mi hai visto per tutte ste sere

è che stavo a vedere Gomorra la Serie

mi han detto che fan la terza stagione,

ma mi è scesa dopo che Don Pietro muore

scusa lo spoiler, andró giù in piazza con Fedez a far comunista col rolex

non c’è bisogno che mi metto il frac

tanto col pagante sai che entrerò in pass (PAS)

sesso, droga e pastorizia, voi che facete? Io zappo ‘a vigna

dabbo in faccia alla Mussolini e Salvini

Puó accompagnare solo

[Ritornello:]

Io non ci sto dentro

Può accompagnare solo

Corro nudo in centro

Può accompagnare solo

Ti blocco e non mi pento

Può accompagnare solo

Etciù!

Salute Andonio

È tutto un Trash!

[Strofa 2:]

Usa il braccio per farti sto selfie,

col braccio pompato per mesi alla Mcfit

con Katy Perry mangio pollo al curry

mentre ci pompiamo Animals di Garrix

Mi piaci quando muovi il bacino

mi piaci quando muori becchino

fai le mosse nella disco tipo Kenshiro

a 3000 in curva San Siro

l’animale balla Madagascar

anche da vecchio qua come una presa scart

guardo un video su youtube, dico bella!

non so se sono Matt & Bise o i Pantellas

[Special:]

Camminando lento in mezzo a una folla di gente

tutti in posa come fosse una mannequine challange

con un cuore metallico come fossi Bender

mentre faccio il culo a un videogioco a Cicciogamer

gioca pure a Clash Royale

sogna la vita di Escobar

gli anni 90 del Festivalbar

vedo tutto blu con gli Eiffel 65

porta in alto quella mano Capitan Uncino

sarà perché ti amo non starmi vicino

rido assieme ad Omar Ciamioncino

mentre ballo dentro un party Salentino

me ne vado sopra l’Abarth bianca

pompandomi Para Bailar la Bamba

Enrico Papi Sarabanda

Può accompagnare solo

[Ritornello:]

Io non ci sto dentro

Può accompagnare solo

Corro nudo in centro

Può accompagnare solo

Ti blocco e non mi pento

Può accompagnare solo

Etciù!

Salute Andonio

È tutto un Trash!

















