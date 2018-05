Karmin Shiff – Guay Mi Mai ft. Darrinkay: video e testo

Il deejay e produttore Karmin Shiff è tornato con l’esplicito nuovo singolo bomba Guay Mi Mai, disponibile nei digital store e in streaming dal 25 maggio 2018.

Si tratta di uno di quei coinvolgenti pezzi dal ritmo irresistibile e l’energica voce di Darrinkay, che interpreta un testo decisamente spinto e adatto all’era in cui viviamo.

A parer mio questa allegra e ballabile canzone ha notevoli potenzialità, ma come ben sappiamo, questo potrebbe non essere sufficiente per farla divenire uno dei tormentoni dell’estate 2018.

Il video è qualcosa che i maschietti non potete assolutamente perdersi. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine mentre a seguire trovate le parole che compongono il brano.

Guay Mi Mai testo – Karmin Shiff ft. Darrinkay (Download)

Olle Karmin, pero dile a esta gente que llego la bestia

Darrinkay kay kay

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai Guay mi mai

Cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai guay mi mai

Cuando yo la agarro ella grita guay mi mai

Y guaaaaay guay mi mai

Colocamelo ahí que te lo voy a enchuflar

Fla fla fla fla fla fla fla fla fla

Colocamelo ahí que te lo voy a enchuflar

Fla fla fla fla fla fla fla fla fla

Baby colócame colócame colócame colócame

Colócame Baby colocamelo ahi

Baby colócame colócame colócame colócame

Colócame Baby colocamelo ahi





Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai.

Colocamelo ahí que te lo voy a enchuflar

Fla fla fla fla fla fla fla fla fla

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Baby colócame colócame colócame colócame

Colócame Baby colocamelo ahi

Baby colócame colócame colócame colócame

Colócame Baby colocamelo ahi

Y guaaaay guay mi mai

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai.

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai Guay mi mai

Cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai guay mi mai

Cuando yo la agarro ella grita guay mi mai

Olle canina!

Guay guay guay guay

Cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Guay guay guay guay

Cuando yo la agarro ella grita guay mi mai

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Ella es una canina y yo su perro pirulais

Y cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai Guay mi mai

Cuando yo la majo ella grita guay mi mai

Y hay mi mai guay mi mai

Cuando yo la agarro ella grita guay mi mai

Eh te gusta el coro con Darrinkay canina

La bestia mikebeat

Karmin Shiff.