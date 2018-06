Kanye West – Ghost Town feat. PartyNextDoor: audio testo e traduzione

Il 1° giugno 2018 il rapper Kanye West ha rilasciato l’ottavo album in studio solista battezzato Ye e Ghost Town è la sesta e penultima traccia del progetto, il secondo di una serie di 5 dischi che vedono il rapper come produttore principale. Il primo è stato Daytona di Pusha-T mentre i prossimi dischi dovrebbero essere di Nas, di Teyana Taylor e infine un altro suo album con Kid Cudi e Kids See Ghost.

Oltre alla voce di Kanye, nel brano in oggetto sentiamo anche quelle del collega canadese PartyNextDoor e della 19enne Danielle Balbuena, in arte 070 Shake (non accreditata).

Cliccando sulla cover dell’album, dove c’è scritto “odio essere bipolare”, accedete all’audio di questa e delle altre sei canzoni contenute in ye, il cui titolo deriva alla seconda sillaba di Kanye. A seguire accedete ai testi.

Ghost Town testo e traduzione – Kanye West feat. PartyNextDoor (Download)

[Intro: Shirley Ann Lee]

Some day, some day

Some day I’ll, I will wear a starry crown

[Introduzione: Shirley Ann Lee]

Un giorno, un giorno

Un giorno, indosserò una corona stellata

[Verse 1: PARTYNEXTDOOR]

Some day, some day, some day

I wanna lay down, like God did, on Sunday

Hold up, hold up

Some day, some days, I remembered this on a Sunday

Back way, yeah, way, way, burning, mhm-mhm

Uh, some day, well, I wanna tell everybody, some days

I wanna hit the red dot, I’ll never find

Some days, ohh (Heatstroke)

Now that I’m livin’ high, I’m smokin’ marijuana

Now that I’m livin’ high, I do whatever I wanna, oh yeah

[Strofa 1: PARTYNEXTDOOR]

Un giorno, un giorno o un giorno

Voglio sdraiarmi, come ha fatto Dio, domenica

Resisti, aspetta

Un giorno, certi giorni, mi sono ricordato questo di domenica

Strada altrnativa, sì, molto, molto, bruciata, mhm-mhm

Uh, un giorno, beh, voglio dirlo a tutti, certi giorni

Voglio colpire il punto rosso, che non troverò mai

Alcuni giorni, ohh (Colpo di calore)

Ora che sto facendo la bella vita, sto fumando marijuana

Ora che sto facendo la bella vita, faccio quello che voglio, oh si





[Chorus: Kid Cudi]

I’ve been tryin’ to make you love me

But everything I try just takes you further from me

[Ritornello: Kid Cudi]

Ho cercato di farti innamorare di me

Ma tutti i miei tentativi ti allontanano da me

[Verse 2: Kanye West]

Some day we gon’ set it off

Some day we gon’ get this off

Baby, don’t you bet it all

On a pack of Fentanyl

You might think they wrote you off

They gon’ have to rope me off

Someday the drama’ll be gone

And they’ll pray, it’s not enough

Sometimes I take all the shine

Talk like I drank all the wine

Years ahead but way behind

I’m on one, two, three, four, five

No half-truths, just naked minds

Caught between space and time

This not what we had in mind

But maybe some day





[Strofa 2: Kanye West]

Un giorno lo attiveremo

Un giorno lo toglieremo

Baby, non scommettere tutto

Su una confezione di Fentanyl

Potresti pensare che non ti considerino all’altezza

Dovranno liberarmi

Un giorno questo dramma sparirà

E pregheranno, non basterà

A volte prendo tutto lo splendore

Parlo come se avessi bevuto tutto il vino

Anni avanti ma molto indietro

Sono sull’uno, due, tre, quattro, cinque

Niente mezze verità, solo menti nude

Intrappolato tra lo spazio e il tempo

Questo non è quello che avevamo in mente

Ma forse un giorno

[Chorus: Kid Cudi]

I’ve been tryin’ to make you love me

But everything I try just takes you further from me

[Ritornello: Kid Cudi]

Ho cercato di farti innamorare di me

Ma tutti i miei tentativi ti allontanano da me

[Outro: 070 Shake]

Woah, once again I am a child

I let it all go, of everything that I know, yeah

Of everything that I know, yeah

And nothing hurts anymore, I feel kinda free

We’re still the kids we used to be, yeah, yeah

I put my hand on a stove, to see if I still bleed, yeah

And nothing hurts anymore, I feel kinda free

We’re still the kids we used to be, yeah, yeah

I put my hand on a stove, to see if I still bleed, yeah

And nothing hurts anymore, I feel kinda free

We’re still the kids we used to be, yeah, yeah

I put my hand on a stove, to see if I still bleed, yeah

And nothing hurts anymore, I feel kinda free

We’re still the kids we used to be, yeah, yeah

I put my hand on a stove, to see if I still bleed, yeah

And nothing hurts anymore, I feel kinda free

[Conclusione: 070 Shake]

Woah, ancora una volta sono un bambino

Lascio tutto alle spalle, tutto ciò che conosco, sì

Tutto ciò che so, sì

E niente mi farà più male, mi sento un po’ libero

Siamo ancora i bambini che eravamo, sì, sì

Metto la mano su un fornello, per vedere se sanguino ancora, sì

E niente mi farà più male, mi sento un po’ libero

Siamo ancora i bambini che eravamo, sì, sì

Metto la mano su un fornello, per vedere se sanguino ancora, sì

E niente mi farà più male, mi sento un po’ libero

Siamo ancora i bambini che eravamo, sì, sì

Metto la mano su un fornello, per vedere se sanguino ancora, sì

E niente mi farà più male, mi sento un po’ libero

Siamo ancora i bambini che eravamo, sì, sì

Metto la mano su un fornello, per vedere se sanguino ancora, sì

E niente mi farà più male, mi sento un po’ libero