Kanye West – All Mine feat. Ty Dolla $ign & Ant Clemons: audio e traduzione del testo

All Mine è la terza traccia inclusa in “Ye”, ottavo album in studio di Kanye West, disponibile in streaming e digitale dal 31 maggio 2018.

Il brano parla con una certa dose di ironia dell’infedeltà, di quanto sia difficile controllare i propri desideri durante una relazione. In quest’occasione, il rapper cita diverse celebrità che non sono state fedeli ai propri coniugi.

Dopo il rilascio del progetto, West ha twittato che la canzone doveva originariamente intitolarsi “Medulla Oblongata”. Chiamato anche bulbo, midollo allungato, oblongata o mielencefalo, si tratta della parte del tronco cerebrale situata più in basso. Questa componente del cervello è parzialmente responsabile della regolazione della respirazione e della circolazione.

Anche se non accreditati, in questo pezzo vi sono anche le voci del collega Ty Dolla $ign e del cantautore Ant Clemons. Per ascoltarlo su Spotify, insieme alle altre sei canzoni del disco, cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

All Mine testo e traduzione – Kanye West (Download)

[Chorus: Ant Clemons]

Yeah, you supermodel thick

Damn, that ass bustin’ out the bottom

I’ma lose my mind in it

Crazy, that medulla oblongata

Get to rubbin’ on my lamp

Get the genie out the bottle

[Ritornello: Ant Clemons]

Sì, sei una top model in carne

Dannazione, quel fondoschiena da nell’occhio

Ci sto perdendo la testa

Assurgo, quel midollo allungato

Sfrega la mia lampada

Fai uscire il genio dalla bottiglia

[Verse 1: Ty Dolla $ign & Ant Clemons]

Fuck it up, fuck it up

Pussy good, go and back it up

Pipe her up, I’ma pipe her up

Make her mine, I done fell in love

Juicy thing, make that pussy say

“One more time, baby, do it big

Make it cry, come boohoo this shit”

[Strofa 1: Ty Dolla $ign e Ant Clemons]

NOn rovinare tutto, non rovinare tutto

Bella figa, vieni a dimostramelo

Pipe her up?????

La renderò mia, mi sono innamorato

Cosa succosa, fai dire alla vagina

“Ancora una volta, baby, fallo alla grande

Falla piangere, fai frignare questa roba”

[Chorus: Ant Clemons]

Yeah, you supermodel thick

Damn, that ass bustin’ out the bottom

I’ma lose my mind in it

Crazy, that medulla oblongata

Get to rubbin’ on my lamp

Get the genie out the bottle

[Ritornello: Ant Clemons]

Sì, sei una top model in carne

Dannazione, quel fondoschiena da nell’occhio

Ci sto perdendo la testa

Assurgo, quel midollo allungato

Sfrega la mia lampada

Fai uscire il genio dalla bottiglia





[Verse 2: Kanye West]

If I pull up with a Kerry Washington

That’s gon’ be an enormous scandal

I could have Naomi Campbell

And still might want me a Stormy Daniels

Sometimes you gotta bag the boss up

I call that takin’ Corey Gambles

Find yourself up in the food court

You might have to enjoy your sample

All these thots on Christian Mingle*

Almost what got Tristan single**

If you don’t ball like him or Kobe**

Guarantee that bitch gonna leave you

Ayy, time is extremely valuable

And I prefer to waste it on girls that’s basic

That’s just some Ye shit

Right now, let’s do what we want

Let’s have a threesome with you and the blunt

I love your titties ‘cause they prove

I can focus on two things at once

[Strofa 2: Kanye West]

Se arrivassi con una Kerry Washington

Sarebbe un enorme scandalo

Potrei avere Naomi Campbell

E volere ancora una Stormy Daniels

A volte bisogna conquistare il boss

Vale a dire giocare d’azzardo alla Corey Gamble

Ritrovandoti nell’area ristoro

Potresti goderti il tuo campione

Tutte quelle tro*e su Christian Mingle*

Hanno quasi reso single Tristan**

Se non sei come lui o Kobe**

E’ sicuro che la stron*a ti lascerà

Ayy, il tempo è molto prezioso

E preferisco sprecarlo con semplici ragazze

E’ solo roba da Ye

Ora, facciamo quello che vogliamo

Facciamo una cosa a tre con te e una bella canna

Adoro le tue tette perché provano

Che posso concentrarmi contemporaneamente su due cose

[Chorus: Ant Clemons]

Yeah, you supermodel thick

Damn, that ass bustin’ out the bottom

I’ma lose my mind in it

Crazy, that medulla oblongata

Get to rubbin’ on my lamp

Get the genie out the bottle

Get the genie out the bottle

[Ritornello: Ant Clemons]

Sì, sei una top model in carne

Dannazione, quel fondoschiena da nell’occhio

Ci sto perdendo la testa

Assurgo, quel midollo allungato

Sfrega la mia lampada

Fai uscire il genio dalla bottiglia

Fai uscire il genio dalla bottiglia





[Verse 3: Kanye West]

Let me hit it raw like fuck the outcome

Ayy, none of us’d be here without cum

Ayy, if it ain’t all about the income

Ayy, ayy, let me see you go ahead and spend some

Ayy, if you drivin’ ‘round in some Dri-Fit

Ayy, I’ma think that you the type to dry snitch

Hm, mhm, if I see you pull up with the three stripes

Ayy, ayy, I’ma fuck around and make you my bitch

[Strofa 3: Kanye West]

Facciamolo senza preservativo, al diavolo le possibili conseguenze

Ayy, nessuno di noi sarebbe qui senza sperma

Ayy, se non è tutta una questione di soldi

Ayy, ayy, fammi vedere come vai a spenderne un po’

Ayy, se andassi in giro con le scarpe Nike Dry-Fit

Ayy, penserei che tu sia il tipo che fa la spia per sbaglio

Hm, mhm, se ti vedessi arrivare le tre galloni

Ayy, ayy, ti prenderei in giro e ti renderei la mia pu**ana

[Chorus: Ant Clemons]

Yeah, you supermodel thick

Damn, that ass bustin’ out the bottom

I’ma lose my mind in it

Crazy, that medulla oblongata

Get to rubbin’ on my lamp

Get the genie out the bottle

Get the genie out the bottle

[Ritornello: Ant Clemons]

Sì, sei una top model in carne

Dannazione, quel fondoschiena da nell’occhio

Ci sto perdendo la testa

Assurgo, quel midollo allungato

Sfrega la mia lampada

Fai uscire il genio dalla bottiglia

Fai uscire il genio dalla bottiglia





Significato di alcune parti

* Christian Mingle è un sito di incontri online per single cristiani.

** riferimento al giocatore dei Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, che tradito la sua allora incinta partner Khloe Kardashian, cognata di Kanye, ma essendo molto ricco, è stato perdonato. Stesso discorso per il fuoriclasse NBA, Kobe Bryant, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, che per farsi perdonare ha regalato a sua moglie un anello di diamanti del valore di circa 4 milioni di dollari.