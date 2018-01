Justin Timberlake: guarda il video (con Pharrell) della nuova apocalittica canzone Supplies + testo e traduzione

Il 2 febbraio 2017, il giorno in cui vedrà la luce l’attesissimo quinto album in studio di Justin Timberlake, “Man of the Woods”, è sempre più vicino, così a poco meno di due settimane dal primo singolo “Filthy”, il cantautore statunitense ha pubblicato il secondo estratto Supplies, disponibile dal 18 gennaio.

Nella nuova canzone, Justin è tornato a collaborare con i The Neptunes, ovvero i produttori Chad Hugo & Pharrell Williams, con cui Williams aveva iniziato la sua carriera, in quanto il brano è stato scritto e prodotto insieme a loro. Era inoltre dai tempi dell’album d’esordio Justified (2002), del quale produssero diverse tracce, che i The Neptunes non collaboravano su una canzone solista di Timberlake.









Il secondo tassello della quinta era discografica è caratterizzato da potenti sonorità, un mix tra R&B ed elettronica ed a mio parere il risultato è complessivamente migliore rispetto al precedente singolo Filthy.

Il significato in pillole:

Si tratta di una canzone apocalittica, nella quale Justin dice che “il mondo potrebbe finire adesso”, invitando una ragazza a seguirlo, in quanto lui può proteggerla e nutrirla, perché ha le provviste, con tanto di citazione a “The Walking Dead”, che per chi non lo sapesse, è una serie televisiva ideata dal regista Frank Darabont e giunta ormai all’ottava stagione, nella quale dei sopravvissuti devono far fronte a innumerevoli zombie, divenuti tali a causa di un virus.

Ho avuto anche modo di vedere il video ufficiale diretto da Dave Meyers (all’opera in “Havana” di Camila Cabello), nel quale non manca simbologia occulta e città distrutta da chissà che nel finale. Il filmato è a parer mio fatto davvero bene e potete vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

Cosa vedrete nel Video [Attenzione Spoiler]

La clip inizia con Justin seduto di fronte a un muro di televisori, che mostrano immagini di cronaca; si cambia scena, ora il cantante vaga in una città dove tutto quasi è bianco, incluse le persone e alcuni coccodrilli sul marciapiede e lì incontra la ragazza di cui parlavo (l’attrice Eiza González) che dopo zuffa in strada lo segue. Dopo la comparsa di Pharrell, lo scenario è una piramide con tanto di “Occhio di Horus” illuminato che proietta luce, ai cui piedi si trova gente inginocchiata in preghiera. La tipa dà fuoco alla piramide e la gente sembra apprezzare. Più avanti Timberlake sarà protagonista di un “acceso” bacio con la bella Eiza e nel finale vedremo il cantante uscire da macerie, di una città all’avanguardia completamente distrutta da chissà che.

Supplies traduzione – Justin Timberlake (Download – Audio)

[Refrain]

Non c’è bisogno di fermarsi, ragazza

Non serve fermarsi, ragazza

Sì, ok

[Strofa 1] (DFA RIVEDERE)

Ti ho conosciuta a Broadway

Nella più calda notte in città

Siamo arrivati ​​da soli

Ma ci stavano inseguendo

Ho visto che sei in una situazione accesa un tizio che conoscevi

Mi sono messo nel mezzo tra voi

Ho detto “Me ne vado, vuoi venire?”

[Pre-Ritornello]

Perché

Sarò la luce quando non riesci a vedere

Sarò la legna quando avrai bisogno di calore

Sarò il generatore, così mi accenderai quando avrai bisogno di elettricità

Certe cose stanno per accadere

Sarò quello con la testa sulle spalle

Il mondo potrebbe finire adesso

Baby, vivremo in The Walking Dead

[Ritornello]

Perché ho provvi-vi-ste

Provvi-vi-ste

Ho te (oppure “Ci penso io”), ho le provv-vi-ste

Provvi-vi-ste

[Strofa 2]

Non così se lo ricordi

Ma ero fuori città

Sono volato alle 3 solo per essere presente e ascoltare i tuoi suoni

Molteplici volte, fermati

Vai sul set

Non sei diretta lì

Posso garantirti che

[Pre-Ritornello]

Perché

Sarò la luce quando non riesci a vedere

Sarò la legna quando avrai bisogno di calore

Sarò il generatore, così mi accenderai quando avrai bisogno di elettricità

Certe cose stanno per accadere

Sarò quello con la testa sulle spalle

Il mondo potrebbe finire adesso

Baby, vivremo in The Walking Dead

[Ritornello]

Perché ho provvi-vi-ste

Provvi-vi-ste

Ho te (oppure “Ci penso io”), ho le provv-vi-ste

Provvi-vi-ste

[Strofa 3]

Non serve fermarsi, ragazza

Nessuno può offrire di più, ragazza

Non c’è opzione migliore, ragazza (okay)

Nessuno può fermare, ragazza

Questo, se mollo, ragazza

Lavoro, lavoro quando timbro il cartellino, ragazza (va bene)

[Pre-Chorus]

Sarò la luce quando non puoi vedere

Sarò il legno quando avrai bisogno di calore

Sarò il generatore, accendimi quando si avrà bisogno di elettricità

Qualche merda sta per cadere

Sarò quello con la testa di livello

Il mondo può finire ora

Baby, vivremo in The Walking Dead

[Ponte]

Ora voglio sapere tutto

Non tralasciare alcun dettaglio

Prenderò il mio accendino, appena caduto

Questo fa di me un amante generoso

Oh, voglio vedere tutto

Quindi non tralasciare alcun dettaglio

Voglio tutto sul tavolo

Il modo personale per

Aspetta

[Refrain]

Non c’è bisogno di fermarsi, ragazza

Non serve fermarsi, ragazza

Sì, ok

[Ritornello]

Perché ho provvi-vi-ste

Provvi-vi-ste

Ho te (oppure “Ci penso io”), ho le provv-vi-ste

Provvi-vi-ste

Justin Timberlake – Supplies testo

[Refrain]

Ain’t no need of stopping, girl

There ain’t no need of stopping, girl

Yeah, okay

[Verse 1]

Met you out on Broadway

On the hottest night in town

We arrived solo

But we were being chasing around

Saw you being caught up by some guy you used to know

Stepped in between the both of y’all

Said, “I’m leaving, do you wanna go?”

[Pre-Chorus]

‘Cause

I’ll be the light when you can’t see

I’ll be the wood when you need heat

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity

Some shit’s ‘bout to go down

I’ll be the one with the level head

The world can end now

Baby, we’ll be living in The Walking Dead

[Chorus]

‘Cause I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies

I got you, I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies

[Verse 2]

I don’t know if you remember this

But I was out of town

Flew in on a 3 AM just to show up and hear your sounds

The multiple times, stop

Hit the set

You ain’t headed that way

I can guarantee you that

[Pre-Chorus]

I’ll be the light when you can’t see

I’ll be the wood when you need heat

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity

Some shit’s ‘bout to go down

I’ll be the one with the level head

The world can end now

Baby, we’ll be living in The Walking Dead

[Chorus]

‘Cause I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies

I got you, I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies

[Verse 3]

Ain’t no need of stopping, girl

Can’t nobody top it, girl

Ain’t no better option, girl (okay)

Ain’t nobody stopping, girl

This here when I drop in, girl

I work, work when I clock in, girl (okay)

[Pre-Chorus]

I’ll be the light when you can’t see

I’ll be the wood when you need heat

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity

Some shit’s about to go down

I’ll be the one with the level head

The world can end now

Baby, we’ll be living in The Walking Dead

[Bridge]

Now I wanna know everything

Don’t leave a single detail out

I’ll get my lighter, just fell out

It makes me a generous lover

Oh, I wanna see everything

So don’t leave a single detail out

I want it all on the table

The personal way to

Wait

[Refrain]

Ain’t no need of stopping, girl

There ain’t no need of stopping, girl

Yeah, okay

[Chorus]

‘Cause I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies

I got you, I got supplie-ie-ies

Supplie-ie-ies















