Justin Timberlake – Man of the Woods è l’album 2018: info e titolo delle canzoni in scaletta

A quasi 4 anni e mezzo di distanza da “The 20/20 Experience – 2 of 2”, il cantautore, ballerino e producer statunitense Justin Timberlake è finalmente tornato con il nuovo nonché quinto album in studio battezzato Man of the Woods, la cui uscita è fissata per il 2 febbraio 2018 via RCA Records, nel classico CD, in digitale e streaming gratuito. Ma ecco qualche info sul progetto…

Nell’attesissimo disco saranno presenti un totale di sedici nuove canzoni prodotte dallo stesso Timberlake e altri importanti produttori come Timbaland, Danja, The Neptunes e Rob Knox.





Tra le 16 tracce, 15 delle quali co-scritte da Justin, spicca il primo singolo estratto Filthy, track d’apertura del progetto pubblicata il 5 gennaio 2018, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche italiane e di tutto il globo.

Gli ospiti sono solamente due, potremmo dire pochi ma buoni visto che stiamo parlando del cantautore e chitarrista statunitense Chris Stapleton (in “Say Something”) e della cantautrice e polistrumentista newyorkese Alicia Keys (sulle note di Morning Light), che sono anche co-autori delle due canzoni.

A proposito di autori, tra essi spicca Pharrell Williams che ha co-scritto “Midnight Summer Jam”, seconda track in scaletta, insieme a Chad Hugo e lo stesso Justin.

Sono queste le informazioni sul disco “Uomo Dei Boschi”, la cui cover fedelmente al titolo, immortala il cantante in un bosco.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Man of the Woods – Justin Timberlake album (Audio CD – Vinile – Download – Su iTunes)

Filthy Midnight Summer Jam Sauce Man of the Woods Higher Higher Wave Supplies Morning Light feat. Alicia Keys Say Something feat. Chris Stapleton Hers (interlude) Flannel Montana Breeze Off the Pond Livin’ Off the Land The Hard Stuff Young Man













