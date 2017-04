Ascolta “Despacito Remix feat. Justin Bieber” by Luis Fonsi & Daddy Yankee + traduzione del testo + altre nuove versioni

Non per vantarci, ma della hit Despacito di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee siamo stati tra i primi a parlarne in Italia. Ormai un po’ tutti conoscerete il tormentone del cantante portoricano, un incredibile successo mondiale che sta letteralmente dominando le classifiche.

Vista la viralità della canzone, questo pezzo è successivamente stato pubblicato in altre versioni: Versión Salsa feat. Victor Manuelle, Versión Pop e nella versione remix feat. Justin Bieber, che è immediatamente balzata nei quartieri altissimi delle charts.

Despacito Remix è stato pubblicato nei digital store e nelle principali piattaforme streaming il 17 aprile 2017.

In questa ennesima versione del tormentone, che potremmo definire spanglish, la popstar canadese canta in inglese e per la prima volta anche in spagnolo!

Perché Luis Fonsi & Daddy Yankee hanno arruolato Bieber? L’intento credo sia quello di far esplodere definitivamente il brano anche negli Stati Uniti, visto che da quelle parti non è diventato ancora un vero tormentone come è successo da noi. Di certo la voce di Bieber, semmai ce ne fosse bisogno, da ulteriore linfa alla track, visto che in Italia ed in Europa le beliebers sono davvero tantissime.

Non so se sarà mai rilasciato un video del remix, questo lo scopriremo più avanti.

Intanto potete gustarvi l’audio integrale, direttamente nel canale Youtube di Fonsi. Per ascoltare Despacito Remix cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole che la compongono.

Justin Bieber – Despacito Traduzione (Download – Versión Salsa, Versión Pop)

[Introduzione: Justin Bieber]

Vieni verso di me

Grazie per questo, è una benedizione, sì

Fa diventare bella ogni cosa, sì

Oh, tu sei

La mia alba nel giorno più buio

Mi fai sentire in un certo modo

Mi fai venire voglia di gustare ogni momento lentamente, lentamente

Sei fatta su misura per me amore

Hai l’unica chiave, sai come attivarla

Il modo in cui mordicchi il mio orecchio, le uniche parole che voglio sentire

Piccola, andiamoci piano coì potremo durare a lungo

[Verso 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Oh tu, tu sei il magnete ed io il metallo

Mi avvicino e preparo il mio programma

Solo al pensiero mi batte forte il cuore

Oh yeah

Già, già inizia a piacermi me più del normale

Tutti i miei sensi stanno chiedendo di più

La cosa va presa senza alcuna fretta

[Ritornello: Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber]

Lentamente

Voglio respirare il tuo collo lentamente

Lascia che ti dica delle cose nell’orecchio

Così se non sei con me ti ricordi di me

Lentamente

Voglio spogliarti lentamente con un bacio

Formo sulle pareti del tuo labirinto

E farò del tuo corpo un intero manoscritto

(Su, su, su

Su, su)

[Ponte 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Voglio vedere i tuoi capelli ballare

Voglio essere il tuo ritmo

Voglio conoscere

I tuoi posti preferiti

(preferiti, preferiti baby)

Fammi oltrepassare le tue aree di pericolo

Fino a farti urlare

Ed a farti dimenticare il tuo nome

[Verso 2: Daddy Yankee]

Se ti chiedo un bacio vieni a darmelo

So che stai pensando a quello

Era da un po’ che ci provavo

Dolcezza te lo sto dando

Sai che con me il tuo cuore ti fa bang-bang

Sai che che questa baby cerca emozioni forti

Vieni a provare la mia bocca per vedere che sapore ha

Voglio vedere quanto amore ti occorre

Non ho fretta mi voglio concedere a te

Iniziamo lentamente e dopo andiamo sul selvaggio

[Ponte 2: Daddy Yankee]

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

quando mi baci con quella maestria

Vedo che sei maliziosa con delicatezza

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Quella bellezza è un puzzle

Però ho qui il pezzo per montarlo

¡Oye!

Link sponsorizzati









[Ritornello: Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber]

Lentamente

Voglio respirare il tuo collo lentamente

Lascia che ti dica delle cose nell’orecchio

Così se non sei con me ti ricordi di me

Lentamente

Voglio spogliarti lentamente con un bacio

Formo sulle pareti del tuo labirinto

E farò del tuo corpo un intero manoscritto

(Su, su, su

Su, su)

[Ponte 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Voglio vedere i tuoi capelli ballare

Voglio essere il tuo ritmo

Voglio conoscere

I tuoi posti preferiti

(preferiti, preferiti baby)

Fammi oltrepassare le tue aree di pericolo

Fino a farti urlare

Ed a farti dimenticare il tuo nome

[Verso 3: Luis Fonsi]

Lentamente

A Portorico lo facciamo così

Voglio solo sentirti urlare “sei benedetto”

Posso muovermi in eterno finché starò con te

Ballalo!

[Ponte 3: Daddy Yankee, Luis Fonsi & Justin Bieber]

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Voglio conoscere

I tuoi posti preferiti

(preferiti, preferiti baby)

Un passo alla volta, morbido e soffice

Ci incolliamo, poco a poco

Fino a farti urlare (Fonsi)

Ed a farti dimenticare il tuo nome (D.Y.)

Lentamente

Powered by NuoveCanzoni.com

Despacito Remix – Justin Bieber – Testo

[Intro: Justin Bieber]

Comin’ over in my direction

So thankful for that, it’s such a blessin’, yeah

Turn every situation into Heaven, yeah

Oh, you are

My sunrise on the darkest day

Got me feelin’ some kind of way

Make me wanna savor every moment slowly, slowly

You fit me, tailor-made love, how you put it on

Got the only key, know how to turn it on

The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear

Baby, take it slow so we can last long

[Verse 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso

Oh, yeah

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

[Chorus: Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber]

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Sube, sube, sube

Sube, sube)

[Bridge 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

[Verse 2: Daddy Yankee]

Si te pido un beso, ven, dámelo

Yo sé que estás pensándolo

Llevo tiempo intentándolo

Mami, esto es dando y dándolo

Sabes que tu corazón conmigo te hace bang-bang

Sabes que esa beba está buscando de mi bang-bang

Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empecemos lento, después salvaje

[Bridge 2: Daddy Yankee]

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Veo que eres malicia con delicadeza

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

¡Oye!

[Chorus: Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber]

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

(Sube, sube, sube

Sube, sube)

[Bridge 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee]

Quiero ver bailar tu pelo

Quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos

Y que olvides tu apellido

[Verse 3: Luis Fonsi]

Despacito

This is how we do it down in Puerto Rico

I just wanna hear you screaming, “¡Ay, Bendito!”

I can move forever cuando esté contigo

¡Bailalo!

[Bridge 3: Daddy Yankee, Luis Fonsi & Justin Bieber]

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Que le enseñes a mi boca

Tus lugares favoritos

(Favorito, favorito, baby)

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos (Fonsi)

Y que olvides tu apellido (D.Y.)

Despacito

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi