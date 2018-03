Junior Cally – Auto Blu: ascolta il nuovo brano (con testo)

In data 5 marzo 2018, l’emergente rapper Junior Cally ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Auto Blu.

Dopo il successo di Magicabula e di “Quando Arrivo Io” (con Gabry Ponte), il rapper romano classe 1991 torna alla ribalta con questa canzone prodotta da Jeremy Buxton.

La seconda strofa del brano è un chiaro dissing, ma nei confronti di chi? Con chi ce l’avrà mai il misterioso rapper capitolino che indossa sempre la maschera antigas?

Per ascoltare la nuova canzone su Spotify cliccate sulla cover sottostante, dopo la quale trovate le parole che la compongono.







Auto Blu testo

(Download)

Mi parli di trap

Mi parli di rap (yaa)

Sei lì che chiedi dove finirà (shulalà)

Gli altri che puzzano, vesto antigas (ahah)

Sì, Junior Cally è arrivato in città.

‘Sta cavalla di scena è tro*a, la galoppo

Ho bisogno di aria come un galeotto

Guardavo in vetrina ma costava troppo

Prima le pulivo, ora invece le scoppio

Guido queste tipe come guido macchine

Sopra di voi già c’ho messo una lapide

Mica ho voltato, ho strappato le pagine

Tornavo a casa, asciugavo le lacrime, mamma

Dice: “Figlio mio, ti prego mantieni la calma”

Tanto questa gente prima o poi saprà.

Ora giro per Roma sopra un’auto blu

E lo so mi dispiace, ma non ci sei tu

Siamo venuti dal nulla

Avevo caldo, ora il vento mi culla

Sono dispiaciuto ma quella fanciulla ritorna con me sopra quest’auto blu

Eeh oh

Sono uscito mamma, non ritornerò

Più

Sarò in giro per sempre su quest’auto blu.

Mi parli di trap

Mi parli di rap (yaa)

Sei lì che chiedi dove finirà (shulalà)

Gli altri che puzzano, vesto antigas

Sì, Junior Cally è arrivato in città.

Con i capelli colorati, ti prego facciamo a botte

Tu non sei un artista, puoi fare la mia mascotte

Sopra la tua etichetta sì ci piscio trenta volte

Sono stato chiaro, non serve che vado oltre

Sì che li ricordo i coltelli dietro la schiena

Gli infami stanno giù, li ricordo a malapena

Ricordo ancora meglio i giorni che stavo a terra

Ho perso la battaglia, ma poi ho vinto la guerra.

Ora giro per Roma sopra un’auto blu

E lo so mi dispiace, ma non ci sei tu

Siamo venuti dal nulla

Avevo caldo, ora il vento mi culla

Sono dispiaciuto ma quella fanciulla ritorna con me sopra quest’auto blu

Eeh oh

Sono uscito mamma, non ritornerò

Più

Sarò in giro per sempre su quest’auto blu (blu).













