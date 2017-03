Julien Doré e il singolo Le lac: video, testo e traduzione del brano

Julien Doré è un cantautore (e talvolta attore in film e serie TV) francese classe 1982, vincitore della quinta stagione di Nouvelle Star (edizione 2007), serie televisiva francese basata sul popolare programma Pop Idol, in onda sul canale transalpino M6. Nel giugno 2008 ha pubblicato l’album d’esordio Ersatz, nel marzo 2011 è stata la volta di “Bichon”, nell’ottobre 2013 “Løve” ed infine il 14 ottobre 2016 “&”, 4 dischi (ascoltateli su Spotify) che hanno raggiunto le prime posizioni della classifica di vendita stilata dallo SNEP, acronimo di Syndicat national de l’édition phonographique, principale organizzazione francese che protegge l’industria musicale, che compila anche le classifiche transalpine, assegnando le certificazioni dei dischi d’oro, di platino e di diamante.

Gli ultimi tre anni sono stati fantastici per il capelluto artista, che ha da poco ricevuto il premio Victoire de la Musique come Artista dell’anno, grazie ai 4 dischi di platino per le vendite dell’album Løve.

Travolto dal successo arriva una breve pausa di riflessione, scaturita dalla voglia di stare un po’ di più insieme alla famiglia, agli amici e nei posti che ama maggiormente.

Intanto l’artista ricomincia a scrivere le canzoni, che oggi fanno parte del nuovo album intitolato “&”, dal quale è estratta la hit “Le lac”, un brano scritto dall’interprete e co-prodotto con Darko e Baptiste Homo, che ha ottenuto milioni di streams, mentre il video ufficiale viaggia verso le 10 milioni di visualizzazioni.

Nel filmato lo vediamo anche in sella alla sua inseparabile mini-moto ed in compagnia della modella, attrice, showgirl, canadese naturalizzata statunitense Pamela Anderson… Per accedere cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole in francese e quelle tradotte in italiano.

Le lac – Julien Doré – Traduzione (Download)

[Se siete in grado di migliorarla contattateci]

La Madonna a nord

E il lago prende forma

Coraggioso e forte

Dove nulla respira

Corpo contro il corpo

Cielo contro cime (o “le montagne”)

La foresta si contorce

L’orizzonte sospira

Amarti in riva a un lago

Il tuo cuore che respira sul mio corpo

Finché gli uomini ci guardano

Innamorati dell’oscurità e del peggio

Amarti in riva a un lago

Il tuo cuore che respira sul mio corpo

Finché gli uomini ci guardano

Innamorati dell’oscurità e del peggio

Tornerò forte

Sorprenderò la cima

Il fiume e l’albero

Metterò le radici

Ho ingannato la morte

La pendenza è semplice

Stringimi ancora

Perché i miei angeli vacillano

Amarti in riva a un lago

Il tuo cuore che respira sul mio corpo

Finché gli uomini ci guardano

Innamorati dell’oscurità e del peggio

Se domani rimpiangi il riflesso tormentato

Che il lago riflette verso di te promettimi di dimenticare

Se domani rimpiangi il riflesso tormentato

Che il lago riflette verso di te promettimi di dimenticare

Amarti in riva a un lago

Il tuo cuore che respira sul mio corpo

Finché gli uomini ci guardano

Innamorati dell’oscurità e del peggio

Amarti in riva a un lago

Il tuo cuore che respira sul mio corpo

Finché gli uomini ci guardano

Innamorati dell’oscurità e del peggio

Julien Doré – Le lac testo

a Madone au Nord

Et le lac se dessine

Courageux et fort

Où rien ne respire

Corps contre corps

Ciel contre cimes

La forêt se tord

L’horizon soupire

T’aimer sur les bords du lac

Ton coeur sur mon corps qui respire

Pourvu que les hommes nous regardent

Amoureux de l’ombre et du pire

T’aimer sur les bords du lac

Ton coeur sur mon corps qui respire

Pourvu que les hommes nous regardent

Amoureux de l’ombre et du pire

Je reviendrai fort

Surprendre la cime

La rivière et l’arbre

Me font prendre racine

J’ai trompé la mort

La pente est facile

Serre moi encore

Que mes anges vacillent

T’aimer sur les bords du lac

Ton coeur sur mon corps qui respire

Pourvu que les hommes nous regardent

Amoureux de l’ombre et du pire

Si demain tu regrettes le miroir écorché

Que le lac te reflète promets moi d’oublier

SI demain tu regrettes le miroir écorché

Que le lac te reflète promets moi d’oublier

T’aimer sur les bords du lac

Ton coeur sur mon corps qui respire

Pourvu que les hommes nous regardent

Amoureux de l’ombre et du pire

T’aimer sur les bords du lac

Ton coeur sur mon corps qui respire

Pourvu que les hommes nous regardent

Amoureux de l’ombre et du pire

















