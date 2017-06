Julia Michaels: ascolta il nuovo brano “Uh Huh” + testo e traduzione

Sembra che il nuovo EP della cantautrice statunitense Julia Michaels si intitolerà Nervous System (Republic Records), ma l’atteso mini-disco non ha ancora, al momento in cui scrivo, una release date.

Al suo interno ci sarà Issues, primo singolo da solista di Julia (autrice e coautrice di brani di artisti come Demi Lovato, Selena Gomez, le Fifth Harmony, Hailee Steinfeld, Justin Bieber, le Little Mix, Britney Spears, Gwen Stefani e tantissimi altri), arrivato dopo un paio di featuring di successo (come quello del 2016 sulle note di “Carry Me” di Kygo), ed il brano in oggetto, pubblicato nei digital store il 2 giugno 2017.





Si tratta di un’orecchiabile canzone abbastanza originale, come del resto il precedente estratto, un pezzo nel quale la cantante parla della sua battaglia tra la testa e il cuore, dove gli ardenti sentimenti della Michaels nei confronti del suo nuovo fidanzato, sovrastano il suo razionale desiderio di farlo rallentare.

Siete curiosi di ascoltarla? Potete farlo direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Julia Michaels – Uh Huh – Testo e traduzione

Lyrics:

[Verse 1]

It’s electric how my lipstick

Meets its own way right into your kiss

And it’s pathetic how we both get kinda fucked up

Hanging on each other, we’re ahead now

[Pre-Chorus]

Should we slow down?

Should we slow down now?

‘Cause I’m getting some kind of shake without you

[Chorus]

Uh-huh! I think you’re movin’ in too close

But I think that it’s my body wanting it the most, like

Uh-huh! I don’t know what it is I feel

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

[Hook]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill

[Verse 2]

It’s electric how symmetric

We both get when you lay beside me

It’s phenetic how our mouths grip

Almost too tight to the words we’re sayin’

We’re in deep now

[Pre-Chorus]

Should we slow down?

Should we slow down now?

‘Cause I’m getting some kind of shake without you

[Chorus]

Uh-huh! I think you’re movin’ in too close

But I think that it’s my body wanting it the most, like

Uh-huh! I don’t know what it is I feel

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

[Hook]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill

[Post-Chorus]

Goin’ in for the kill

Goin’ in for the kill

[Bridge]

It’s rare when the panic in my mind

Feel so damn good

Woo!

[Chorus]

Uh-huh! I think you’re movin’ in too close

But I think that it’s my body wanting it the most, like

Uh-huh! I don’t know what it is I feel

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

[Hook]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill, like

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

But I know it’s my emotions going in for the kill

[Outro]

Goin’ in for the kill

Goin’ in for the kill

Uh-huh!

Traduzione:

[Verso 1]

È elettrico come il mio rossetto

Si dirige direttamente nel tuo bacio

Ed è patetico come entrambi siamo piuttosto incasinati

Attaccati l’un l’altro, siamo più avanti ora

[Pre-Ritornello]

Dovremmo andarci piano?

Dovremmo andarci piano adesso?

Perché senza di te ho una certa agitazione

[Ritornello]

Uh Huh! Penso che tu sia troppo vicino

Ma penso che il mio corpo lo voglia, tipo

Uh Huh! Non so come mi sento

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

[Gancio]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

Uh Huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh Huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere

[Verso 2]

È elettrico come la simmetria

Lo siamo entrambi quando ti sdrai accanto a me

È fenetico come le nostre bocche afferrano

In maniera fin troppo stretta le parole che diciamo

Siamo nei casini adesso

[Pre-Ritornello]

Dovremmo andarci piano?

Dovremmo andarci piano adesso?

Perché senza di te ho una certa agitazione

[Ritornello]

Uh Huh! Penso che tu sia troppo vicino

Ma penso che il mio corpo lo voglia, tipo

Uh Huh! Non so come mi sento

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

[Gancio]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

Uh Huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh Huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere

[Post-Ritornello]

Cercarmi di uccidere

Cercarmi di uccidere

[Ponte]

È raro quando il panico nella mia mente

Mi faccia sentire così bene

Woo!

[Ritornello]

Uh Huh! Penso che tu sia troppo vicino

Ma penso che il mio corpo lo voglia, tipo

Uh Huh! Non so come mi sento

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

[Gancio]

Uh-huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh-huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere, tipo

Uh Huh! (Uh-huh!) Uh-huh! (Uh Huh!)

Ma so che sono le mie emozioni a cercarmi di uccidere

[Conclusione]

Cercarmi di uccidere

Cercarmi di uccidere

Uh Huh!

















