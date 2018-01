Julia Michaels: ascolta Heaven dalla colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso + testo e traduzione

Heaven è una nuova canzone incisa per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, che vedrà la luce nel classico CD e nel formato digitale il 9 febbraio 2018.

Dopo “For You” di Rita Ora e Liam Payne e Capital Letters di Hailee Steinfeld & BloodPop, è il momento di questo brano interpretato dalla cantautrice statunitense Julia Michaels, anche coautrice del testo (caratterizzato diverse allusioni religiose e spirituali), scritto con MNEK, Brian Garcia, Morten Jensen & Tayla Parx, mentre la produzione è stata affidata a Rissi Palmer.









In Heaven, i “bad boys” vengono visti come una sorta di diavoli, che al contempo ti portano in paradiso. Come recita parte del ritornello, si suol dire che i bravi ragazzi vadano in paradiso, ma i ragazzi “meno bravi” portano te in Paradiso, presumibilmente a letto, vista la tematica del film. Secondo Julia, il cattivo ragazzo ha una sorta di potere attrattivo, che potremmo anche catalogare come dipendenza, in quanto quando ti molla, vorresti riaverlo subito con te.

Il brano è a mio parere niente male, anche se non è minimamente paragonabile al singolo portante For You. Ma giudicate voi ascoltandolo.

Per accedere all’audio su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole che compongono la quinta traccia della soundtrack.

Heaven traduzione – Julia Michaels (Download)

[Strofa 1]

L’amore è la mia religione

Ma lui era la mia fede

Una cosa così sacra

Molto difficile da rimpiazzare

Innamorarsi di lui era come cadere in disgrazia

Tutto in uno

Faceva così tanti peccati

Avrei fatto qualsiasi cosa

Tutto per lui

E se me lo chiedete

Lo farei di nuovo

[Ritornello]

Non serve fare supposizioni

Perché so che è così

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

È automatico

È quello che fanno

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

[Strofa 2]

Non ti rendi conto del potere che hanno

Finché non ti lasciano e li rivuoi indietro

Nulla in questo mondo ti prepara per questo

Non sono una peccatrice

Non era quello giusto

Non avevo idea di quello che saremmo diventati

Senza avere rimpianti

Pensavo solo che fosse divertente

[Ritornello]

Non serve fare supposizioni

Perché so che è così

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

È automatico

È quello che fanno

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

[Ponte]*

Ricordo ancora quando ci siamo incontrati

Il modo in cui mi toccò

Il giardino che lasciò

Immagino che la pioggia fosse solo la metà di quell’effetto

[Ritornello]

Non serve fare supposizioni

Perché so che è così

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

È automatico

È quello che fanno

Si dice che “tutti i bravi ragazzi vanno in paradiso”

Ma i ragazzacci portano te in Paradiso

* In occasione del ponte, è chiara l’allusione ad Adamo ed Eva, che a un certo punto della storia biblica, Dio istruisce a non mangiare dall’albero della conoscenza del bene e del male, ma ingannati da un serpente, loro disubbidiscono e di conseguenza Dio decide di espellere entrambi dal Giardino dell’Eden.

Heaven – Julia Michaels – Testo

[Verse 1]

Love’s my religion

But he was my faith

Something so sacred

So hard to replace

Fallin’ for him was like fallin’ from grace

All wrapped in one

He was so many sins

Would have done anything

Everything for him

And if you ask me

I would do it again

[Chorus]

No need to imagine

‘Cause I know it’s true

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you

It’s automatic

It’s just what they do

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you

[Verse 2]

You don’t realise the power they have

Until they leave you and you want them back

Nothing in this world prepares you for that

I’m not a sinner;

He wasn’t the one

Had no idea what we would become

There’s no regrets

I just thought it was fun

[Chorus]

No need to imagine

‘Cause I know it’s true

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you

It’s automatic

It’s just what they do

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you

[Bridge]

I still remember the moment we met

The touch that he planted

The garden he left

I guess the rain was just half that effect

[Chorus]

No need to imagine

‘Cause I know it’s true

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you

It’s automatic

It’s just what they do

They say “all good boys go to heaven”

But bad boys bring Heaven to you













