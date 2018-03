Judas Priest – Firepower è l’album 2018 in uscita: info e titoli delle canzoni

Il 9 marzo 2018 gli appassionati dell’heavy metal potranno avere tra le mani il nuovo nonché diciottesimo album in studio dei Judas Priest battezzato Firepower, disponibile in formato fisico (CD e doppio vinile) e in digitale (streaming e download).

A tre anni e mezzo da Redeemer of Souls, il leggendario gruppo composto da Ian Hill, Rob Halford, Glenn Tipton, Scott Travis e Richie Faulkner, torna alla ribalta con questo disco, formato da ben 14 tracce di puro e incontaminato Heavy Metal.

Il progetto è stato anticipato da “Lightning Strike”, “Firepower” e “Never the Heroes”, rilasciati rispettivamente il 5 gennaio, il 2 febbraio e il 2 marzo 2018.







Per produrre l’album, Rob Halford & soci si sono avvalsi di una stellare coppia di produttori: sto parlando di Andy Sneap e Tom Allom, quest’ultimo già producer di album come “Defenders of the Faith”, “British Steel”, “Screaming for Vengeance” e “Unleashed in the East”. Il suo lavoro è notevole, essendo riuscito a mettere in risalto i lati che hanno reso celebre il gruppo.

Dopo l’ultimo poco convincente disco, i Judas Priest sono tornati con questo lavoro, che sembra essere decisamente più consono alle loro qualità.

I fan hanno dovuto aspettare quattro lunghi anni per ascoltare nuove composizioni della storica band di Birmingham, ed è quasi giunto il momento!

Appena dopo la cover in basso, trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Firepower

Tracklist Firepower

Firepower – 3:27 [Audio] Lightning Strike – 3:29 [Video Ufficiale] Evil Never Dies – 4:23 Never The Heroes – 4:23 [Lyric Video] Necromancer – 3:33 Children of the Sun – 4:00 Guardians – 1:06 Rising from Ruins – 5:23 Flamethrower – 4:34 Spectre – 4:25 Traitors Gate – 5:43 No Surrender – 2:54 Lone Wolf – 5:09 Sea of Red – 5:51









