Juanes & il singolo Fuego: guarda il video (traduzione del testo)

Fuego è il titolo dell’ultimo singolo di Juan Esteban Aristizabal Vásquez, meglio conosciuto come Juanes (vincitore di diversi Grammy e Latin Grammy), rilasciato il 6 ottobre 2016.

Il cantante, autore e chitarrista colombiano classe 1972, ex membro del gruppo metal-rock Ekhymosis, ha inciso questo bel pezzo, caratterizzato dal suo distintivo suono di chitarra elettrica

La canzone sarà inclusa in “Mis planes son amarte”, suo settimo album in studio, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date. Il progetto farà seguito all’ultima fatica discografica Loco de amor (2014).

Fuego, come del resto l’intero nuovo album, è stata prodotta da Juanes con la collaborazione di Sky & Mosty e Bull Nene, ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Kacho López Mari, regista portoricano che in carriera ha vinto due Latin Grammy, uno dei quali grazie ad un filmato di un brano (Loco de Amor – La historia) realizzato proprio per Juanes, nella categoria “miglior video musicale”.

Il videoclip (qui il dietro le quinte), vede la partecipazione di Joan Smalls, supermodella portoricana che dal 2011 sfila per il Victoria’s Secret Fashion Show.

Per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo.

Fuego – Juanes – Traduzione (Download)

Hey, quando cammini mi ispiri

Mi divori con lo sguardo

Sai che mi affascini

In tutti i sensi

Con il tuo sapore latino

Le ore non passano mai

Mi tiri fuori dalla routine

La mia vita è migliore adesso

Resta fino all’alba

Perché ho aspettato così tanto

Accendimi

Questo fuoco, fuoco

Con le tue labbra mi brucio, brucio

Anche le lenzuola fanno scintille

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Voglio, voglio

Passare dal letto al Paradiso

E non andartene perché muoio dalla voglia

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Tesoro, quando cammini mi ispiri

Mi perdo nei tuoi fianchi

Sei la cosa più bella

In tutti i sensi

Con il tuo sapore latino

Le ore non passano mai

Mi tiri fuori dalla routine

La mia vita è migliore adesso

Resta fino all’alba

Perché ho aspettato così tanto

Accendimi

Questo fuoco, fuoco

Con le tue labbra mi sono bruciato, brucio

Anche le lenzuola fanno scintille

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Voglio, voglio

Passare dal letto al Paradiso

E non andartene perché muoio dalla voglia

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Fuoco, fuoco

Il tuo sorriso di fuoco che mi uccide

(Con le tue labbra mi brucio, brucio)

Tu acceleri questa sensazione

Fuoco, fuoco

Vieni a ballare con me stasera

(Con le tue labbra mi brucio, brucio)

E io mi brucio, brucio brucio

Questo fuoco fuoco

Con le tue labbra mi brucio, brucio

Anche le lenzuola fanno scintille

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Voglio, voglio

Passare dal letto al Paradiso

E non andartene perché muoio dalla voglia

Guarda che intesa che abbiamo

Quando lo facciamo

Juanes – Fuego testo

Hola, me inspiras cuando caminas

Con tu mirada me devoras

Tú sabes que me fascinas

De esquina a esquina de abajo arriba

Con tu sabor a latina

Se siente que no pasan las horas

Me sacas de la rutina

Mi vida es mejor ahora

Quédate hasta el amanecer

Yo que he esperado tanto

Apágame

Este fuego, fuego

Con tus labios me quemo, quemo

Hasta las sabanas las prendemos

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando lo hacemos

Quiero, quiero

Que de la cama pasemos al cielo

Y no te vayas porque me muero

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando la hacemos

Nena, me inspiras cuando caminas

Me pierdo en tus caderas

Eres la cosa más linda

De esquina a esquina de abajo arriba

Con tu sabor a latina

Se siente que no pasan las horas

Me sacas de la rutina

Mi vida es mejor ahora

Quédate hasta el amanecer

Yo que he esperado tanto

Apágame

Este fuego fuego

Con tus labios me queme quemo

Hasta las sabanas las prendemos

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando lo hacemos

Quiero quiero

Que de la cama pasemos al cielo

Y no te vayas porque me muero

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando lo hacemos

Fuego, fuego

Tu sonrisa fuego que me mata

(Con tus labios me quemo, quemo)

Tu aceleras este sentimiento

Fuego, fuego

Ven baila conmigo esta noche

(Con tus labios me quemo quemo)

Ay yo me quemo, me quemo quemo

Este fuego fuego

Con tus labios me quemo quemo

Hasta las sabanas las prendemos

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando lo hacemos

Quiero quiero

Que de la cama pasemos al cielo

Y no te vayas porque me muero

Mira lo bien que nos entendemos

Cuando lo hacemos

















