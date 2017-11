Jovanotti – “Oh, Vita!” è il nuovo singolo e album: tracklist ufficiale + audio e testo del brano omonimo + video

“Oh, Vita!” è il nuovo nonché quattordicesimo album in studio di Jovanotti, che vedrà la luce il 1° dicembre 2017 nel CD standard, nel doppio vinile, in download digitale ed in streaming gratuito.

A quasi tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica multiplatino Lorenzo 2015 CC., è in arrivo quest’attesissimo progetto che racchiude 14 nuove canzoni scritte da Lorenzo e prodotte da Rick Rubin.





Tra le tracce in scaletta, spicca il primo singolo estratto Oh Vita, la title track del disco, disponibile nei negozi digitali e nelle piattaforme streaming da venerdì 10 novembre, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La cover dell’album è uno scatto di Giovanni Stefano Ghidini, che dal 1987 ritrae Lorenzo in tutte le copertine dei suoi dischi.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle 14 canzoni incluse in questa nuova uscita discografica e ulteriori informazioni, il testo e l’audio del brano omonimo, che a breve sarà accompagnato dal videoclip.

Tracklist Oh, Vita! – Jovanotti album (Audio CD – Vinile – Download)

Oh, Vita! Sbagliato Chiaro Di Luna In Italia Le Canzoni Viva La Libertà Navigare Ragazzini Per Strada Quello Che Intendevi Sbam! Amoremio Paura Di Niente Affermativo Fame

La canzone che da’ il titolo all’album, è un pezzo vero perché essenziale, nudo e crudo, immediato e autentico, come tutto il nuovo lavoro che sarà caratterizzato dalla mancanza di “decorazioni” e dall’intensità che arriva dritta al cuore delle persone. E’ un Jovanotti nuovo che non è mai stato così Lorenzo.

Pieno di continue citazioni che appartengono alla storia personale e musicale di Lorenzo, il singolo parla della vita, quella di Cherubini, con semplicità e ritmo, attraverso la sua passione più grande: quella per la musica. Il testo è una sequenza incessante di immagini e celebra lo stare al mondo, con estrema semplicità di linguaggio e la capacità di inventare rime che si fissano nella memoria. Ma ecco le sue parole a riguardo:

Ho pensato subito che Oh, vita! sarebbe stato il primo singolo di questo album. Non ho mai dato a nessuna delle altre canzoni la possibilità di essere il brano che anticipasse l’album e quando ci siamo trovati in studio con Rubin abbiamo condiviso lo stesso pensiero: Oh, vita! sarebbe stato il brano di apertura dell’album, anche perché è il punto di incontro perfetto mio con questo grande produttore che è stato così importante nella mia vita prima ancora di potere pensare un giorno di farci un disco intero.

Il brano sarà prossimamente accompagnato dal video ufficiale diretto dai YouNuts (alla loro quarta produzione per Jovanotti dopo Sabato, Pieno di vita, E non hai visto ancora niente), scoperti proprio da Lorenzo e oggi affermati registi di video musicali.

Interamente girato in bianco e nero, si tratta di uno street video girato a Roma, nei luoghi veri dove è nato e cresciuto Lorenzo, nelle vie del suo quartiere dove ha incontrato la musica e dove ha deciso, proprio per l’ascolto dei Beastie Boys prodotti da Rubin, di fare di quella grande passione per la musica, il centro della sua vita. La clip è stata presentata in anteprima il 9 novembre, appena dopo il TG1 delle 20:30. Qui l’anticipazione nel sito Rai.

Volevo che questa canzone fosse raccontata da un video che mi connettesse con qualcosa di mio che fosse un mio fatto personale, un "mio filmino". Per questo ho pensato alla mia vita, alle mie origini. E per questo ho scelto Roma dove ho vissuto per i miei primi 20 anni.









Nel video c’è anche una dedica a un grande amico di Lorenzo: David “Primo”, il grande rapper romano dei Corveleno, scomparso lo scorso anno, una leggenda dell’hip hop italiano, che da bambino andava sotto casa ad aspettare Lorenzo di ritorno dai suoi giri, al fine di avere un autografo. Alla fine i due divennero grandi amici…

A seguire il testo che compone la nuova canzone. Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso.

Jovanotti – Oh Vita testo (Download)

Qui non è il Missisipi e nemmeno Atlanta

ma non so che cosa c’è

nella mia pelle bianca

che a 14 anni mi ha fatto sentire come

nato a Hollis Queens ma sotto falso nome

ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo

work in class zero con un amore spontaneo

per la botte piena e per la moglie ubriaca

la base aerospaziale nel centro di Aracataca

Cabo, Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days

Diego Velasquez e Walk this way

e quando senti il richiamo nella foresta

e la mia musica è la tua festa.

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

Skin skin dry

so-socializza

ritmo mozzarella o pomodoro e con una pizza

supercalifragilissimoespiralitoso

uomo paleolitico di impatto mostruoso

non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard

d’improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard

ormai sono uno standard, un grande classico

quick stop rock n roll mr. fantastico

se esiste un Dio, forse si forse no, boh

ma ascolto le storie disposto a crederci un po’

noi siamo figli di qualcuna il resto è tutto da fare

non ho radici, ma piedi per camminare.

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

Ho il flow di un jazzista

e il mood di un barista

le ossa rotte e riparate a forza di stare in pista

con la pistola ad acqua rapino la banca

la mossa del cavallo a elle che la via che spalanca

verso lo scacco al Re, verso la rivoluzione

un cantautore con la lingua come una percussione

che batte dove duole il dente, dove passa la gente

Alcatraz, Razzmatazz, precipitevolissimevolmente

coraggio, la fantasia in viaggio

e tocco il centro infranto del cuore selvaggio

la foce dell’Orinoco la poesia gioco, sento un calore

baby, è il Sacro Fuoco.

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

Boom boom boom boom

ritmo della vita

la barzelletta di una natura addomesticata

ah beh si beh vacci a credere te

è tutto sempre relativo come piace a me

non sono qui per il gusto, per la ricompensa

ma per tuffarmi da uno scoglio dentro all’esistenza

sono un migrante, sono un cantate

un panettiere a Damasco, una stella distante

un pianoforte scordato dentro una sagrestia

l’avanguardia di guardia davanti alla retrovia

nel tempo della paura, aspetto la fioritura

e se è una femmina nuovecanzoni.com si chiamerà…

Futura (omaggio a Lucio Dalla)

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita!

oh vita!

oh vita!

















