Jonas Blue – Rise ft. Jack & Jack: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

In data odierna il dj e produttore Jonas Blue ha rilasciato la nuova canzone battezzata Rise e per l’occasione, l’artista britannico ha scelto come vocal i Jack & Jack, duo pop-rap statunitense composto dai giovanissimi Jack Johnson e Jack Gilinsky.

Dopo “Hearts Ain’t Gonna Lie” con Arissa e “Alien” con Sabrina Carpenter, è arrivata la terza produzione del 2018 di Jonas Blue, il cui testo, che potete leggere appena dopo la cover insieme a quello tradotto, è stato scritto dagli interpreti.

Questo pezzo è a mio parere niente male, ma giudicate voi ascoltandolo. Per accedere all’audio cliccate sulla copertina.

Rise testo e traduzione – Jonas Blue (Download)

[Verse 1]

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

This time we got no no no no future at all

They wanna ke-ke-keep us down but they can’t hold us down anymore

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Strofa 1]

Ci alzeremo finché non cadremo

Questa volta non abbiamo alcun futuro

Vogliono sottometterci ma non possono più reprimerci

Ci alzeremo finché non cadremo

[Pre-Chorus]

When we hit the bottom, then it goes up

Climb to the top with you

We’re gonna be the breaks, once whoever waits

Ya I could be talking to you

They tryna hate hate hate

But we won’t change, change anything at all

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Pre-Ritornello]

Quando raggiungeremo il fondo, si tornerà in alto

Scaleremo la vetta con te

Faremo le pause, nell’attesa

Potrei parlare con te

Provano odio odio odio

Ma non cambieremo, non cambieremo affatto

Ci alzeremo finché non cadremo

[Chorus]

They think we just dropped out

Living at my mom’s house

Paris must be so proud

They know it all

They don’t speak our language

They say we’re too savage

No, no we don’t need them anymore

[Ritornello]

Pensano che siamo appena usciti

Vivere a casa di mia madre

Parigi deve essere molto orgogliosa

Loro sanno tutto

Non parlano la nostra lingua

Dicono che siamo eccessivamente selvaggi

No, no loro non ci servono più





[Post-Chorus]

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

They don’t speak our language

They say we’re too savage, ya

No, no we don’t need them anymore

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Post-Ritornello]

Ci alzeremo finché non cadremo

Ci alzeremo finché non cadremo

Non parlano la nostra lingua

Dicono che siamo troppo selvaggi

No, no loro non ci servono più

Ci alzeremo

Ci alzeremo

Ci alzeremo

Ci alzeremo finché non cadremo

[Verse 2]

So we’re going no no no no no no nowhere

But we they don’t know know know is we don’t don’t care

We’re gonna keepin’ on, keepin’ on going til’ we can’t go no more

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Strofa 2]

Quindi non andremo da nessuna parte

Ma non sanno che non ci importa

Andremo avanti, avanti finché non potremo più proseguire

Ci alzeremo finché non cadremo





[Pre-Chorus]

When we hit the bottom, then it goes up

Climb to the top with you

We’re gonna be the breaks, once whoever waits

Ya I could be talking to you

They tryna hate hate hate

But we won’t change, change anything at all

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Pre-Ritornello]

Quando raggiungeremo il fondo, si tornerà in alto

Scaleremo la vetta con te

Faremo le pause, nell’attesa

Potrei parlare con te

Provano odio odio odio

Ma non cambieremo, non cambieremo affatto

Ci alzeremo finché non cadremo

[Chorus]

They think we just dropped out

Living at our mom’s house

Paris must be so proud, they know it all

No, hey don’t speak our language

They say we’re too savage

No, no we don’t give a- anymore

[Ritornello]

Pensano che siamo appena usciti

Vivere a casa di nostra madre

Parigi deve essere così orgogliosa, loro sanno tutto

No, hey non parlano la nostra lingua

Dicono che siamo troppo selvaggi

No, no non ce ne frega più un..

[Post-Chorus]

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

They don’t speak our language

They say we’re too savage, ya

No, no we don’t give a- anymore

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise

We’re gonna ri-ri-ri-ri-rise ‘til we fall

[Post-Ritornello]

Ci alzeremo finché non cadremo

Ci alzeremo finché non cadremo

Non parlano la nostra lingua

Dicono che siamo troppo selvaggi

No, no non ce ne frega più un..

Ci alzeremo

Ci alzeremo

Ci alzeremo

Ci alzeremo finché non cadremo