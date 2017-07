Jonas Blue & EDX nel nuovo brano Don’t Call It Love feat. Alex Mills: audio, testo e traduzione

Il 7 luglio 2017, il dj, producer e remixer inglese Jonas Blue, ha rilasciato il suo primo album-compilations denominata Electronic Nature – The Mix 2017, interessante progetto che racchiude un totale di 21 tracks. E’ possibile effettuare il download della compilation su Amazon e ascoltarla gratuitamente su Spotify.

Nel disco è anche presente la nuova canzone battezzata Don’t Call It Love, una track prodotta insieme allo svizzero Maurizio Colella, aka EDX, con vocal dell’emergente cantante e autrice inglese Alex Mills, artista specializzata in musica elettronica, che è rapidamente diventata una delle collaboratrici più ricercate dai produttori di tutto il mondo come Basement Jaxx, Hot Since 82, Joey Negro e Sonny Fodera, consolidandola come una figura di spicco nel mondo della musica elettronica, non a caso anche Mixmag (la più importante pubblicazione sulla musica dance mondiale) l’ha consacrata come una delle “scelte primarie” dei produttori di musica per quel che concerne il vocal.

Siete curiosi di ascoltare la nuova produzione? Per accedere all’audio su Youtube cliccate sulla cover in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Jonas Blue – Don’t Call It Love traduzione (Download)

[Introduzione]

Amore, sì, sì, sì

[Strofa 1]

È per passione, è per piacere?

Dimmi perché vuoi ferirci

Il sapore dei nostri baci, il tocco delle nostre dita

Che ti fanno venire voglia di farlo, di farlo

[Ritornello]

Ma non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Quello che ti fa venire voglia di farlo, sai che è così

Basta non chiamarlo amore

[Breakdown]

[Strofa 2]

Infatuata, piena di orgoglio

Intossicata da quello che lei ti ha detto

Ridere allle tue battute e lo sguardo nei tuoi occhi finché non

Ti ha fatto venire voglia di farlo, di farlo

[Ritornello]

Per favore non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Non chiamarlo amore

Quello che ti fa venire voglia di farlo, sai che è così

Basta non chiamarlo amore

[Breakdown]

Basta non chiamarlo amore, amore, amore

Basta non chiamarlo amore

Quello che ti fa venire voglia di farlo, sai che è così

Basta non chiamarlo amore

[Ponte]

Quindi fammi un favore

So che stai per spezzarmi il cuore

E dimmi tutto, devo solo mantenere questa parte

Quindi non, non

[Breakdown]

Basta non chiamarlo amore

Quello che ti fa venire voglia di farlo, sai che è così

Basta non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Basta non chiamarlo amore

Don’t Call It Love – Jonas Blue – testo

[Intro]

Love, yeah, yeah, yeah

[Verse 1]

Is it the passion, is it the pleasure?

Give me a reason you wanna hurt us

Taste of our kisses, touch of our fingers

That make you wanna like you do, like you do

[Chorus]

Just don’t call it love

Don’t call it love

Just don’t call it love

Don’t call it love

Just don’t call it love

Don’t call it love

What makes you wanna like you do, know you do

Just don’t call it love

[Breakdown]

[Verse 2]

Infatuated, inflated ego

Intoxicated by what she told ya

Laugh at your jokes and gaze in your eyes ‘til

It made you wanna like you do, like you do

[Chorus]

Please don’t call it love

Don’t call it love

Just don’t call it love

Don’t call it love

Just don’t call it love

Don’t call it love

What makes you wanna like you do, know you do

Just don’t call it love

[Breakdown]

Just don’t call it love, love, love

Just don’t call it love

What makes you wanna like you do, know you do

Just don’t call it love

[Bridge]

So do me a favor

Know you’re ‘bout to break my heart

And tell me whatever, I just need to keep this part

So don’t, don’t

[Breakdown]

Just don’t call it love

What makes you wanna like you do, know you do

Just don’t call it love

Just don’t call it love

Just don’t call it love

Just don’t call it love

















