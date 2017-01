Jon Bellion e il singolo All Time Low: video, testo e traduzione

Jon Bellion è un cantautore, rapper e producer americano classe 1990, che si fece un nome nel 2015, quanto interpretò Beautiful Now, brano di Zedd incluso nel secondo studio album True Colors.

Il 13 maggio 2016, il newyorkese Jonathan David “Jon” Bellion ha pubblicato la sua prima hit battezzata All Time Low (significa qualcosa del tipo “minimi storici”), un convincente ed orecchiabile pezzo prodotto e co-scritto con la collaborazione di Mark Williams, Raul Cubina e Travis Mendes, incluso nel disco d’esordio The Human Condition, pubblicato il successivo 10 giugno, album che ha debuttato al quinto posto nella classifica degli album più venduti e che è entrato in venticinquesima posizione della classifica Billboard in US.

Si tratta della sua prima hit in carriera, che in termini commerciali, ha ottenuto significativi risultati principalmente negli USA (quindicesima piazza nella TOP 40 dei singoli più suonati, diciassettesima nella classifica di Shazam USA, Disco di Platino, #19 nella Top 200 US di Spotify), nona posizione nella classifica generale di iTunes, quinta in quella pop, quarantatreesima nella classifica globale di Spotify ed un semplice videoclip da undici milioni e mezzo di visualizzazioni.

In radio dal 27 gennaio 2017, in All Time Low, Jon si rivolge alla persona che ama, che tuttavia non vuole più saperne di vederlo, il che fa stare non poco male Bellion, il cui umore è ora davvero bassissimo. Il testo racconta quindi la depressione a cui si va incontro, a seguito della fine di una relazione affettiva.

E’ sinteticamente questo il concept della canzone, significato che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate appena dopo l’immagine in basso. Cliccandoci sopra, accedete invece al videoclip. Nel canale Youtube di Bellion, è anche disponibile un filmato di All Time Low (Acoustic).

All Time Low – Jon Bellion – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Nel tuo film ero il cavaliere dall’armatura scintillante

Mettevi le tue labbra sulle mie e adoravi il retrogusto

Ora sono un fantasma, chiamo il tuo nome, continui ad ignorarmi

Tu sei il motivo per cui sono solo e mi masturbo

[Pre-Gancio]

Io, ho cercato di sistemare il mio orgoglio

Ma è difficile, è difficile

Mentire, mentire, mentire ho cercato di nascondermi (o “nasconderlo”)

Ma ora sai

[Gancio]

Che sono ai minimi

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

[Verso 2]

Io ero il prototipo come 3 Stacks* su quel CD

Un esempio del candidato perfetto

Ora tutte le tue amiche dicono che non vuoi vedermi

Tu sei il motivo per cui non riesco proprio a concentrarmi

[Pre-Gancio]

Io, (io, io) ho cercato di sistemare il mio orgoglio

Ma è difficile, è difficile

Mentire (mentire, mentire), mentire, mentire ho cercato di nascondermi

Ma ora sai

[Gancio]

Che sono ai minimi

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

[Ponte]

Io, io, io, io ho cercato di risolvere il mio orgoglio

Ma è difficile, è difficile

Mentire (mentire, mentire), mentire, mentire e cercare di nascondermi

Ma ora sai

Che sono ai minimi

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici,

Storici, storici, storici, storici, storici, storici,

Basso, basso, basso, basso, basso

Bugie, bugie, cerco di nascondere

Ma ora sai

Che sono ai minimi

Hey!

[Conclusione]

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

Storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici, storici

* Andre 3000 (aka 3 Stacks) ha inciso una canzone intitolata “Prototype” e Jon fa riferimento proprio a quel brano.

Jon Bellion – All Time Low testo

[Verse 1]

I was the knight in shining armor in your movie

Would put your lips on mine and love the aftertaste

Now I’m a ghost, I call your name, you look right through me

You’re the reason I’m alone and masturbate

[Pre-Hook]

I, I’ve been trying to fix my pride

But that shit’s broken, that shit’s broken

Lie, lie, l-lie I tried to hide

But now you know it

[Hook]

That I’m at an all time

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

[Verse 2]

I was the prototype like 3 Stacks on that CD

An example of the perfect candidate

Now all your girlfriends say that you don’t want to see me

You’re the reason that I just can’t concentrate

[Pre-Hook]

I, (I, I) I’ve been trying to fix my pride

But that shit’s broken, that shit’s broken

Lie (lie, lie), lie, l-lie I tried to hide

But now you know it

[Hook]

That I’m at an all time

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

[Bridge]

I, I, I, I’ve been trying to fix my pride

But that shit’s broken, that shit’s broken

Lie (lie, lie), lie, l-lie and try to hide

But now you know it

That I’m at an all time

Low, low, low, low, low, low—low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low—low, low

Low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low

Lie, l-lie, I try to hide

But now you know it

That I’m at an all time…

Hey!

[Outro]

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

Low, low, low, low, low, low, low, low, low

















