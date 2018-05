Johnny Marsiglia – in arrivo il nuovo album Memory: info e tracklist

Il 18 maggio 2018, esce per Sto Records il nuovo album del rapper Johnny Marsiglia che si intitola Memory, disco interamente prodotto da Big Joe , disponibile nel CD, in download digitale e streaming, mentre dal 22 maggio sarà anche possibile acquistare il CD edizione autografata.

La coppia è al suo terzo disco e al contrario dei precedenti lavori “Orgoglio” (2012) e “Fantastica Illusione” (2014), in quest’occasione si è scelto di non accreditare il produttore palermitano Sebastiano Lo Iacono, in arte Big Joe.

L’album racchiude tredici inediti, tra i quali cito Clessidra, Storie e “La pioggia, gli applausi“, che ne hanno anticipato il rilascio, mentre per quel che concerne i featuring, gli “ospiti” sono Davide Shorty e Peter Bass.

Il disco verrà presentato dal vivo attraverso l’instore tour. Ecco le prime date in programma:

18/05 Torino – Feltrinelli Porta Nuova h. 18.00

20/05 Milano – Mondadori Duomo h. 17:30

22/05 Roma – Mondadori Via Tuscolana h. 18:00

24/05 Palermo – Feltrinelli via Cavour h. 18.30





Sarà l’occasione per scambiare due parole con gli artisti, ascoltare qualche curiosità sul disco e un paio di chicche dal vivo.

Appena dopo la copertina, i titoli delle canzoni in scaletta in questa nuova uscita discografica ed i link per vedere i videoclip dei primi tre brani estratti.

Tracklist Memory

[Audio CD – CD Edizione Autografata – Download]