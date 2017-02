Lady Gaga: guarda il video del nuovo singolo John Wayne (+ traduzione del testo)

Si intitola John Wayne il nuovo singolo di Lady Gaga estratto dal fortunato quinto studio album Joanne, uscito lo scorso 21 ottobre.

Dopo “Perfect Illusion” e “Million Reasons”, Miss Germanotta ha pubblicato a sorpresa il videoclip che accompagna questa canzone, la quarta nella scaletta del disco, co-scritta con la collaborazione di Mark Ronson, Josh Homme e Michael Tucker, in arte BloodPop.

Tucker, Ronson e la cantante, hanno anche prodotto questo pezzo dal sapore elettro-pop, ricco di temi e ambientazioni country, che omaggia l’attore e regista statunitense Marion Mitchell Morrison, in arte John Wayne, scomparso l’11 giugno del 1979. L’inedito si apre con un’introduzione parlata, seguita da un incalzante beat in cui la cantante italo-americana, accompagnata dalla chitarra di John Homme, compara le sue vecchie relazioni affettive all’intramontabile attore soprannominato Duke (Duca).

Il video ufficiale è stato rilasciato l’8 febbraio 2017 in esclusiva su Apple Music ed è stato reso disponibile nel canale Youtube della popstar statunitense il giorno successivo.

Il filmato è stato diretto dal regista svedese Jonas Åkerlund per Serial Pictures ed inizia con la cantante vestita di rosa, come da cover dell’album, ed un cappello da cowboy, già visto nel video di Million Reasons. In pochi istanti, si trasforma in una cowgirl cattiva, vestita con un seducente abito nero.

Ma preferisco non andare avanti nella descrizione del filmato, che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Lady Gaga – John Wayne traduzione (Download)

[Intro: PArlato]

Sembra che adori i cowboy

Sai

Sono proprio come, io so che, non va bene

Sono proprio come

E’ solo che mi piace, aggrapparmi al dorso del tuo cavallo

E potresti andare un po’ più veloce?!

[Verso 1]

Sono le 3 del mattino, la Mustang sfreccia

Due piccioncini, diretti in un vicolo cieco

Troppo velocemente, tieniti stretta, lui ride

Di corsa passando col rosso (oppure “correndo”)

Urlando, sgommando

Un’enorme sorsata, getta un’altra lattina di birra

Troppo illuminata, stasera, pregando

Al chiaro di luna

[Pre-Ritornello]

Ogni John è lo stesso

Sono stufa dei loro giochi in città

Invoco un vero uomo selvaggio

HO una dipendenza da John Wayne

[Ritornello]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby facciamoci, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby sballiamoci, John Wayne

[Verso 2]

Un operaio e un tesoro repubblicano

Un amore tossico ogni tre giorni di sbornia

Il suo potere, così forte, il bagliore degli occhi

Nei guai come una foto segnaletica

Ricaricatevi, perché quell’uomo è in missione

1-2 si, gli ingranaggi si muovono

Ha chiamato, ho pianto, abbiamo rotto

Di corsa attraverso la luce della luna

[Pre-Ritornello]

Ogni John è lo stesso

Sono stufa dei loro giochi in città

Invoco un vero uomo selvaggio

HO una dipendenza da John Wayne

[Ritornello]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby facciamoci, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby sballiamoci, John Wayne

[Ponte]

Quindi vado

Verso l’occhio (oppure “in mezzo”)

Del ciclone (oppure “alla tempesta”)

Solo per sentire il tuo amore

Spingimi via

Ecco che vado

Nella nostra tempesta d’amore

[Ritornello]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby facciamoci, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby sballiamoci, John Wayne

John Wayne – Lady Gaga – Testo

[Intro: Spoken]

It’s like, I just love a cowboy

You know

I’m just like, I just, I know, it’s bad

But I’m just like

Can I just like, hang off the back of your horse

And can you go a little faster?!

[Verse 1]

3 am, mustang speedin’

Two lovers, headed for a dead end

Too fast, hold tight, he laughs

Runnin’ through the red lights

Hollerin’ over, rubber spinnin’

Big swig, toss another beer can

Too lit, tonight, prayin’

On the moonlight

[Pre-Chorus]

Every John is just the same

I’m sick of their city games

I crave a real wild man

I’m strung out on John Wayne

[Chorus]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

[Verse 2]

Blue collar and a red-state treasure

Love junkie on a three-day bender

His grip, so hard, eyes glare

Trouble like a mug shot

Charged up, ‘cause the man’s on a mission

1-2 ya, the gears are shiftin’

He called, I cried, we broke

Racin’ through the moonlight

[Pre-Chorus]

Every John is just the same

I’m sick of their city games

I crave a real wild man

I’m strung out on John Wayne

[Chorus]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

[Bridge]

So here I go

To the eye

Of the storm

Just to feel your love

Knock me over

Here I go

Into our love storm

[Chorus]

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

(dat – doo – deet – doe)

(dat – doo – deet – doe, dat – doo – deet – doe)

Baby let’s get high, John Wayne

















