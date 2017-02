John Mayer: è uscita la seconda parte dell’EP The Search for Everything (Wave Two): titoli e audio delle canzoni

Ad un mese da The Search for Everything: Wave One, il chitarrista e cantautore americano John Mayer ha rilasciato la seconda parte dell’EP, disponibile nei digital store da venerdì 24 febbraio 2017, oltre che nelle principali piattaforme streaming.

Anche in questa seconda parte, sono incluse quattro nuove canzoni( R&B, blues, rock e pop) tutte scritte dall’interprete, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Still Feel Like Your Man”, un bel pezzo di cui prossimamente parleremo.

Gli otto brani, saranno inclusi nel settimo studio album, che sembra si intitolerà proprio The Search for Everything.

Il mini progetto è stato prodotto dallo stesso Mayer con la collaborazione di Steve Jordan (produttore esecutivo) e Chad Franscoviak, mentre i musicisti coinvolti sono Pino Palladino (basso e chitarra ) Larry Goldings (tastiera) e lo stesso Jordan (batteria e percussioni), oltre a Mayer (voce e chitarra).

Le immagini relative ad entrambe le copertine utilizzate per The Search of Everything, sono opera dell’artista sudcoreana Soey Milk.

Appena dopo la cover, trovate i titoli dei brani e qualche link per ascoltarli gratuitamente.

The Search for Everything Wave Two – John Mayer EP (Download: su Amazon – su iTunes)

Still Feel Like Your Man 3:56 Emoji of a Wave 3:59 Helpless 4:08 Roll It on Home 3:24

Streaming audio: per ascoltare le quattro canzoni più quelle incluse nella prima parte (Wave One) del mini-disco andate nel canale Youtube di John Mayer; l’audio è accessibile anche nelle principali piattaforme streaming come Deezer e Spotify.













