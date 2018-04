John Legend – A Good Night feat. BloodPop®: guarda il video del nuovo singolo e leggi il testo e la traduzione

A Good Night è il titolo del nuovo singolo del cantautore americano John Legend, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 6 aprile 2018.

Il nuovo brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Sasha Sloan, RAYE e BloodPop®; accreditato come featured artist, quest’ultimo l’ha anche prodotto.

Per quel che concerne il significato, in questa gradevole canzone si parla dell’incontro con la potenziale anima gemella: già al primo sguardo, il protagonista capisce subito che questa donna sarà la sua sua moglie.

Ho rilasciato questo pezzo a cavallo tra la primavera e l’estate, per dare alla gente qualcosa con cui far festa e sentirsi bene, ha detto il cantante statunitense.

E il video ufficiale non poteva che essere ambientato in un party: è proprio in quest’occasione che il protagonista conosce la donna della sua vita.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi che compongono il nuovo brano.

Testo

[Verse 1]

I had no intention I would get fucked up tonight

When I looked in your eyes and they went through me like a knife

I came here with my crew, I lost them

Came with my cool, I dropped it

And if I’m being honest, I’m being honest

[Pre-Chorus]

I can’t think when you’re looking like that

Can’t breathe when you’re moving like that

Tell me when you’re gonna do me like that (yeah)

I’m so weak and I never like that

Light-speed and I think I might crash

One trip down and I’ll never go back

[Chorus]

But everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (yeah, I said it)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright)

[Verse 2]

Maybe it’s the music or the red stain on your lips

I wonder when’s the right time to go in for a kiss

But I’m thinking past that lover, I’m ready to meet your momma

If I’m being honest, I’m being honest

[Pre-Chorus]

I can’t think when you’re looking like that

Can’t breathe when you’re moving like that

Tell me when you’re gonna do me like that (yeah)

I’m so weak and I never like that

Light-speed and I think I might crash

One trip down and I’ll never go back

[Chorus]

But everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (yeah, I said it)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright)

[Bridge]

Baby, baby, baby

You got me talking crazy

I figure if I say it

You’d just might be my lady

Baby, it’s you, yeah

Baby, it’s you, yeah

And oooh, I feel like something good is ‘bout to be going on

And baby it’s you, yeah

And baby it’s you, yeah

[Chorus]

And everything’s gonna be alright

I think I just met my wife

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (c’mon)

And everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (sing it with me)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright, c’mon)

Everything’s gonna be alright

I think I just met my wife

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (c’mon)