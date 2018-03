JESTO – Amore Cane: audio e testo del nuovo singolo + video

In data odierna, il rapper Jesto ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Amore Cane, un bel pezzo che segna il suo debutto on air.

Out per BELIEVE digital, la nuova canzone viene infatti trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 9 marzo 2018.

Il rapper capitolino classe 1984, Justin Rosso, artisticamente conosciuto come JESTO, ha sfornato questo pezzo che anticipa il prossimo nonché quinto album in studio, che farà seguito a “Justin” (aprile 2016).

Nel progetto di inediti ci sarà questo brano firmato dall’interprete, precursore dell’ondata trap in Italia che con le sue rime auto ironiche e taglienti, è stato in grado di descrivere la nostra società e di arrivare al cuore di migliaia di fan.







La nuova canzone, che gioca su un sound fresco ma dal retrogusto malinconico, parla di un rapporto di coppia che non va proprio per il verso giusto… Amore cane racconta infatti la giornata di un cane che aspetta con dedizione il ritorno della padrona…

Il video ufficiale che verrà rilasciato oggi, è stato girato a Villa Arianna (Ponte di Legno, Brescia) a sostegno di un mondo più pulito e ecosostenibile, in quanto Villa Arianna è in grado di produrre più energia di quella che consuma. Edit: il filmato è stato diretto da John Pentassuglia ed è possibile vederlo su Youtube.

Per ascoltare il singolo cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Amore Cane





Quello che c’è tra di noi

Non puoi spiegarlo a parole

Quello che c’è tra di noi

Quello che c’è tra di noi.

Apro gli occhi come tutti i giorni

Ti guardo un po’ mentre dormi

Non volevo svegliarti ma credo sia tardi

Apri gli occhi e mi guardi

Ti arrabbi che sono ancora sul letto

Quante volte l’hai detto

Ti docci, ti guardo che ti prepari

Per il lavoro, te con i tuoi orari

Ti giro sempre intorno

Adoro il tuo profumo, ne ho bisogno

Ancora devi uscire, già penso al tuo ritorno

Io che ti aspetto per tutto il giorno.

Quello che c’è tra di noi

Non puoi spiegarlo a parole

Quello che c’è tra di noi

Quello che c’è tra di noi

È un amore cane

Questo legame

È un amore cane

Un amore cane

È un amore cane

Questo legame

È un amore cane

Un amore cane.

Torni che è sera

Io ancora qui

Dove sei stata e con chi?

Pensavo che stessimo insieme

Invece hai invitato i tuoi amici, tu e le tue cene

Manco c’ho fame, mangerò gli avanzi

E non mi cerchi

Sembra che mi scansi

Viviamo insieme da anni

Ma a me sembrano sempre più che agli altri.

Quello che c’è tra di noi

Non puoi spiegarlo a parole

Quello che c’è tra di noi

Quello che c’è tra di noi

È un amore cane

Questo legame

È un amore cane

Un amore cane

È un amore cane

Questo legame

È un amore cane

Un amore cane.

(È un amore cane

Questo legame

È un amore cane

Un amore cane)













