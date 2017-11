Jessie Ware – Selfish Love: video e traduzione del testo

Il 20 ottobre 2017, la cantante e autrice inglese Jessie Ware, ha rilasciato il terzo album in studio “Glasshouse” (audio su Spotify), interessante progetto formato da dodici inediti, tra i quali i primi tre singoli “Midnight” (video), “Selfish Love” e “Alone” (video).

Il primo di cui vogliamo parlare in questo sito è il bel Selfish Love, una traccia firmata dall’interprete con la collaborazione di Ross Golan, Benny Blanco, Cashmere Cat, Happy Perez, Ryan Tedder & Ammar Malik, con produzione di Benny Blanco, Happy Perez e Cashmere Cat.





La nuova canzone è a mio parere carina e ben fatta, anche dal punto di vista del sound, mentre per quel che concerne il significato, si parla di un rapporto affettivo nel quale predomina l’egoismo, soprattutto da parte di lei, ma anche lui non è esente da colpe, in quanto la inganna e la tradisce.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale diretto da Tom Beard e girato a Maiorca.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Jessie Ware – Selfish Love testo (Download – Versione Acustica)

[Verse 1]

Baby let’s be honest about this

There’s only room for one in your heart

So tell me darlin’, why are we like this?

I must admit that I kind of like it

[Pre-Chorus]

Oh, you’re acting sweet

I know what that means

All these games we play

Always end the same

[Chorus]

Selfish love, why do I do these things?

I break you down, just to get my way

Selfish love, darlin’ you do it too

You tell me lies and I bend the truth

And I, I know

That I can’t get enough

Selfish love

[Verse 2]

Baby now it feels like we’re dancing

Dodging bullets, now ain’t that romantic?

Take what I want, but you want me to take it

I only give love when I want to make it

[Pre-Chorus]

Oh, you’re acting sweet

I know what that means

All these games we play

Always end the same

[Chorus]

Selfish love, why do I do these things?

I break you down, just to get my way

Selfish love, darlin’ you do it too

You tell me lies and I bend the truth

And I, I know

That I can’t get enough

Selfish love

Selfish love

Selfish love

[Bridge]

Oh, you’re acting sweet

And I know what that means

Selfish love

Oh, you’re acting sweet

And I know what means

[Outro]

Selfish love

Selfish love

Selfish love

Selfish love

Selfish love

Selfish love

Selfish love

Selfish love





Selfish Love – Jessie Ware – Traduzione

[Strofa 1]

Baby, cerchiamo di essere onesti su questo

C’è posto per una sola nel tuo cuore

Quindi amore dimmi, perché siamo fatti così?

Devo ammettere che mi piace

[Pre-Ritornello]

Oh, ti comporti in modo carino

So cosa significa

Tutti questi giochi che facciamo

Finiscono sempre nello stesso modo

[Ritornello]

Amore egoista, perché faccio queste cose?

Ti butto giù, solo per fare a modo mio

Amore egoistico, tesoro lo fai anche tu

Tu mi dici bugie e io manipolo la verità

E io, so

Che non ne ho mai abbastanza

Amore egoistico

[Strofa 2]

Baby ora è come un balletto

A schivare proiettili, non è romantico?

Prendi quello che voglio, ma vuoi che lo prenda io

Do’ amore solo quando voglio farlo

[Pre-Ritornello]

Oh, ti comporti in modo carino

So cosa significa

Tutti questi giochi che facciamo

Finiscono sempre nello stesso modo

[Ritornello]

Amore egoista, perché faccio queste cose?

Ti butto giù, solo per fare a modo mio

Amore egoistico, tesoro lo fai anche tu

Tu mi dici bugie e io manipolo la verità

E io, so

Che non ne ho mai abbastanza

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

[Ponte]

Oh, ti comporti in modo carino

E so cosa significa

Amore egoistico

Oh, ti comporti in modo carino

E so cosa significa

[Conclusione]

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

Amore egoistico

