Jennifer Lopez – ascolta il nuovo singolo El Anillo (con testo e traduzione) + video

In Por Primera Vez, nono album in studio di Jennifer Lopez, vi sarà anche il brano in oggetto El Anillo, pubblicato in data odierna.

Dopo Amor, Amor, Amor e Ni Tú Ni Yo, la cantautrice statunitense ha reso disponibile quest’interessante canzone, scritta e prodotta da Andrés Castro, DalePlay, Oscarcito & Edgar Barrera.

Nel brano ispirato al ritmo funk brasiliano, J.lo racconta la sua love story: lei sta con un uomo che la rende davvero felice, in special modo a letto. Come da titolo, nella loro relazione manca solo una cosa: l’anello di fidanzamento.

Per ascoltate la nuova canzone su Spotify cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano del testo.

Aggiornamento: il video ufficiale, un cortometraggio molto ben realizzato, è stato diretto da Santiago Salviche e vede la partecipazione dell’attore spagnolo Miguel Ángel Silvestre.

Jennifer Lopez – El Anillo – traduzione testo (Download)

[Strofa 1]

Mi tratti come una principessa e mi dai tutto quello che chiedo

Hai la battuta e la forza di cui ho bisogno

Quando siamo soli, ti giuro, non mi manca niente

Ti metto un tredici su dieci quando siamo a letto*

[Estrofa 1]

Me tratas como una princesa y me das lo que pido

Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito

Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada

Te pongo un trece de diez cuando estamos en la cama

[Pre-Ritornello]

Non avevo mai provato qualcosa di così importante

E il tuo lato selvaggio mi fa impazzire

Mi hai dato così tanto che stavo pensando

Di avere già tutto, ma

[Pre-Coro]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

[Ritornello]

E l’anello quando?

(Yeah, yeah)

E l’anello quando?

(ti fa impazzire)

E l’anello quando?

(Yeah, yeah)

E l’anello quando?

(ti fa impazzire)

[Coro]

¿Y el anillo pa’ cuando?

(Yeah, yeah)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(te tiene loca)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(Yeah, yeah)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(te tiene loca)





[Strofa 2]

Hai l’odore che piace a me

Mi baci come piace a me

Mi stringi come piace a me

Continua che mi piace

Come mordi la frutta

Se esce di notte, mi spaventa

Senza una mappa conosci la rotta

Continua così, che mi piace

Resta qui, tesoro, sono qui per te

Da dietro, che così siamo quelli del Bronx

Non fermarti, muoviti di più

Lascia che la festa continui solo con me

Non perdere la concentrazione

Tesoro, hai classe quando la sfiori appena

Fuoricampo con tre basi (dannazione, baby)

[Estrofa 2]

Hueles como me gusta

Me besas como me gusta

Me agarras como me gusta

Sigue aquí, que a mí me gusta

Como muerde la fruta

Si sales de noche, me asusta

Sin mapa conoces la ruta

Sigue así, que a mí me gusta

Sigue aquí, papi estoy pa’ ti

Dale atrás, que así somos las del Bronx

Don’t stop, muévete más

Que siga la fiesta conmigo nomá’

No pierdas el enfoque

Papi tienes la clase cuando apenas la toques

Home run con tres en bases (damn, baby)

[Pre-Ritornello]

Non avevo mai provato qualcosa di così importante

E il tuo lato selvaggio mi fa impazzire

Mi hai dato così tanto che stavo pensando

Di avere già tutto, ma

[Pre-Coro]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

[Ritornello]

E l’anello quando?

(Yeah, yeah)

E l’anello quando?

(ti fa impazzire)

E l’anello quando?

(Yeah, yeah)

E l’anello quando?

(ti fa impazzire)





[Coro]

¿Y el anillo pa’ cuando?

(Yeah, yeah)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(te tiene loca)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(Yeah, yeah)

¿Y el anillo pa’ cuando?

(te tiene loca)

[Ponte]

Non ti chiedo niente, non sono la donna che regala’

Mettiti questo, altrimenti tesoro, guarda laggiù

Oh, sai che io ho quello che le altre non hanno

Quando muovo il mio corpo, il tuo si eccita

Noi donne sappiamo cosa dobbiamo fare

Se vuoi tutto questo, mettiamoci la pietra

[Puente]

No te pido na’, yo no soy mujer regala’

Ponte en eso ya, si no, papi, echa para allá

Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras

Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota

Las mujere’ sabemos lo que nos toca

Si quieren todo eso, que nos pongan la roca

[Pre-Ritornello]

Non avevo mai provato qualcosa di così importante

E il tuo lato selvaggio mi fa impazzire

Mi hai dato così tanto che stavo pensando

Di avere già tutto, ma

[Pre-Coro]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

[Ritornello]

E l’anello quando?

(Non è che ho bisogno di più gioielli, insomma)

E l’anello quando?

E l’anello quando?

(Yeah, yeah)

E l’anello quando? (Ti piace vedermi ballare?)

(ti fa impazzire)

E l’anello quando?

[Coro]

¿Y el anillo pa’ cuando?

(It’s not like I need more jewerly, I mean)

¿Y el anillo pa’ cuando?

¿Y el anillo pa’ cuando?

(Yeah, yeah)

¿Y el anillo pa’ cuando? (¿te gusta verme bailar?)

(te tiene loca)

¿Y el anillo pa’ cuando?





* solitamente si da un voto da uno a 10, il voto che la Lopez da al suo partner a letto è 13.