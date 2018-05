Jennifer Lopez – Dinero feat. DJ Khaled & Cardi B: è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Si intitola Dinero il nuovo singolo di Jennifer Lopez inciso con la collaborazione di DJ Khaled e la rapper Cardi B, disponibile in streaming ed in digitale da giovedì 17 maggio 2018. Il brano sarà incluso nel futuro album della cantautrice statunitense che dovrebbe intitolarsi Por Primera Vez.

Dopo Ni Tú Ni Yo, Amor, Amor, Amor e El Anilo, la Lopez pubblica una canzone caratterizzata da un testo in larga parte in inglese, con sprazzi di spagnolo.

Anche se l’argomento principale sono i soldi, tanti soldi che la Lopez e Cardi si vantano di fare e avere, la nuova canzone è a parer mio anche in questo caso complessivamente molto interessante e gradevole.

Siete curiosi di ascoltarla? Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere i testi.

Testo Dinero (Download)

[Da rivedere, in attesa delle lyrics ufficiali]

[Intro: Jennifer Lopez & (DJ Khaled)]

Me and Benjamín Franco stay at the banco

Getting checks like Nike, everywhere that I go

If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)

Stack it up like legos, quiero dinero (another one)

[Verse 1: Jennifer Lopez & (DJ Khaled)]

Me and my man, we stack it up to the ceiling (more money)

Cállate la boca, let me finish (more money)

Every day I’m alive I make a killing (let’s get it)

Yeah, I swear I’ma get it

[Chorus: Jennifer Lopez & DJ Khaled]

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa si, cincuenta si, doscientos

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa sí, cincuenta si, doscientos

[Verse 2: Jennifer Lopez & (DJ Khaled)]

Soy la Princesa, San Juan, Puerto Rico

They say money talk, but my talking bilingual

I should be cuffed ’cause I don’t do singles

In love with the money so don’t need to mingle (let’s ride)

Just back it up, hot talk yeah back it up

Holla at that if you actin’ up

You ain’t got that you can’t sit with us, yeah

Designer frames make you double take

Bend it in in a double day

[Chorus: Jennifer Lopez & DJ Khaled]

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo Quiero Noventa si, cincuenta si, doscientos (Cardi B)





[Verse 3: Cardi B]

(Look)

They gon’ do what I say so

Cardi B and J. Lo

Talk behind my back, but never up in my face, though

I just want my money, chips, guac, and queso

Y’all can kiss my ass, dame un beso

Dominicana, drippin’ in designer

I got the juice, no Tropicana

I got the box that got the most flavor

Big fat cat like in the bodegas

Still making money moves (yeah)

Tell me what you think (yeah)

Men ain’t get to the money (woo)

But chop that to the bank (oww)

I slice it up unlike sofrito

I need my money, yo necesito

I told y’all, I’m trap Selena

I’ll back him in a beach side Serena

We need the guap

Pull up in your spot

Put it in your head like give me what you got

Two bad bitches that came from the Bronx

Cardi from the pole and Jenny from the block

[Chorus: Jennifer Lopez & DJ Khaled]

Yo Quiero, yo quiero dinero, ay

Yo Quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo Quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

Yo Quiero, yo quiero dinero(Dinero, di-, Dinero)

I just want the dinero, di- (Dinero)

I just want the dinero, dinero

I just want the dinero, dinero

Yo Quiero, yo quiero dinero, ay

Yo Quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo Quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

[Outro: Jennifer Lopez]

Me and Benjamín Franco stay at the banco

Getting checks like Nike, everywhere that I go

If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)

Stack it up like legos, quiero dinero