Jennifer Lopez & Wisin nel nuovo singolo Amor Amor Amor: audio, testo e traduzione

Dopo Ni Tú Ni Yo, uno dei tormentoni della scorsa estate, la cantautrice americana Jennifer Lopez è tornata con il nuovo singolo Amor Amor Amor, disponibile dal 10 novembre 2017.

Il nuovo orecchiabile e travolgente brano, è stato interpretato e scritto dalla Lopez e Wisin, con la collaborazione di Marc Anthony, Oscar Hernández e German Hernandez, con produzione di Oscarcito.





La coppia duetta sulle note di quest’orecchiabile pezzo, nel quale descrivono un’ardente passione tra un uomo e una donna.

Credo che siamo davanti alla seconda hit della nona era discografica di J.Lo che si intitola “Por Primera Vez”, atteso disco in spagnolo che al momento in cui scrivo, non ha ancora una release date. Sembra comunque che il progetto verrà rilasciato entro la fine del 2017.

Il video ufficiale è stato diretto da Jessy Terrero ed è stato girato in quel di Manhattan lo scorso settembre. Il filmato dovrebbe essere reso disponibile proprio oggi. Vi terremo aggiornati.

Per ascoltare su Spotify la nuova canzone cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Jennifer Lopez – Amor Amor Amor traduzione (Download)

[Wisin]

W

Il potere

[Jennifer Lopez]

Due corpi consegnati

Una coppia di innamorati

Innamorati, stremati

Sudore incontrollato

Quando io e te ci incontriamo

Senza pietà, ci stringiamo

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva, mi sembra di volare

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva quando tocco il tuo corpo

[Wisin]

La la la eh, il sudore sulla tua pelle

Mi fa impazzire

I tuoi baci sanno di miele

Ora, eh!

Ti voglio nuda

Per me se torni indietro possiamo farlo di nuovo

Quando ti vesti da bambolina mi fai impazzire

Un bicchiere di vino e la casa crolla

Non so cosa mi succede

Ma quando mi brucia

Con il suo fuoco mi trafigge

E in mezzo al letto si concede

Sempre in avanti

Sa come si [Brega?]

E si appiccica, appiccica

[Jennifer Lopez]

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva, mi sembra di volare

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva quando tocco il tuo corpo

Amore tutta la notte

Ricoperti di sudore

Abbiamo la fortuna

Di perdere il controllo

La luna si nasconde

Quando sorge il sole

Scompare la mia camicetta

E i tuoi pantaloni

Il letto rimbomba

Togli i vestiti

Baciami per bene

Mi fai impazzire

Così, così, così

Così, così, così

Sai di Paradiso

Sai di gloria

Dammi la vita e la vittoria

Così, così, così

Così

Voglio sbattere lentamente

Voglio sbattere lentamente

Scorrere così come il vento

Senza mettere di mezzo i sentimenti

[Wisin]

Molto lentamente, troppo lentamente

Per passare più tempo, con te baby

[Jennifer Lopez]

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva, mi sembra di volare

Quando facciamo l’amore

Amore, amore, amore

Mi sento di nuovo viva quando tocco il tuo corpo

[Wisin]

Ci sono emozioni che non puoi controllare

E persone che ti fanno impazzire

Amor Amor Amor testo

Amor Amor Amor testo

[Wisin]

W

Los poderes

[Jennifer Lopez]

Dos cuerpos entregados

Un par de enamorados

Flechados, cansados

Sudor desenfrenado

Cuando tú y yo nos juntamos

Sin piedad, nos damos

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

[Wisin]

La la la eh, el sudor en tu piel

A mi me vuelves loco

Tus besos saben a miel

Ahora, eh!

Quiero tu desnudez

A mi si tú te vuelves lo hacemos otra vez

Cuando se pone el babydoll bomm arrasa

Una copa de vino y tumba la casa

No se que me pasa

Pero cuando me abrasa

Con su fuego me traspasa

Y en el medio de la cama se entrega

Siempre pa’ alante

Sabe como se brega

Y se pega, se pega

[Jennifer Lopez]

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

Amor toda la noche

Bañados en sudor

Tenemos la fortuna

De perder el control

Se oculta la luna

Cuando sale el sol

Se pierde mi blusa

Y tu pantalón

Zumba la cama

Resta la ropa

Bésame rico

Vuelve me loca

Así, así, así

Así, así, así

Sabes a cielo

Hueles a gloria

Dame la vida y la victoria

Así, así, así

Asi

Yo quiero hacértelo lento

Tu cuerpo

Fluyendo así como el viento

Sin mezclar los sentimientos

[Wisin]

Bien lento, muy lento

Para aprovechar el tiempo, contigo bebé

[Jennifer Lopez]

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida, siento que vuelo

Cuando hacemos el amor

Amor, amor, amor

Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo

[Wisin]

Hay emociones que no puedes controlar

Y gente que te vuelve loca

















