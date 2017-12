Jennifer Hudson: guarda il video del nuovo brano Burden Down + testo e traduzione

In data 12 dicembre 2017, la cantautrice statunitense Jennifer Hudson ha reso disponibile il nuovo brano Burden Down, pubblicato come secondo singolo estratto dal futuro quarto album in studio, sul quale al momento non si hanno notizie.

Sono passati diversi mesi dall’uscita di Remember Me, primo tassello della quarta era discografica; ora quest’artista dall’incredibile voce vi presenta quest’altro bel pezzo, sul quale non si è ancora ufficialmente pronunciata, ma la traccia dovrebbe fare riferimento alla recente separazione dal partner di lunga data David Otunga, con cui stava insieme dal 2008.





La relazione si era conclusa alcuni mesi prima dell’annuncio ufficiale, arrivato nel novembre di quest’anno. Con il wrestler, ex stella di American Idol ha avuto un figlio nel 2009. Otunga accusò la moglie di essere stata infedele. E’ iniziata quindi una battaglia legale per l’affido del figlio di 8 anni David Otunga Jr. e la Hudson era riuscita ad ottenere un ordine restrittivo nei confronti dell’ex marito, con l’accusa di lesioni nei confronti sia suoi che del figlio, ma il wrestler è riuscito a convincere il giudice a lasciargli la possibilità di vedere e stare con David una volta alla settimana, esattamente il venerdì, quindi anche il giorno del ringraziamento, festa che negli States è molto sentita e importante. A breve, Otunga chiederà la rimozione dell’ordine restrittivo e di tornare in possesso della sua casa durante i periodi di lavoro della sua ex moglie ed infine proverà ad ottenere l’affido completo del figlio.

Tornando alla nuova canzone, Burden Down è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Lindy Robbins & Jamie Hartman, che ha anche curato la produzione.

Ancora una volta Jennifer dimostra le sue straordinarie qualità canore, forse troppo clamorosamente sottovalutate, perché il brano è costruito esclusivamente intorno alla sua voce ed un’unico strumento: il pianoforte, che suona in maniera davvero egregia. E nel finale, una performance a cappella veramente da urlo.

E’ questa la toccante ballata Burden Down, accompagnata dal videoclip a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Burden Down traduzione – Jennifer Hudson (Download)

[Strofa 1]

Sono un fiume, continuo a correre

Sono un pilastro a cui sei abituato ad appoggiarti

Sotto di esso, c’è una persona

Sono una donna e sto soffrendo

Perché è come se avessi il mano il mondo

[Ritornello]

Quando metterò giù questo peso

Chi lo prenderà al posto mio?

Quando mi porterai sottoterra

E’ il giorno in cui vedrai che

Per tutto quello che ho fatto, sono sola

Solo per un momento potrei non essere forte?

Quindi adesso, oh posso mettere giù

Questo fardello?

[Strofa 2]

Do’ tutto

Sono una persona generosa, non penso a ciò che è mio

Mi fai continuare a chiedere, continui a prendere

Mi fai continuare a chiedere, continui a prendere

Non avrei dovuto fare questo da sola

[Ritornello]

Quando metterò giù questo peso

Chi lo prenderà al posto mio?

Quando mi porterai sottoterra

E’ il giorno in cui vedrai che

Per tutto quello che ho fatto, sono sola

Solo per un momento potrei non essere forte?

Quindi adesso, oh posso mettere giù

Questo fardello?

[Ponte]

Sono un fiume, continuo a correre

Sono un pilastro a cui sei abituato ad appoggiarti

Solo questa volta, oh solo questa volta

[Ritornello]

Quando metterò giù questo peso

Chi lo prenderà al posto mio?

Quando mi porterai sottoterra

E’ il giorno in cui vedrai che

Per tutto quello che ho fatto, sono sola

Solo per un momento potrei non essere forte?

Quindi adesso, oh posso mettere giù

Questo fardello?

Jennifer Hudson – Burden Down testo

[Verse 1]

I’m a river, I keep running on

I’m a pillar you got used to leaning on

Underneath it, there’s a person

I’m a woman and I’m hurting

‘Cause I feel like I’m holding up the world

[Chorus]

When I lay this burden down

Who’s gonna take it up for me?

When you run me in the ground

That’s the day you’re gonna see

For all I’ve done, I’m alone

Just for a moment can I not be strong?

So how ‘bout now, oh can I lay

This burden down?

[Verse 2]

I deliver each and every time

I’m a giver, I don’t think about what’s mine

You keep me asking, you keep taking

And that’s no reciprocation

I shouldn’t have to do this by myself

[Chorus]

When I lay this burden down

Who’s gonna take it up for me?

When you run me in the ground

That’s the day you’re gonna see

For all I’ve done I’m alone

Just for a moment can I not be strong

So how ‘bout now, oh can I lay

This burden down?

[Bridge]

I’m a river, I keep running on

I’m a pillar, you’re used to leaning on

Just this once, oh just this once

[Chorus]

When I lay this burden down

Who’s gonna take it up for me?

When you run me in the ground

That’s the day you’re gonna see

For all I’ve done I’m alone

Just for a moment can I not be strong

So how ‘bout now, oh can I lay

This burden down?

















