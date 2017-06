Jax Jones, Demi Lovato e Stefflon Don nel nuovo singolo Instruction: video, testo e traduzione

Il dj e producer inglese Jax Jones vi presenta la sua nuova produzione battezzata Instruction, disponibile in streaming e nei digital store dal 16 giugno 2017.

Questa ballabile canzone caratterizzata da ritmi latini, è impreziosita dalla collaborazione della rapper Stefflon Don e soprattutto della popstar americana Demi Lovato, che dopo la fortunata collaborazione in No Promises dei Cheat Codes, si ripropone come guest star sulle note di questo nuovissimo singolo.





Come “You Don’t Know Me” (featuring Raye), anche questo pezzo sarà incluso nel disco d’esordio di Jones, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una release date.

Instruction è stata scritta da MNEK, Demi Lovato, Stefflon Don & Jax Jones, che l’ha anche prodotta con la collaborazione di Mark Ralph.

Sono molto curioso di vedere il video ufficiale, in special modo perché in questo pezzo si parla di un ballo caratterizzato da seducenti movimenti.

Nell’attesa è possibile ascoltare Instruction tramite una sorta di lyric video incompleto, nel senso che il testo compare solo a tratti. Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole che compongono la canzone.

Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato – Traduzione (Download)

[Introduzione: Demi Lovato & (Jax Jones)]

Ragazze

Ragazze

(Che vuoi fare?)

[Ritornello: Demi Lovato]

Ragazze

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

[Strofa 1: Demi Lovato]

Mi vedi fare ciò che serve, oh sì

Sei nella lista degli invitati, non devi fare la fila, oh sì

Io e la mia squadra, abbiamo stoffa oh sì

Vieni qui, fammi da mentore, beh

[Pre-Ritornello 1: Demi Lovato]

Alcuni dicono che sono autoritaria perché sono il capo

Compro qualsiasi cosa, il prezzo non è un problema

Ammucchiati come nei casinò, Armani, Moschino

Se sei The Supreme allora io sono Diana Ross

[Ritornello: Demi Lovato]

Ragazze

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

[Strofa 2: Demi Lovato]

(Fase 1)

Recatevi in pista da ballo quando dico oh yeah

(Fase due)

Dite a mamma che resterete fuori fino a tardi, oh sì

(Fase tre)

Tirate su il paraurti (forse intende “il fondoschiena”), cock fino alla vita, oh sì

(Fase quattro)

Prendete qualcuno e ora ditegli faccia a faccia

[Pre-Ritornello 2: Demi Lovato]

Ditegli che siete prepotenti perché siete il capo

Acquistate qualsiasi cosa, il prezzo non è un problema

Ammucchiati come nei casinò, Armani, Moschino

Se sei The Supreme allora io sono Diana Ross

[Ritornello: Demi Lovato & Stefflon Don]

Ragazze

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

[Ponte: Stefflon Don & Demi Lovato] (incompleta e da rivedere)

Yo, vedi me tutto quello che vuoi, mettilo su di me

Non conoscono vera star perché non gioca

Dicono che sono matta quando faccio cose

Gyal ofe backup, backup pon it

Gyal ofe step up, step up pon it

(Ragazze) cattive ragazze, cattive ragazze,

Lovin’ di ting, lovin’ di ting, say you lovin’ anyting

Bad gyal, bad gyal, mashin’ up di ting, mash up di ting pon him

[Pre-Ritornello 2: Demi Lovato]

Ditegli che siete prepotenti perché siete il capo

Acquistate qualsiasi cosa, il prezzo non è un problema

Ammucchiati come nei casinò, Armani, Moschino

Se sei The Supreme allora io sono Diana Ross

[Ritornello: Demi Lovato]

Ragazze

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Oscilliamo a destra e a sinistra

Lasciamo cadere il fondoschiena e riportiamolo in alto

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

[Conclusione: Demi Lovato]

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Non ho bisogno di presentazioni

Seguite la mia semplice istruzione

Jax Jones e Demi Lovato – Instruction testo

[Intro: Demi Lovato & (Jax Jones)]

All my ladies

All my ladies

(What you gon’ do?)

[Chorus: Demi Lovato]

All my ladies

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

[Verse 1: Demi Lovato]

You see me I do what I gotta do, oh yeah

On the guest list, no need to queue, oh yeah

Me and my crew, we got the juice, oh yeah

So come here, let me mentor you, well

[Pre-Chorus 1: Demi Lovato]

Some say I’m bossy ‘cause I am the boss

Buy anything, I don’t care what it cost

Stacked like casino, Armani, Moschino

If you’re The Supreme then I’m Diana Ross

[Chorus: Demi Lovato]

All my ladies

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

[Verse 2: Demi Lovato]

(Step one)

Report to the dance floor when I say, oh yeah

(Step two)

Tell mum you’ll be out till late, oh yeah

(Step three)

Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah

(Step four)

Grab somebody, now face to face and say

[Pre-Chorus 2: Demi Lovato]

Say that you’re bossy ‘cause you are the boss

Buy anything, you don’t care what it costs

Stacked like casino, Armani, Moschino

If you’re The Supreme then I’m Diana Ross

[Chorus: Demi Lovato & Stefflon Don]

All my ladies

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

[Bridge: Stefflon Don & Demi Lovato]

Yo, see me ‘av everyting what you want, put it pon me

They dunno the realest star ‘cause she don’t play

They say I’m loco when me do me ting

Gyal ofe backup, backup pon it

Gyal ofe step up, step up pon it

(All my ladies) bad gyal, bad gyal

Lovin’ di ting, lovin’ di ting, say you lovin’ anyting

Bad gyal, bad gyal, mashin’ up di ting, mash up di ting pon him

[Pre-Chorus 2: Demi Lovato]

Say that you’re bossy ‘cause you are the boss

Buy anything, you don’t care what it costs

Stacked like casino, Armani, Moschino

If you’re The Supreme then I’m Diana Ross

[Chorus: Demi Lovato]

All my ladies

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

Wind to the left, sway to the right

Drop it down low and take it back high

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

[Outro: Demi Lovato]

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

Bitch, I don’t need introduction

Follow my simple instruction

















