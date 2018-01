Jason Derulo feat. French Montana & Soaky Siren nel nuovo singolo Tip Toe: video, testo e traduzione

Tip Toe è l’ultimo scoppiettante singolo del 2017 del cantautore e ballerino Jason Derulo, pubblicato lo scorso 10 novembre.

La nuova frizzante e allegra canzone, è impreziosita dalla collaborazione del rapper French Montana e anche se non accreditata, dall’emergente Soaky Siren.





Come If I’m Lucky e la hit Swalla, certificata doppio platino in Italia, anche il singolo in oggetto sarà incluso nel futuro quinto album in studio che dovrebbe intitolarsi 777.

In radio nella penisola dallo scorso 24 novembre, TipToe è stata firmata dagli interpreti con la collaborazione di Tinashe Sibanda, Philip Kembo & Johnny Mitchell, con produzione di Pip Kembo & Bantu. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla.

Si tratta di un uptempo e dal ritmo accattivante in pieno stile Derulo, un pezzo caratterizzato dal tipico suono che ha consentito all’artista di vendere oltre 100 milioni di singoli.

Il brano è accompagnato dal lyric video, che vede Jason su uno yacht al largo di Miami, in compagnia di belle donzelle e soprattutto dal video ufficiale che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che lo compongono.

TipToe – Jason Derulo – Traduzione (Download)

traduzione

[Introduzione: Jason Derulo e Soaky Siren]

Derulo

Vino per me tesoro

Il modo in cui muovi la schiena è spaventoso

Mi desideri soltanto …

[Strofa 1: Jason Derulo]

Lei sembra enorme, stracolma

Vestito aderente, non riuscirei a reggerlo

Troppo spesso come se fosse gonfio

Ragazza, non sei brava e lo sai

Quando ti lasci cadere, perdi la concentrazione

Quando quella roba batte, è un bonus

Mmm, quella torta sembra appetitosa

Zaino pieno, la situazione è critica

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

Porta quel corpo da me

Non riesco a toglierlo dalla testa

Sembra che tu faccia danza (sì)

[Ritornello: Jason Derulo]

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi

Agita qualcosa quando stai sulla ​​punta dei piedi

Niente pause quando lo spingi indietro

Sinistra, destra, fallo esattamente così

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi

[Strofa 2: Jason Derulo]

Ayo, Dio ti benedica da dietro e (davvero)

Una mano in alto come l’Heisman* (touchdown)

Posto in prima classe quando arrivi tu (oh si)

Scoperchia quella roba come se non avessi spina dorsale

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

Porta quel corpo da me (da me)

Non riesco a toglierlo dalla testa (dalla testa)

Sembra che tu faccia danza

[Ritornello: Jason Derulo]

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi

Agita qualcosa quando stai sulla ​​punta dei piedi

Niente pause quando lo spingi indietro

Sinistra, destra, fallo esattamente così

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi

[Ponte: Soaky Siren]

Vino per me tesoro

Il modo in cui muovi la schiena è spaventoso

Mi desideri soltanto, vino per me, tesoro?

[Strofa 3: Jason Derulo]

Uno, cerca di capire chi dare amore

Due, balla come una matta fino a un quarto di distanza

Tre, sai che io sono l’uomo che hai sempre cercato.

[Strofa 4: French Montana e Jason Derulo e entrambi]

Guancia sinistra, guancia destra

Guancia sinistra, guancia destra

Guancia sinistra, guancia destra

Guancia sinistra, guancia destra (aye, aye)

Tiptoe

Tiptoe

Le catene mi hanno fatto sembrare una discoteca

Chi è quello? E quella goccia sarà di Mansory (skrrt)

Chi è quello? Spara gas con la Ferrari (sk-skrrt)

Vaniglia francese liscia come un vino di 100 anni

Vieni furtivamente da dietro, “come ti chiami?”

“Di che segno sei?” (Eh)

Vino per me tesoro

“Vuoi attraccare o volare via??”

Vino per me tesoro

“Baby, vuoi affittare, noleggiare o comprare??”

Vino per me tesoro

Quando quei soldi continuano a soffiare, schiaccia, perché un po ‘di punta in punta di piedi

Ti ho mostrato la guancia sinistra, tesoro

Tip … (eh)

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

Porta quel corpo da me (da me)

Non riesco a toglierlo dalla testa

Sembra che tu faccia danza

[Ritornello: Jason Derulo]

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi (quando stai sulla ​​punta dei piedi)

Agita qualcosa quando stai sulla ​​punta dei piedi (quando stai sulla ​​punta dei piedi)

Niente pause quando lo spingi indietro (spingi indietro)

Sinistra, destra, fallo esattamente così (così)

Tieniti forte quando stai sulla ​​punta dei piedi (quando stai sulla ​​punta dei piedi)

[Conclusione: Jason Derulo e Soaky Siren]

Tieni duro quando ..

Vino per me, tesoro

Il modo in cui muovi la schiena è spaventoso

Mi desideri soltanto, vino per me, tesoro

Una volta, due volte per il DJ

Punta di piedi

* fa riferimento trofeo Heisman, che viene assegnato al miglior giocatore del football americano. Tale trofeo mostra un giocatore di football in azione con la palla in una mano mentre tiene in difesa l’altra.

Jason Derulo – Tip Toe testo [Lyric Video]

[Intro: Jason Derulo & Soaky Siren]

Derulo

Wine fa me darlin’

Way you move ya spine is alarmin’

Mi wan you just…

[Verse 1: Jason Derulo]

Big fat thang, overflowin’

Skin tight dress, couldn’t hold it

Way too thick like it’s swollen

Girl, you too bad and you know it

When you drop down, lose focus

When that thing clap, that’s a bonus

Mmm, that cake looking appetizing

Back pack full, that’s a crisis

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

Bring that body my way

Can’t take it off my brain

Look like you do ballet (yeah)

[Chorus: Jason Derulo]

Hold tight when you tip toe

Shake something when you tip toe

No breaks when you push that back

Left, right, do it just like that

Hold tight when you tip toe

[Verse 2: Jason Derulo]

Ayo, God bless you from behind and (I do)

One hand up like the Heisman (touchdown)

First class seat when ya ridin’ (oh yeah)

Wind that thing like ya spineless

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

Bring that body my way (my way)

Can’t take it off my brain (my brain)

Look like you do ballet

[Chorus: Jason Derulo]

Hold tight when you tip toe

Shake something when you tip toe

No breaks when you push that back

Left, right, do it just like that

Hold tight when you tip toe

[Bridge: Soaky Siren]

Wine fa me darlin’

Way you move ya spine is alarmin’

Mi wan you just wine fa me, darlin’

[Verse 3: Jason Derulo]

One, tryna figure out who to give ya love

Two, dancin’ like a freak till a quarter past

Three, you know I’m the one you been lookin’ for

[Verse 4: French Montana & Jason Derulo & Both]

Left cheek, right cheek

Left cheek, right cheek

Left cheek, right cheek

Left cheek, right cheek (aye, aye)

Tiptoe

Tiptoe

Chains on, got me lookin’ like a disco

Who that be? And that drop be Mansory (skrrt)

Who that be? Blowin’ gas out the ‘Rarri (sk-skrrt)

French vanilla smooth like a 100 year wine

Come sneak up from behind, “what’s ya name?”

“What’s ya sign?” (huh)

Wine fa me, darlin’

“You want to dock in or fly out??”

Wine fa me, darlin’

“Baby, you want to lease, rent, or buy out??”

Wine fa me, darlin’

When dat money keep blowin’, swat, why shorty tip toein

Got ya left cheek shown, mama

Tip…(huh)

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

Bring that body my way (my way)

Can’t take it off my brain

Look like you do ballet

[Chorus: Jason Derulo]

Hold tight when you tip toe (when you tip toe)

Shake something when you tip toe (when you tip toe)

No breaks when you push that back (that back)

Left, right, do it just like that (like that)

Hold tight when you tip toe (when you tip toe)

[Outro: Jason Derulo & Soaky Siren]

Hold tight when ya..

Wine fa me, darlin’

Way you move ya spine is alarmin’

Mi wan you just wine fa me, darlin’

One-time, two-time for the DJ

Tip toe

















