Jason Derulo – ascolta il nuovo singolo If I’m Lucky: video, testo e traduzione

If I’m Lucky è un nuovo brano di Jason Derulo pubblicato il 1° settembre 2017 come secondo singolo estratto dal quinto album in studio 777, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Dopo il fortunato “Swalla” feat. Nicki Minaj and Ty Dolla $ign, il cantante e ballerino statunitense ha sveltato il secondo tassello della quinta era discografica, che è possibile ascoltare cliccando sulla cover in basso.

La nuova canzone è stata firmata da Justin Tranter & Jason Derulo, con produzione dei Mattman & Robin.

Dal punto di vista del significato, nel singolo Derulo parla di una relazione non finita proprio bene, ma il protagonista ama ancora questa ragazza e spera che magari in un’altra vita, la incontrerà nuovamente ed otterrà il suo amore.

E’ questo il concept del brano, lanciato direttamente tramite il lyric video, nel quale Jason mostra le sue grandi qualità da ballerino.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Jason Derulo – If I’m Lucky traduzione (Download)

[Strofa 1]

Chi sei per dire, che non ti amo?

Perché non lo faccio nel modo in cui volevi

E chi sono io per dare la colpa?

Quando non mi fidavo abbastanza di te per lasciarti nel modo in cui volevo

Basta, ok

[Pre-Ritornello]

Vodka sulle mie labbra

Bere troppi drink

Mi fa ricordare fino in fondo i bei tempi

Nel mio posto felice, tu sei il mio posto felice

Non riesco a gestire noi adesso

[Ritornello 1]

Se sarò fortunato ti incontrerò, nell’altra faccia del cimitero*

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

Se sarò fortunato, ti incontrerò, in paradiso o in alto mare

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma forse

Se sarò fortunato, eh

Se sarò fortunato, eh

Otterrò il tuo amore (yeah)

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

[Strofa 2]

Chi devo dire, che non è andata bene, piccola?

Pensavo che il nostro amore mi fa venire brividi in tutta la schiena

Ti sfido a non sentire la mia mancanza

Perché quello che c’era tra noi era più di un semplice (brivido)

Basta, ok

[Pre-Ritornello]

Vodka sulle mie labbra

Bere troppi drink

Mi fa ricordare fino in fondo i bei tempi

Nel mio posto felice, tu sei il mio posto felice

Non riesco a gestire noi adesso

[Ritornello 2]

Se sarò fortunato ti incontrerò, nell’altra faccia del cimitero*

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

Se sarò fortunato, ti incontrerò, in paradiso o in alto mare

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma forse

Se sarò fortunato (eh)

Se sarò fortunato (se sarò fortunato, eh)

Otterrò il tuo amore (yeah)

Mi manca quando dici (sì)

Mi manchi veramente piccola

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

[Post-Ritornello]

Io sono egoista per te (ooh)

Sono egoista per te (ooh)

[Ritornello]

Se sarò fortunato ti incontrerò, nell’altra faccia del cimitero*

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

Se sarò fortunato, ti incontrerò, in paradiso o in alto mare

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma forse

Se sarò fortunato (se sarò fortunato, baby) (eh)

Se sarò fortunato (se sarò fortunato, baby) (eh)

Otterrò il tuo amore

Perché in questa vita le cose non hanno funzionato, ma un giorno

[Post-Ritornello]

Sono egoista per te (ooh)

Sono egoista per te (ooh)

E solo te, baby

* Jason dice che incontrerà la ragazza, con la quale ha rotto, con la reincarnazione. “flipside of the graveyard” fa riferimento alla reincarnazione, ovvero la rinascita dell’anima o dello spirito di un individuo, in un altro corpo fisico, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte terrena.

If I’m Lucky – Jason Derulo – Testo

[Verse 1]

Who are you to say, that I didn’t love you?

Cuz I didn’t love the way you wanted

And who am I to blame?

When I didn’t trust you enough to let you in the way I wanted

Stop, okay

[Pre-Chorus]

Vodka on my lips

Took too many drinks

Makes me reminisce all the way down

To my happy place, you’re my happy place

I can’t handle us now

[Chorus 1]

If I’m lucky I’ll meet ya, flipside of the graveyard

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water

Cuz things didn’t work out in this life, but maybe

If I’m lucky, eh

If I’m lucky, eh

I’ll get your lovin’ (yeah)

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

[Verse 2]

Who am I to say, that it wasn’t good, babe?

Just thinkin’ ‘bout our loving gives me chills up and down my spine

I dare you not to miss me

‘Cause what we had was more than just a (thrill)

Stop, okay

[Pre-Chorus]

Vodka on my lips

Took too many drinks

Makes me reminisce all the way down

To my happy place, you’re my happy place

I can’t handle us now

[Chorus 2]

If I’m lucky I’ll meet ya, flipside of the graveyard

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water

Cuz things didn’t work out in this life, but maybe

If I’m lucky (eh)

If I’m lucky (if I’m lucky, eh)

I’ll get your lovin’ (yeah)

Miss when you say (yeah)

I really miss it babe

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

[Post-Chorus]

I’m selfish for you (ooh)

I’m selfish for you (ooh)

[Chorus]

If I’m lucky I’ll meet ya, on the flipside of the graveyard

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water

Cuz things didn’t work out in this life, but maybe

If I’m lucky (if I’m lucky, baby) (eh)

If I’m lucky (if I’m lucky, baby) (eh)

I’ll get your lovin’

Cuz things didn’t work out in this life, but someday

[Post-Chorus]

I’m selfish for you (ooh)

I’m selfish for you (ooh)

And only you, baby

















