Jasmine Thompson: guarda il video del nuovo brano “Wonderland (intro)” dall’EP omonimo [tracklist] + testo e traduzione

Il 19 maggio 2017 vedrà la luce il nuovo EP di Jasmine Thompson che si intitola Wonderland, quarto Extended plays in carriera che arriverà dopo Under the Willow Tree (2013), Take Cover (2014) e Adore (2015).

Nel mini-disco (disponibile in pre-order) saranno incluse le seguenti otto nuove canzoni (sotto la cover):





Wonderland (intro) Old Friends Someone’s Somebody Wanna Know Love Fix Me Drama Words Old Friends (Jonas Blue Remix)

La traccia introduttiva Wonderland, è il primo singolo estratto dal mini-progetto, un rilassante pezzo accompagnato dal semplice video ufficiale diretto da Eleanor Hardwick e la stessa Jasmine Thompson, che nelle immagini vediamo trascorrere bei momenti insieme agli amici.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Wonderland – Jasmine Thompson – Traduzione (Download)

[Introduzione]

Ehi, amarti è una follia

Ma forse per te amare me è la stessa cosa

[Verso 1]

Perché a volte mi sento veramente persa

Non faccio altro che provare e riprovare

Non va mai nulla secondo i piani

Resto sempre tagliata fuori

Stiamo solo cercando di sentirci bene

Qualcuno ci porta da qualche parte al sicuro

[Ponte]

Gioventù bruciata nel paese delle meraviglie

Non posso farci nulla

Ci innamoriamo di tutti i nostri amici con problemi

Siamo così tristi

Con le nostre vite felici

Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro

Perché dentro di noi siamo bambini

Gioventù bruciata nel paese delle meraviglie

Non posso farci nulla

Ci innamoriamo di tutti i nostri amici con problemi

Siamo così tristi

Con le nostre vite felici

Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro

Perché dentro di noi siamo bambini

Gioventù bruciata nel paese delle meraviglie

Non posso farci nulla

Ci innamoriamo di tutti i nostri amici con problemi

Siamo così tristi

Con le nostre vite felici

Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro

Perché dentro di noi siamo bambini

[Ritornello]

Voglio solo essere una zingara

Cantando le mie canzoni tristi

Voglio condividerle con te

Perché quando ho ascoltato la musica

Mi ha cambiata

Mi ha aiutata

Mi ha salvata sì

Voglio solo essere una zingara

Cantando le mie canzoni tristi

Voglio condividerle con te

Perché quando ho ascoltato la musica

Mi ha cambiata

Mi ha aiutata

Mi ha salvata, sì

Mi ha cambiata

Mi ha aiutata

Mi ha salvata

[Conclusione]

Salvata da tutto il mio dolore

Ehi aiutami a scappare

Jasmine Thompson – Wonderland (intro) testo

[Scritta da Jasmine Thompson]

[Intro]

Hey, loving you is insane

But maybe loving me is the same

[Verse 1]

Because I get really lost sometimes

All I do is try and try

Nothing ever goes to plan

Always getting locked outside

We’re just try to feel okay

Someone take us somewhere safe

[Bridge]

Wasted youth in Wonderland

Can’t help it

We fall in love with all our messed up friends

We’re so sad

With our happy lives

We need each other

Cause we’re kids on the inside

Wasted youth in Wonderland

Can’t help it

We fall in love with all our messed up friends

We’re so sad

With our happy lives

We need each other

Cause we’re kids on the inside

Wasted youth in Wonderland

Can’t help it

We fall in love with all our messed up friends

We’re so sad

With our happy lives

We need each other

Cause we’re kids on the inside

[Chorus]

I just wanna be a gypsy woman

Singing my sad songs

I wanna share them with you

Cause when I heard the music

It changed me

It helped me

It saved me yeah

I just wanna be a gypsy woman

Singing my sad songs

I wanna share them with you

Cause when I heard the music

It changed me

It helped me

It saved me yeah

It changed me

It helped me

It saved me

[Outro]

Save me from all my pain

Hey help me to escape













