Jasmine Thompson: guarda il video del nuovo singolo Old Friends (con traduzione del testo) + Jonas Blue Remix

Coem ormai i fans di Jasmine Thompson sapranno, lo scorso 19 maggio la giovane cantautrice inglese ha pubblicato il nuovo EP battezzato Wonderland, disponibile sia nel formato digitale composto da otto canzoni (lo trovate qui – Audio su Youtube), che nel classico CD (lo trovate qui) al cui interno sono incluse ulteriori 4 tracks.

Tra i brani in scaletta nell’extended play, il pezzo in oggetto, in radio dallo scorso 19 maggio e disponibile anche nel remix by Jonas Blue, versione decisamente più radio friendly.





Nella nuova canzone, la cantante britannica parla della tristezza dovuta dal fatto che le mancano i suoi vecchi amici: ha fatto nuove e belle amicizie ma gli “Old Friends” sono più speciali, anche se crescendo li ha praticamente persi.

E’ sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

E’ anche disponibile anche il filmato relativo al citato remix: per accedere cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Jasmine Thompson – Old Friends traduzione (Download – Jonas Blue Remix)

[Verso 1]

Alla gente che per te conta non importa di te

Non hanno bisogno di trascorrere il loro tempo con me

Qualcuno mi ha detto di illuminare tutte le stanze

Per far si che si ricordino di te

Ma qui nessuno sa quello che sto passando

No, non succede mai (o “non si fanno sentire mai”)

[Ritornello]

Mi mancano i miei vecchi amici

Perché sanno quando ho maggiormente bisogno di loro

Ho fatto nuovi amici e sono fantastici

Ma non sanno

Quel che faccio, quello che ho, chi sono e chi non sono

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi mancano i miei vecchi amici

Link sponsorizzati









[Verso 2]

Mi mancano i bei momenti passati insieme

Ora so chi mi guarda le spalle

E qualcuno mi ha detto di illuminare tutte le stanze

Per far si che si ricordino di te

Ma qui nessuno sa quello che sto passando

No, non succede mai

[Ritornello]

Mi mancano i miei vecchi amici

Perché sanno quando ho maggiormente bisogno di loro

Ho fatto nuovi amici e sono fantastici

Ma non sanno

Quel che faccio, quello che ho, chi sono e chi non sono

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi mancano i miei vecchi amici

[Ponte]

Hey adesso, hey ora

So che tutti cambiano

Hey adesso, hey ora

Voglio solo facce familiari

Hey adesso, hey ora

Crescere può essere incredibile

Ma può anche spezzarti il cuore

[Ritornello]

Mi mancano i miei vecchi amici

Quando ho maggiormente bisogno di loro

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi mancano i miei vecchi amici

Perché sanno quando ho maggiormente bisogno di loro

Ho fatto alcuni nuovi amici e sono magnifici

Ma non sanno

Quel che faccio, quello che ho, chi sono e chi non sono

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi manca i miei…

[Conclusione]

(Mi mancano i miei vecchi amici, i miei vecchi amici mi mancano)

Mi mancano i miei vecchi amici

(Mi mancano i miei vecchi amici, i miei vecchi amici mi mancano)

Quel che faccio, quello che ho, chi sono e chi non sono

Mi mancano i miei vecchi amici

Mi mancano i miei vecchi amici

Powered by NuoveCanzoni.com

Old Friends – Jasmine Thompson – Testo

[Verse 1]

People who matter don’t mind

They don’t need all of my time

Somebody told me to light up every room

Make them remember you

But nobody here knows what I’m going through

No they never do

[Chorus]

I miss my old friends

Cuz they know when I need them the most

I made some new friends and they cool friends

But they don’t know

What I do, what I got, who I am and who I’m not

I miss my old friends

I miss my old friends

[Verse 2]

I miss the good times we had

Now I don’t know who’s got my back

And somebody told me to light up every room

Make them remember you

But nobody here knows what I’m going through

No they never do

[Chorus]

I miss my old friends

Cuz they know when I need them the most

I made some new friends and they cool friends

But they don’t know

What I do, what I got, who I am and who I’m not

I miss my old friends

I miss my old friends

I miss my old friends

[Bridge]

Hey now, hey now

I know everybody changes

Hey now, hey now

I just want familiar faces

Oh hey now, hey now

Growing up can be amazing

But it can even break your heart

[Chorus]

I miss my old friends

When I need them the most

I miss my old friends

I miss my old friends

‘Cause they know when I need them the most

I made some new friends and they cool friends

But they don’t know

What I do, what I got, who I am and who I’m not

I miss my old friends

I miss my…

[Outro]

(I miss my old friends, my old friends I miss)

I miss my old friends

(I miss my old friends, my old friends I miss)

What I do, what I got, who I am and who I’m not

I miss my old friends

I miss my old friends

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi