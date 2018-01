Janieck: guarda il video del nuovo singolo Does It Matter

Il cantante e autore olandese Janieck vi presenta il nuovo singolo “Does It Matter”, disponibile in streaming e in digitale dall’8 dicembre 2017 via Time Records.

Dopo il successo del singolo d’esordio come featuring artist sulle note di “Reality” di Lost Frequencies (solo nella penisola, certificata ben 3 volte Platino), e della sua “Feel The Love” (Sam Feldt Edit), il cantante classe 1994 di Noordwijk torna con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche italiane da venerdì 19 gennaio 2018.









Does It Matter è basata su Better Off Alone degli Alice Deejay

Si tratta del rework del singolo “Better Off Alone” degli Alice Deejay, gruppo eurodance olandese che era composto dai DJ producer Pronti, Kalmani e DJ Jurgen, più la cantante e leader Judith Anna Pronk (che nei live veniva affiancata dalle ballerine Mila Levesque e Angelique Versnel) che ha riscosso un certo successo tra il 1999 e il 2002. L’indimenticabile Better Off Alone (che recitava continuamente la frase scritta da Pronti & Kalmani “Do you think you’re better off alone?” (Pensi che si stia meglio da soli?), il singolo d’esordio della band, è stata rilasciata nel 1999.

Il brano si rivelò un tormentone di livello internazionale e la base è stata recentemente utilizzata nel singolo Play Hard di David Guetta (2013), interpretata da Akon e Ne-Yo

Janieck Devy ha per l’occasione rielaborato la canzone, scrivendo anche il testo e devo ammettere che il risultato è molto soddisfacente. L’artista ha a parer mio reso il brano più completo, creando un mix perfetto tra dance e pop (più pop che dance) con questo classico della musica dance anni ’90.

Il semplicissimo video ufficiale è stato diretto da Gideon van Eeden ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo.

Does It Matter – Janieck – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sei tutto ciò di cui ho bisogno

Detto da un ragazzo che è in ginocchio

Almeno dì che va bene, ma onestamente

posso crederci

Che non te ne andrai

Il mondo continua a mettermi alla prova

Cosa possiamo aspettarci, ho solo 23 anni

Dici che sto bene

Ma sono troppo debole

posso credere

Che non te ne andrai

[Ritornello]

So di averti ferita

Credimi quando dico

Che non era mia intenzione

Trattarti in questo modo

Meriti molto di più

Sono proprio banale

Che importanza ha

[Strofa 2]

E ti ha devastato la mente

Perché noto uno strano sguardo nei tuoi occhi

E ogni volta che c’è, mi paralizzo

Il mio cuore smette di battere

Per paura che te ne vai

[Ritornello]

So di averti ferita

Credimi quando dico

Che non era mia intenzione

Trattarti in questo modo

Meriti molto di più

Sono proprio banale

Che importanza ha

So di averti ferita

Credimi quando dico

Che non era mia intenzione

Trattarti in questo modo

Meriti molto di più

Sono proprio banale

Che importanza ha

[Ponte]

Pensi che si stia meglio da soli?

Credi che si stia meglio da soli?

Pensi che si stia meglio da soli?

Credi che si stia meglio da soli?

[Ritornello]

So di averti ferita

Credimi quando dico

Che non era mia intenzione

Trattarti in questo modo

Meriti molto di più

Sono proprio banale

Che importanza ha

Pensi che si stia meglio da soli?

Credi che si stia meglio da soli?

Janieck – Does It Matter testo

[Verse 1]

You are all I need

Coming from a guy that’s on his knees

At least say it’s fine, but honestly

I can believe it

That you ain’t leavin’

The world keeps testing me

What can we expect, I am only 23

You say I am alright

But I am far too weak

I can believe it

That you ain’t leavin’

[Chorus]

I know that I’ve hurt you

Believe when I say

I never meant too

Treat you this way

Deserve much better

I am such a cliche

What does it matter

[Verse 2]

And did it crush your mind

‘Cause I see a strange look in your eyes

And every time it’s there, I paralyze

My heart stops beating

Afraid that you leavin’

[Chorus]

I know that I’ve hurt you

Believe when I say

I never meant too

Treat you this way

Deserve much better

I am such a cliche

What does it matter

I know that I’ve hurt you

Believe when I say

I never meant too

Treat you this way

Deserve much better

I am such a cliche

What does it matter

[Bridge]

Do you think you’re better off alone?

Do you think you’re better off alone?

Do you think you’re better off alone?

Do you think you’re better off alone?

[Chorus]

I know that I’ve hurt you

Believe when I say

I never meant too

Treat you this way

Deserve much better

I am such a cliche

What does it matter

Do you think you’re better off alone?

Do you think you’re better off alone?

















