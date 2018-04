Janelle Monáe – I Like That: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

E’ indubbiamente un brano molto intimo questo I Like That, quarto singolo di Janelle Monáe estratto dal terzo album in studio Dirty Computer, che vedrà la luce il 27 aprile 2018.

Dopo “Make Me Feel“, “Django Jane” e “PYNK“, la cantautrice statunitense torna a promuovere il progetto con questa canzone, decima traccia scritta dall’interprete con la collaborazione di Taylor Parks, Nathaniel Irvin III, Rico Wade & Ray Murray (in arte Organized Noize) e Patrick L. Brown, con produzione degli Organized Noize e Nate Wonder.

Nella nuova canzone la Monáe parla di se stessa, delle continue voci sulla sua sessualità, del suo carattere e modo di porsi: a lei non importa di cosa dica la gente, perché sta bene così. Nel brano, la cantante ricorda anche i tempi della scuola, quando era abbastanza povera, ma già allora sapeva di essere speciale e che avrebbe fatto tante cose buone nella vita.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, accompagnato dal video ufficiale disponibile dal 23 aprile, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate la traduzione nella nostra lingua e le parole in inglese.

[Ritornello] Questo mi piace Non me ne fregherebbe un ca**o se fossi semplicemente l’unica A cui piace questo Non mi è mai piaciuto seguire, seguire tutti, la caccia è aperta Oh io, oh io, oh io, oh io, oddio Oh io, oh io, oh io, oh io, oddio Oh io, oh io, oh io, oh io, oddio Mi piace

Testo I Like That

[Verse 1]

Sometimes a mystery, sometimes I’m free

Depending on my mood or my attitude

Sometimes I wanna roll or stay at home

Walking contradiction, guess I’m factual and fiction





[Pre-Chorus]

A little crazy, little sexy, little cool

Little rough around the edges but I keep it smooth

I’m always left of center and that’s right where I belong

I’m the random minor note you hear in major songs

[Chorus]

And I like that

I don’t really give a fuck if I was just the only one

Who likes that

I never like to follow, follow all around, the chase is on

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

I like that

[Verse 2]

I don’t care what I look like but I feel good

Better than amazing, and better than I could

Told the whole world, I’m the venom and the antidote

Take a different type of girl to keep the whole world afloat

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m crazy and I’m sexy and I’m cool

Little rough around the edges but I keep it smooth

I’m always left of center and that’s right where I belong

I’m the random minor note you hear in major songs

[Chorus]

And I like that

I don’t really give a fuck if I was just the only one

Who likes that

I never like to follow, follow all around, the chase is on

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

I like that

[Verse 3]

I remember when you called me weird

We was in math class, third row, I was sitting by you

Right before Mr. Ammond’s class

‘Cause my mom couldn’t afford new Js

Polos, thrift store, thrift clothes that was all I knew

Do you remember?

Uh, I remember when you laughed when I cut my perm off

And you rated me a six

I was like, “Damn”

But even back then with the tears in my eyes

I always knew I was the shit

[Chorus]

I like that

I don’t really give a fuck if I was just the only one

Who likes that

I never like to follow, follow all around, the chase is on

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

Oh me, oh me, oh me, oh my

I like that