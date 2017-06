Jamiroquai: ascolta il nuovo singolo Shake It On (con testo e traduzione)

Shake It On è il terzo singolo dei Jamiroquai estratto dall’album Automation, rilasciato il 31 marzo 2017, a 7 anni dall’ultimo lavoro Rock Dust Light Star (2010).

Per rilanciare l’ottava era discografica, fortunato progetto anticipato dalla title track e da Cloud 9, che per settimane è stata una delle 10 canzoni più suonate dalle radio italiane, Il gruppo ha scelto la traccia d’apertura in oggetto.

Il brano è stato scritto e prodotto da Matthew Johnson & Jay Kay e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 30 giugno.

Il gruppo soul funk elettronico britannico ha sfornato questo pezzo, che immagino non deluderà in tantissimi supporters sparsi per il mondo e non solo.

In attesa del video ufficiale, su Spotify è possibile ascoltare questo pezzo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese.



Shake It On – Jamiroquai – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Cosa posso fare?

Non posso prendere e eliminare così, non più baby

Devo sapere dove sono (o “come sto”)

Prima di raggiungere le stelle

Sì, prima di camminare su Marte

Sto impazzendo e sono triste

Pensando alla la mia vita ed a come cambiarla

Pensieri strani che vorrei lasciarmi alle spalle

Oh sì, la mia testa sta per esplodere

Giorni micidiali e notti assassine

È difficile tenersi strette le cose

Non ho una relazione affettiva

Con tutti questi voli solitari

Promesse di oro liquido

Sistemano il mio cuore ma non la mia anima, sì

[Ritornello 1]

Sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo*

Sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo

Sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo

Sono vivo, sono vivo, sono vivo

E ora sto voltando pagina

Sarò uno svitato stasera

[Strofa 2]

È un ottimo affare di stato

Riesco a sentirlo ovunque

La musica continua a influenzarmi

La musica continua a proteggermi, sì

Fare funk [super freaks starlight?]

È la fonte della nostra gioia

Se dobbiamo fare questa cosa

Facciamola e facciamola per bene

So che possiamo raggiungere le stelle

So che possiamo raggiungere le vette, sì

Oh sì, lo scuoterò

Link sponsorizzati









[Ritornello 2]

Tu, sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo

Tu, sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo

Sarò uno svitato stasera

Sai che non ci vorrà molto

Quindi scuotilo

Sono vivo, sono vivo, sono vivo

E adesso sto voltando pagina

Sarò uno svitato stasera

[Ponte]

(Sarò uno svitato stasera)

Cosa posso fare?

Non posso prendere e eliminare così, non più baby

Sarò uno svitato stasera

Cosa posso fare?

La gente grida ma non riesco a sentirla

Non mi importa troppo

Il coccodrillo e lacrime tossiche non possono mandare via questo senso del tatto

La vita ha perso la sua eloquenza

Ma non posso starmene qui indeciso

Mi sento come se fossi traditore (o “pericoloso”)

Con la musica che continua a contagiarci

Sarò uno svitato stasera

[Conclusione]

Sarò uno svitato stasera

Tu, sai che non ci vorrà molto per scuoterlo

Sarò uno svitato stasera

Tu, sai che non ci vorrà molto per scuoterlo

Sarò uno svitato stasera

Sarò uno svitato stasera

Sarò uno svitato stasera

* shake it on: qualcuno sa cosa significhi esattamente?

Powered by NuoveCanzoni.com

Jamiroquai – Shake It On testo

[Verse 1]

What can I do?

I can’t take up and down like this no more, babe

I need to find out where I am

Before I reach the stars

Yeah, before I step on Mars

I’ve been spinning and I’m blue

Thinking ‘bout my life and how to change it

Crazy thoughts I’d like to leave behind

Oh yeah, it’s gonna blow my mind

Deadly days and killer nights

It’s hard to keep things tight

I don’t have a love affair

With all these lonely flights

Promises of liquid gold

Mend my heart but not my soul, yeah

[Chorus 1]

You know it won’t be long

So shake it on

You know it won’t be long

So shake it on

You know it won’t be long

So shake it on

I’m alive, I’m alive, I’m alive

And now I’m movin’ on

Gonna be a freak tonight

[Verse 2]

It’s a solid state affair

I can feel it everywhere

Music still infecting me

Music still protecting me, yeah

Funking super starlight freaks

It’s the source of our delight

If we’re gonna do this thing

Let’s do it and do it right

I know we can reach the stars

I know we can reach the heights, yeah

Oh yeah, I’m gonna shake it on

[Chorus 2]

You, know it won’t be long

So shake it on

You, know it won’t be long

So shake it on

Gonna be a freak tonight

You know it won’t be long

So shake it on

I’m alive, I’m alive, I’m alive

And now I’m movin’ on

Gonna be a freak tonight

[Bridge]

(Gonna be a freak tonight)

What can I do?

I can’t take up and down like this no more, babe

Gonna be a freak tonight

What can I do?

People scream but I can’t hear

I don’t care too much

Crocodile and toxic tears can’t kick this sense of touch

Life has lost its eloquence

But I can’t sit here on the fence

Feel like being treacherous

With the music still infecting us

Gonna be a freak tonight

[Outro]

Gonna be a freak tonight

You, know it won’t be long so shake it on

Gonna be a freak tonight

You, know it won’t be long so shake it on

Gonna be a freak tonight

Gonna be a freak tonight

Gonna be a freak tonight

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi