Jamiroquai: guarda il video del nuovo singolo Automaton dall’album omonimo (testo e traduzione)

Automaton è il titolo del nuovo singolo dei Jamiroquai, band funk e acid jazz britannica che da molto tempo mancava dalle scene. Il gruppo londinese è finalmente tornato con questa canzone, uscita nei negozi il 27 gennaio 2017.

Si tratta del primo pezzo estratto dall’ottavo album in studio omonimo, il cui rilascio è fissato al prossimo 31 marzo via Virgin EMI Records, ad oltre sei anni di distanza dalla fortunata ultima fatica discografica Rock Dust Light Star, progetto che in UK uscì il 1° novembre 2010 ed il 24 aprile 2012 negli States.

Tornando alla nuova canzone, il cantante e frontman Jason Kay ha spiegato il significato, dicendo che la traccia vuol far riflettere su quanto la tecnologia e l’intelligenza artificiale, siano sempre più nelle nostre vite, facendoci dimenticare le cose più semplici e piacevoli della vita, come le relazioni con le altre persone, che passano sempre più in secondo piano.

Il video ufficiale è stato diretto da Charli Lightening, già al lavoro per artisti del calibro di Bjork e degli Arcade Fire, con la direzione creativa di Jay Kay. Il videoclip è una sorta di neo-noir fantascientifico davvero molto interessante.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate i titoli delle canzoni incluse nel disco, la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la title track.

Prima però volevo annunciarvi che il prossimo 11 luglio, la band si esibirà dal vivo nella penisola, nello specifico all’Ippodromo del Visarno in occasione del Firenze Summer Festival. I tagliandi d’ingresso per quest’imperdibile evento sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Automaton – Jamiroquai album

(Reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD – Download Digitale)

1. “Shake It On” 5:14

2. “Automaton” 4:47

3. “Cloud 9” 3:56

4. “Superfresh” 3:48

5. “Hot Property” 4:31

6. “Something About You” 3:58

7. “Summer Girl” 5:31

8. “Nights Out in the Jungle” 5:09

9. “Dr Buzz” 6:01

10. “We Can Do It” 4:06

11. “Vitamin” 4:26

12. “Carla” 5:33

Automaton – Jamiroquai – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Nel mio amore

Ogni cuore batte

Io sono tutto amore

Non riesci a sentire che lo emetto?

Prendi la mia mano

Gelida come un tossicodipendente

Sono un uomo ghiacciato

(Sono un uomo ghiacciato)

Perché sto piangendo per te?

Link sponsorizzati









[Ritornello 1]

Tutto questo amore che ho provato per te

È andato via da un’altra parte

(E ‘una vita digitale)

Ho riposto la mia fiducia in un mondo digitale

Quando mi hanno assegnato

Occhi senza un viso

Ruberei la luna nelle notti d’argento

Ricordandomi di essere qualcuno (o “di essere una persona”)

La mia anima è insensibile e per stasera

Sono un automa

[Verse Due]

Sono così duro

Non riesci a vedermi correre?

Vedi, posso toccare

Mi senti arrivare?

Vedo il mondo

Nelle grinfie della libertà

Questi occhi metallici, non possono nascondere

Il fatto che

Ho bisogno di qualcosa in cui credere

Ma poi drogo lui per te

[Ritornello 2]

Ho detto addio al mondo che conoscevo

Che se n’è andato verso lo spazio

(E ‘una vita digitale)

Non eri tu quella che mi prometteva

Un posto completamente diverso?

Sono acceso, ricevuto il mio programma pronto

E girato la testa verso il sole

Dentro di me so, di non essere vuoto

Sono un automa

[Ponte]

Automa

Automa

Automa

Automa

Ehi, mi hai portato sottoterra

Facendomi rintanare nel mio salotto informatico

Come se avessi avuto tempo di farlo a pezzi

(Automa)

Qualsiasi cosa tu possa fare io posso bypassarla (o “annullarla”)

Ho un milione di modi per sintetizzarla

Un Android digitale, posso contrastarlo

Combatterlo

Automa (E’ una vita digitale)

Automa (vita digitale)

Automa (Una vita digitale)

Automa

[Ritornello 3]

Sento un uomo che ci ha detto:

Che questo non è il mio ambiente

Decidono la mia vita da una scatola metallica

Che è senza finestre

E mi chiedo dove tutto va a rotoli

Magari questo sogno rimarrà vivo

Ma la pazzia può essere annullata?

Sono io la nuova intelligenza?

[Conclusione]

Sono un automa

Sono un automa

Sono un automa

Sono un automa

Sono un automa

Sono un automa

Sono un automa

E’ una vita digitale

E’ una vita digitale

Sai che ho bisogno di qualcosa che possa stringere, stringere

(Eri tutto quello che conoscevo)

(Sono un automa)

ho bisogno di qualcosa

C he possa stringere, stringere

(Questo era tutto quello che sapevo)

Jamiroquai – Automaton testo

[Verse 1]

In my love

Every heart is beating

I’m all love

Can’t you feel me feeling?

Take my hand

Cold like a junkie

I’m an ice cold man

(I’m an ice cold man)

Why am I crying for you?

[Chorus]

All this love I felt for you

Has gone away to another place

(It’s a digital life)

I put my faith in a digital world

When they’ve given me

Eyes without a face

I’d steal the moon on silver nights

Remind myself I am someone

My soul is numb and for tonight

I’m automaton

[Verse Two]

I’m so tough

Can’t you see me running?

See, I can touch

Can you feel me coming?

I see the world

In claws of freedom

These metal eyes, they can’t disguise

The fact that I

Need something to believe in

But then I drug him for you

[Chorus 2]

I said goodbye to the world I knew

And took off into inner space

(It’s a digital life)

Weren’t you the ones who promised me

A very different place?

I’ve powered up, get my program set

And turn my head toward the sun

Inside I know, I’m not a void

I’m automaton

[Bridge]

Automaton

Automaton

Automaton

Automaton

Hey, you got me down underground

Gettin’ holed up in my cyber lounge

As if I had time to break that down

(Automaton)

Whatever you can do I can override it

Got a million ways to synthesize it

Digital android, I can fight it

Fight it out

Automaton (It’s a digital life)

Automaton (Digital life)

Automaton (A digital life)

Automaton

[Chorus 3]

Feel like a man who said to us

That this is not where I belong

They rule my life from a metal box

That’s windowless

And I wonder where it all goes wrong

Maybe this dream will stay alive

But can the madness be undone?

Am I the new intelligence?

[Outro]

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

I’m automaton

It’s a digital life

It’s a digital life

You know I need something I can hold onto, hold onto

(You were all I knew)

(I’m automaton)

I need something

I can hold onto, hold onto

(This was all I knew)

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi