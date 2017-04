James Blunt: ascolta il nuovo album The Afterlove – in uscita edizione autografata

Come ormai ben saprete, il 24 marzo 2017 è uscito l’atteso quinto studio album del cantautore britannico James Blunt, che si intitola The Afterlove, bellissimo disco disponibile nel classico CD, in vinile, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Prodotto tra gli altri da Ed Sheeran e Ryan Tedder, il progetto, che arriva a quasi quattro anni dal fortunato Moon Landing (2013), è composto da dieci nuove canzoni, mentre la Extended Version include tre ulteriori brani, tutti co-scritti dall’interprete.

Tra le tracks, spiccano i primi due singoli estratti “Love Me Better” e “Bartender”, rispettivamente pubblicati il 27 gennaio ed il 10 marzo.

Inutile dire che dal punto di vista commerciale, per l’artista inglese i risultati sono più che confortanti, in quanto il progetto è entrato nella top ten di vari paesi, Italia inclusa.

Definito da Blunt come “Un disco più audace e sicuro, ma sono sempre io”, per la gioia dei fans The Afterlove è anche disponibile nella versione autografata, in vendita esclusivamente su Amazon dal 14 aprile 2017.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle canzoni ed il link per ascoltarle gratuitamente, non prima di avervi ricordato che il prossimo novembre, il cantautore si esibirà in concerto nella penisola con tre imperdibili date. I tagliandi d’ingresso sono come sempre reperibili su TicketOne.

Tracklist The Afterlove – James Blunt album

Tracklist The Afterlove – James Blunt album

Love Me Better – 3:38 Bartender – 3:13 Lose My Number – 3:28 Don’t Give Me Those Eyes – 4:04 Someone Singing Along – 3:33 California – 3:20 Make Me Better – 3:52 Time of Our Lives – 4:30 Heartbeat – 3:21 Paradise – 3:32

Versione Estesa – Tracce bonus

11. Courtney’s Song – 4:26

12. 2005 – 4:05

13. Over – 4:14

Streaming audio: Cliccando sul lato b della copertina in basso, accedete all’audio della versione estesa del disco. Potrete quindi ascoltare gratuitamente le 13 tracks.













