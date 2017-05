James Blunt: guarda il video di “Don’t Give Me Those Eyes” + testo e traduzione

Il cantautore britannico James Blunt, ha rilasciato il video che accompagna Don’t Give Me Those Eyes (può essere tradotto come “risparmiami quegli occhietti” ovvero “non guardarmi così”), quarta traccia in scaletta nel quinto album in studio The Afterlove, pubblicato il 24 marzo 2017.

Questa canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Maureen McDonald e Stephan Moccio; quest’ultimo ha anche curato la produzione.





Nel brano, Blunt parla del rapporto con la donna di cui è innamorato, che è tuttavia sposata, il che lo fa stare male non poco e lo fa anche sentire in colpa.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano e le parole in inglese che trovate in basso.

Cliccando sull’immagine accedete invece al filmato su Youtube.

James Blunt – Don’t Give Me Those Eyes traduzione (Download)

[Verso 1]

Ti osservo nuda

In una camera d’albergo a Las Vegas

Ti amo e odio il fatto

Che non possiamo dirlo a nessuno

Prendi quest’amore per buttarlo (o “e spezzalo”)

Non penso di farcela a reggere

Torna da lui e fai finta di niente

Non dirgli cos’hai fatto

[Pre-Ritornello]

Ma quando siamo presi in questo sentimento

Assaporo il tuo amore, e assaporo il tuo amore

Qualunque significato abbia

Beh, non basta, ma è abbastanza

Voglio credere in

In una cosa chiamata amore, in una cosa chiamata amore

Catturata in questo sentimento

In questo sentimento, in questo sentimento

[Ritornello]

Non guardarmi così perché mi conosci e non so dirti di no

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo

In un’altra vita, tesoro, farò qualsiasi cosa per stare con te

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo

Non guardarmi così, non guardarmi così

[Verso 2]

Che mi venga un colpo lo giuro

In una stanza d’albergo a Parigi

Sapere che sei sposata mi uccide

Perché sappiamo cosa occorrerebbe fare

[Pre-Ritornello]

Ma quando siamo presi in questo sentimento

Assaporo il tuo amore, e assaporo il tuo amore

Qualunque significato abbia

Beh, non basta, ma è abbastanza

Voglio credere in

In una cosa chiamata amore, in una cosa chiamata amore

Catturata in questo sentimento

In questo sentimento, in questo sentimento

[Ritornello]

Non guardarmi così perché mi conosci e non so dirti di no

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo

In un’altra vita, tesoro, farò qualsiasi cosa per stare con te

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo

Non guardarmi così, non guardarmi così

Non guardarmi così, non guardarmi così

Non guardarmi così, non guardarmi così

Non guardarmi così, non guardarmi così

Non guardarmi così, non guardarmi così

Link sponsorizzati









Non guardarmi così perché mi conosci e non so dirti di no

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo (Non guardarmi così)

In un’altra vita, tesoro, farò qualsiasi cosa per stare con te (Non guardarmi così)

Non possiamo contare l’uno sull’altro anche volendo

Non guardarmi così, non guardarmi così

Non guardarmi così, non guardarmi così

[Conclusione]

Ti osservo nuda

In una camera d’albergo a Las Vegas

Ti amo e odio il fatto che…

Powered by NuoveCanzoni.com

Don’t Give Me Those Eyes – James Blunt – Testo

[Verse 1]

Staring at you naked

Hotel room in Vegas

I love you but I hate it

And we can’t tell anyone

Take this love and break it

I don’t think I can take it

Go back to him and fake it

Don’t tell him what you’ve done

[Pre-Chorus]

But when we’re caught in this feeling

And I taste your love, and I taste your love

Whatever the meaning

Well it’s not enough, no it’s not enough

I want to believe in

In a thing called love, in a thing called love

Caught in this feeling

In this feeling, in this feeling

[Chorus]

Don’t give me those eyes cause you know me and I can’t say no to you

We can’t have each other even if we wanted to

In another life, darling, I’ll do anything to be with you

We can’t have each other even if we wanted to

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

[Verse 2]

Cross your heart and swear it

Hotel room in Paris

Kills me that you’re married

Cause we know that should be done

[Pre-Chorus]

But when we’re caught in this feeling

And I taste your love, and I taste your love

Whatever the meaning

Well it’s not enough, no it’s not enough

I want to believe in

In a thing called love, in a thing called love

Caught in this feeling

In this feeling, in this feeling

[Chorus]

Don’t give me those eyes cause you know me and I can’t say no to you

We can’t have each other even if we wanted to

In another life, darling, I’ll do anything to be with you

We can’t have each other even if we wanted to

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes cause you know me and I can’t say no to you

We can’t have each other even if we wanted to (Don’t give me those eyes)

In another life, darling, I’ll do anything to be with you (Don’t give me those eyes)

We can’t have each other even if we wanted to

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

Don’t give me those eyes, don’t give me those eyes

[Outro]

Staring at you naked

Hotel room in Vegas

I love you but I hate it

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi