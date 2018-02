James Bay è tornato con il nuovo singolo Wild Love dal nuovo album omonimo: video, testo e traduzione

Il 27enne cantautore e chitarrista inglese James Bay, è finalmente tornato con nuova musica, rilasciando l’8 febbraio 2018 il nuovo atteso singolo battezzato Wild Love.

Scritta da James Bay & Jon Green e prodotta dai due artisti con la collaborazione di Paul Epworth, la nuova canzone anticipa l’uscita del secondo album in studio battezzato proprio Wild love, che farà seguito a “Chaos and the Calm”, ultima fortunata fatica discografica nonché debut album del cantante britannico, pubblicato nel 2015.









Il prossimo 8 luglio Bay si esibirà nella penisola, esattamente al Circolo Magnolia di Segrate (Mi) nell’ambito della sesta edizione di Unaltrofestival di cui è attrazione principale e sarà l’occasione giusta per ascoltare le nuove canzoni della seconda era discografica, che inizia quindi con questa Wild Love.

L’inedito parla dell’attrazione che ognuno di noi può provare nei confronti di qualcuno, di qualcosa che si può immediatamente sentire quando si incontra per la prima volta una determinata persona o qualcosa che si riaccende durante una relazione.

Wild love parla anche del desiderio che si può provare:

sia che si tratti della persona da cui non si riesce proprio a staccare gli occhi o come nella mia esperienza, quando non riesci a non pensare a quella persona, dovunque tu sia nel mondo.

E’ possibile ascoltare la canzone anche tramite il lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

James Bay – Wild Love traduzione

[Strofa 1]

Non so cosa dirti adesso

di fronte a te – qui davanti a te – in piedi davanti a te

Non so come apparire e scomparire

Non so come fare l’indifferente

Non stare sempre in guardia, getta la spugna

Non dobbiamo rifletterci troppo

Dobbiamo lasciar perdere

[Ritornello]

Voglio darti un amore selvaggio

Quello che non rallenta mai

Voglio portarti in alto

Lascia che i nostri cuori siano l’unico suono

Voglio andare dove le luci sono lievi e tu sei solo mia

Voglio darti un amore selvaggio

[Verse 2]

Ho provato a chiamarti, per sentirmi più vicino a te

Da una pista di decollo di Tokyo

Lasciamo l’atmosfera, dileguiamoci

C’è sempre qualcosa da perdere

[Ritornello]

Ma voglio darti un amore selvaggio

Quello che non rallenta mai

Voglio portarti in alto

Lascia che i nostri cuori siano l’unico suono

Voglio andare dove le luci sono lievi e tu sei solo mia

Voglio darti un amore selvaggio

Voglio darti un amore selvaggio

[Ponte]

(Voglio darti un amore selvaggio)

(Voglio darti un amore selvaggio)

Cerchiamo di essere spericolati, coinvolti

Corriamo finché non resteremo senza fiato

Cerchiamo di essere speranzosi, indistruttibili

Cerchiamo di rimanere presi dal momento

[Ritornello]

Ma voglio darti un amore selvaggio

Quello che non rallenta mai

Voglio portarti in alto

Lascia che i nostri cuori siano l’unico suono

Voglio andare dove le luci sono lievi e tu sei solo mia

Voglio darti un amore selvaggio

Voglio darti un amore selvaggio

[Conclusione]

Darti amore selvaggio

Amore selvaggio

Amore selvaggio

Amore selvaggio

Wild Love testo – James Bay

[Verse 1]

Don’t know what to say to you now

Standing right in front of you

Don’t know how to fade in and out

Don’t know how to play it cool

Lose a little guard, let it down

We don’t have to think it through

We’ve got to let go

[Chorus]

I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you’re only mine

I wanna give you wild love

[Verse 2]

Tried to call you, to feel you close

From a runway in Tokyo

Let’s leave the atmosphere, disappear

There’s always something left to lose

[Chorus]

But I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you’re only mine

I wanna give you wild love

I wanna give you wild love

[Bridge]

(I wanna give you wild love)

(I wanna give you wild love)

Let’s be reckless, unaffected

Running out until we’re breathless

Let’s be hopeful, don’t get broken

Let’s stay caught up in the moment

[Chorus]

But I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you’re only mine

I wanna give you wild love

I wanna give you wild love

[Outro]

Give you wild love

Wild love

Wild love

Wild love













