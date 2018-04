James Bay – Pink Lemonade: guarda il video (testo e traduzione)

E’ Pink Lemonade il secondo singolo di James Bay estratto dal secondo album in studio Electric Light, la cui uscita è fissata al 18 maggio 2018 via Republic Records.

Tra le track del progetto, il primo singolo Wild Love, Us ed il brano in oggetto, terza traccia del disco scritta e prodotta con la collaborazione di Jon Green.

Si tratta di una canzone interessante e decisamente gradevole, accompagnata dal video ufficiale diretto da Phil Andelman.

Il filmato è disponibile dallo scorso 26 marzo ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

[Strofa 1] Non cadermi tra le braccia Non chiedermi di ripeterlo Non soffocare il mio cuore Non so bene cosa provo.

Testo

[Verse 1]

Don’t fall into my arms

Don’t ask me to repeat it

Don’t suffocate my heart

I don’t know what I’m feeling

[Chorus]

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

(Don’t ask me)

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

[Verse 2]

Don’t fall into my arms

I’ll only disappoint you, I’ll let you down

Don’t go soundin’ the alarms

When all I do is want you

[Chorus]

So don’t ask me

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

(Don’t ask me)

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

[Bridge]

Let me wake up heavy head

Lying in my bed with you naked

Go put that song on, that you love

On repeat, until we can’t take it

I wanna drink pink lemonade

Watching movie trailers ‘til it’s late

And let’s remember all the ones

That we think are gonna make our hearts break

[Chorus]

Don’t ask me

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

(Don’t ask me)

“Do you wanna talk? Do you wanna talk it through?”

Swear I ain’t got anything on my mind

I don’t wanna talk to you

[Outro]

On my mind

Thinking of you

I’m just thinking of you

Thinking of you

Thinking of you

Thinking of you

Thinking of you

I’m just thinking of you

Thinking of you

I’m protecting you, I’m protecting you

I’m protecting you, from what I don’t wanna have to say

I’m protecting you, I’m protecting you

I’m protecting us, ‘cause I don’t wanna walk away

You

Thinking of you

I’m just thinking of you

Thinking of you