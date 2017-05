James Arthur: guarda il video di Can I Be Him (con traduzione del testo)

Can I Be Him è il titolo del terzo singolo estratto da Back from the Edge, secondo studio album del cantautore britannico James Arthur, pubblicato lo scorso 28 ottobre.

Dopo i successi di “Say You Won’t Let Go” e “Safe Inside”, è il momento di questa canzone co-scritta insieme a George Tizzard e Rick Parkhouse (del team di produzione Red Triangle) e Negin Djafari.





George Tizzard e Rick Parkhouse hanno anche curato la produzione del brano, nel quale James parla dell’innamoramento nei confronti di una persona. Il suo sentimento è nato quando ha iniziato ad ascoltare una canzone di questa donna, immaginando che le parole che la compongono siano dedicate a lui. Egli vorrebbe essere il suo fidanzato, nonostante sappia che questa persona sia già impegnata con qualcun altro, che Arthur dice “non la merita”.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, accompagnato dal video ufficiale che potete vedere nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la traduzione in italiano e il testo.

Can I Be Him – James Arthur – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Sei entrata nella stanza

E ora il mio cuore è stato rubato

Mi hai portato indietro nel tempo a quando stavo bene

Ora sei tutto ciò che voglio

E l’ho capito fin dal primo momento

Perché si è accesa una luce quando ho sentito quella canzone

E voglio che la canti nuovamente

[Ritornello]

Sarei pronto a scommettere che ogni parola che canti

L’hai scritta per me

Come se fosse uno spettacolo privato

Ma so che non mi hai mai visto

Quando le luci si accenderanno e sarò da solo

Me la canterai ancora?

Potrei essere la persona di cui parli in tutte le tue storie

Posso essere quella persona?

[Verso 2]

Sapevo che c’era qualcuno ma so che lui non ti merita

Se tu fossi mia non permetterei mai a nessuno di farti del male, no, no

Voglio asciugare quelle lacrime, baciare quelle labbra

È tutto quello che ho pensato

Perché si è accesa una luce quando ho ascoltato quella canzone

E voglio che la canti nuovamente

[Ritornello]

Sarei pronto a scommettere che ogni parola che canti

L’hai scritta per me

Come se fosse uno spettacolo privato

Ma so che non mi hai mai visto

Quando le luci si accenderanno e sarò da solo

Me la canterai ancora?

Potrei essere la persona di cui parli in tutte le tue storie

[Ponte]

Posso essere quello

Posso essere quello

Posso essere quello

Oh, posso, posso essere lui?

La canterai di nuovo?

Oh, quando la canterai di nuovo

Posso essere quella persona?

Oh, cantala di nuovo, sì

Oh, quando la canterai nuovamente

Posso essere lui?

[Ritornello]

Giurerei che ogni parola che canti

L’hai scritta per me

Come se fosse uno spettacolo privato

Ma so che non mi hai mai visto

Quando le luci si accenderanno e sarò da solo

Sarai lì, sarai lì?

Potrei essere la persona di cui parli in tutte le tue storie

Posso essere lui

Posso essere lui

Posso essere lui

Posso essere lui?

James Arthur – Can I Be Him testo

[Verse 1]

You walked into the room

And now my heart has been stolen

You took me back in time to when I was unbroken

Now you’re all I want

And I knew it from the very first moment

Cause a light came on when I heard that song

And I want you to sing it again

[Chorus]

I swear that every word you sing

You wrote them for me

Like it was a private show

But I know you never saw me

When the lights come on and I’m on my own

Will you be there to sing it again?

Could I be the one you talk about in all your stories

Can I be him?

[Verse 2]

I heard there was somone but I know he don’t deserve you

If you were mine I’d never let anyone hurt you, no, no

I wanna dry those tears, kiss those lips

It’s all that I’ve been thinking about

Cause a light came on when I heard that song

And I want you to sing it again

[Chorus]

I swear that every word you sing

You wrote them for me

Like it was a private show

But I know you never saw me

When the lights come on and I’m on my own

Will you be there to sing it again?

Could I be the one you talk about in all your stories

[Bridge]

Can I be the one

Can I be the one

Can I be the one

Oh, can I, can I be him?

Won’t you sing it again?

Oh, when you sing it again

Can I be him?

Oh, sing it again, yeah

Oh, when you sing it again

Can I be him?

[Chorus]

I swear that every word you sing

You wrote them for me

Like it was a private show

But I know you never saw me

When the lights come on and I’m on my own

Will you be there, will you be there?

Can I be the one you talk about in all your stories

Can I be him

Can I be him

Can I be him

Can I be him?

















