Jake la Furia e il nuovo singolo El Party feat. Alessio La Profunda Melodia: audio e testo

Si intitola El Party il nuovo scoppiettante singolo del rapper milanese Francesco Vigorelli, aka Jake la Furia, uscito l’8 giugno 2017 e disponibile in streaming e nei digital store dal giorno successivo.

A circa un anno dal fortunato album Fuori da qui, Jake (che lo scorso 21 maggio si è sposato (auguri)) torna in radio con questo ballabile pezzo, scritto da lui con la collaborazione di con Alessio La Profunda Melodia e prodotto da Big Fish & Marco Zangirolami.





Questa esplosiva canzone segna la seconda collaborazione tra La Furia e Alessio, già al lavoro insieme sulle note di Me gusta [certificato singolo d’oro da Fimi GfK], quinto singolo estratto dal citato disco.

Si tratta di un allegro e festoso pezzo, caratterizzato da un contagioso ritmo, che sin dal primo ascolto fa venire voglia di ballare.

E’ possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Jake la Furia – El Party testo (Download)

Link sponsorizzati









Sulla maglietta c’è scritto

stasera faccio la brava

ma avranno già chiuso la disco

quando dirà vado a casa

e sabato ai tacchi

che tanto a un metro da qui

cantando bevi, lo bevi

lo guardi ed è lunedì.

E tu sei in piscina ? di luna

nuda, vestita soltanto di schiuma

tra un po’ mi scalda e la pelle che fuma

bacia qualcuno che porta fortuna

e ti rimetti i tacchi ed i jeans

e intanto pensi che forse

quel tipo sembra ? e tu ti senti ?

e pensi tanto fa niente tanto fa niente.

[Ritornello by Alessio La Profunda Melodia]

El party esta caliente

in aggiornamento

Sembro così in aria che vedo le stelle da qui

il new era sembra una corona da king

?

fammi una foto che bevo dal vaso dei Ming

e quando ti chiamo

tu girala e passami il fuego

poi piano e andiamo

incastriamoci come i lego.

E poi facciamo sempre il mattino

e poi a colazione da Tiffany

poi quando tocchi il cuscino

c’hai quel fischio che suona i timpani

?

ne vale la pena per sempre

chissà se qualcuno ?

chissà cosa pensa la gente

e pensi tanto fa niente tanto fa niente.

[Ritornello by Alessio La Profunda Melodia]

El party esta caliente

in aggiornamento

[Strofa by Alessio La Profunda Melodia]

in aggiornamento

Riempi e buttalo giù

fin quando non ne puoi più

stasera non guido

mi scasso se guiderai tu

stasera non guido

mi scasso se guiderai tu

stasera non guido

mi scasso se guiderai tu

e pensi tanto fa niente tanto fa niente.

[Ritornello by Alessio La Profunda Melodia]

El party esta caliente

in aggiornamento

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi