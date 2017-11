Jake Bugg – Waiting feat. Noah Cyrus: video, testo e traduzione

Lo scorso 1° settembre, il cantante, chitarrista e cantautore inglese Jake Edwin Kennedy, aka Jake Bugg, ha rilasciato il quarto album in studio “Hearts That Strain”, interessante progetto composto da undici canzoni, che è possibile ascoltare su Spotify.

Waiting è la quinta traccia in scaletta e l’unica dell’intero disco a proporre un featuring: quello con Noah Cyrus, sorella della più celebre e discussa Miley.





I due artisti duettano sulle note di questa bella e romantica canzone, scritta dallo stesso Bugg.

Il semplicissimo video in bianco e nero, vede i due cantanti duettare in studio. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Jake Bugg – Waiting traduzione (Download)

[Strofa 1: Jake Bugg & Noah Cyrus]

Tutto il tempo prima di conoscerti

Sembra ora una vita

E non so spiegarlo

Anche se ci provo

No, non rendi mai le cose facili

So che è dura essere forti

Ma ogni cosa a suo tempo

Posso aspettare

[Ritornello: Entrambi, Noah Cyrus & Jake Bugg]

Aspetterò

Aspetterò

Perché non so spiegarlo

Anche se ci provo

Quando te ne andrai

Aspetterò

Perché non posso rifiutarti

Ci ho già provato

[Versetto 2: Jake Bugg & Noah Cyrus]

Tutti gli anni passati insieme

Lentamente si invecchia

E mi chiedo cosa non va

Sei stanco?

[Ritornello: Jake Bugg & Entrambi]

Aspetterò

Aspetterò

Perché non so spiegarlo

Anche se ci provo

Quando te ne andrai

Dio sa che aspetterò

Perché non posso rifiutarti

Ci ho già provato

Waiting testo

[Verse 1: Jake Bugg & Noah Cyrus]

All the time before I knew you

Seems now so long

And I cannot explain

Even if I try

No, you never make it easy

Know it’s hard to be strong

But all in good time

I can wait

[Chorus: Both, Noah Cyrus & Jake Bugg]

I’ll be waiting

I’ll be waiting

For I cannot explain

Even if I try

When you’re leaving

I’ll be waiting

For I cannot refuse you

I’ve tried

[Verse 2: Jake Bugg & Noah Cyrus]

All the years spent together

Slowly aging on

And I wonder just what’s wrong

Are you tired?

[Chorus: Jake Bugg & Entrambi]

I’ll be waiting

I’ll be waiting

For I cannot explain

Even if I try

When you’re leaving

Lord knows I’ll be waiting

For I cannot refuse you

I’ve tried

















